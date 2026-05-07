Χρηστίδης στον Realfm 97,8: Τις επόμενες ημέρες η Επιτροπή Διεύρυνσης θα κάνει και άλλες ανακοινώσεις – Πρέπει να ανοιχτούμε σε επίπεδο παραταξιακό

Για τη στάση της ΝΔ απέναντι στα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, καθώς και την πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις ανεξάρτητες αρχές μίλησε ο Παύλος Χρηστίδης στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα. Επίσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στη διαδικασία της διεύρυνσης, καθώς και στην τελετή αναγόρευσης του Ευάγγελου Βενιζέλου σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής και Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, όπου έδωσαν το παρών εκπρόσωποι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους.

Ερωτηθείς εάν θα αλλάξει η τακτική του ΠΑΣΟΚ, μετά τα «όχι» της κυβέρνησης στη σύσταση προανακριτικής και εξεταστικής επιτροπής (σ.σ. για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές), τόνισε: «Ειδικά όσον αφορά την προανακριτική επιτροπή, κάνουμε αυτό το οποίο επιβάλλεται να κάνουμε, δηλαδή έχουμε στοιχεία τα οποία εμπλέκουν δύο πρώην υπουργούς και με βάση αυτά τα στοιχεία καταθέτουμε πρόταση για μια προανακριτική επιτροπή, η οποία θέλουμε να διερευνήσει πιθανές ευθύνες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη τους συγκεκριμένους υπουργούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο η Νέα Δημοκρατία το αρνείται, γιατί προφανώς κάτι φοβάται και γιατί ο κ. Μητσοτάκης – σε συνέχεια όσων έχει πει πολλές φορές ο κ. Γεωργιάδης και άλλοι βουλευτές και υπουργοί της ΝΔ- θέλει να καλύπτει όποιον είναι δικός του».

«Στην πραγματικότητα αυτό το οποίο θα χρειαζόταν και αυτό το οποίο θα ζητούσε οποιοσδήποτε, όπως το ζήτησε η κ. Αραμπατζή, είναι να ψηφίσει η βουλή οποιαδήποτε επιτροπή προταθεί για να δούμε ποιοι άνθρωποι ενδεχομένως έχουν ποινικές ευθύνες και ποιοι δεν έχουν. Το ότι δεν το κάνει η Νέα Δημοκρατία, το κρίνει ο ελληνικός λαός και νομίζω ότι είναι μια πρακτική, την οποία πρέπει στην Συνταγματική Αναθεώρηση να την αλλάξουμε.

Εμείς το μήνυμα το οποίο στέλνουμε προς τους πολίτες είναι πως κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, μέσα και έξω από τη βουλή, για να υπάρχει δικαιοσύνη, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε είτε περάσει ένας χρόνος, είτε περάσουν δύο χρόνια, είτε περάσουν περισσότερα χρόνια», πρόσθεσε.

Η Συνταγματική Αναθεώρηση

Κληθείς να σχολιάσει όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στην ΚΟ της ΝΔ σε σχέση με τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο θέμα των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, καθώς και στο ζήτημα της Συνταγματικής Αναθεώρησης, τόνισε: «Τις επόμενες μέρες το ΠΑΣΟΚ θα κάνει μια μεγάλη εκδήλωση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και το κράτος δικαίου, ακριβώς για να παρουσιάσει και η αξιωματική αντιπολίτευση τις δικές της θέσεις, σε μια λογική που λέει ότι πρέπει πια το Σύνταγμά μας να παραλληλιστεί με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εποχής.

Αυτό σημαίνει ότι σε επίπεδο δημόσιας σφαίρας, ο τρόπος με τον οποίο θα τοποθετηθούμε θα είναι σαφής, απόλυτος και ξεκάθαρος. Από εκεί και πέρα, επειδή έχουμε μια παράδοση τα τελευταία χρόνια και το γνωρίζετε πολύ καλά -ήδη από το 2019 είχαμε μια συγκεκριμένη λογική στον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουμε- εμείς στην Πρώτη Βουλή, η οποία είναι η προτείνουσα Βουλή δεν θα δώσουμε τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία να υπάρχει η πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ξεκαθαρίσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανειλημμένως και είναι κάτι το οποίο θα το υλοποιήσουμε όταν έρθουν οι προτάσεις στη Βουλή»

Σε σχέση με τις ανεξάρτητες αρχές, είπε ότι είναι καλό να συζητούν τα κόμματα μεταξύ τους, πάντοτε με όρους προσκηνίου και όχι με όρους παζαριού, ενώ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία, ότι δια του κ. Μαρινάκη, έχει αλλάξει τη θέση της αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες. «Εμείς δεν αρνούμαστε ότι έχουμε μιλήσει με τα υπόλοιπα κόμματα. Το βασικό ζήτημα είναι εάν υπήρξε κάποιου τύπου συμφωνία, εάν υπήρξε διαπραγμάτευση, παζάρι και συμφωνία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε μια διαδικασία, στην οποία πάνω από 40 βιογραφικά ελέγχθηκαν, με βάση αυτή τη διαδικασία πρότεινε κάποια πρόσωπα πριν από μια εβδομάδα ο Παναγιώτης Δουδωνής στη Διάσκεψη των Προέδρων, και σε αυτή τη λογική θα επιμείνουμε και όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. με βάση βιογραφικά, με βάση την επιστημονική κατάρτιση των ανθρώπων, και αυτή είναι μια αντίληψη η οποία κατά τη γνώμη μου πρέπει να οδηγήσει και στη συγκρότηση των ανεξάρτητων αρχών οι οποίες είναι πολύ απαραίτητες, πολύ χρήσιμες και είναι και κάτι το οποίο πρέπει να μην αποκτά κομματικές αγκυλώσεις και αντιπαραθέσεις στη δημόσια σφαίρα» υπογράμμισε.

Τι είπε για τη διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ

Σχετικά με τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις διαφορετικές προσεγγίσεις που διατυπώνουν κάποιοι για τη διεύρυνση, καθώς και την αποχώρηση του Χάρη Καστανίδη, τόνισε: «Η παρουσία του Κώστα Σκανδαλίδη στην Επιτροπή Διεύρυνσης αποτελεί εγγύηση, διότι έχει δείξει στα πολλά χρόνια στα οποία ασχολείται με την πολιτική, στην πρώτη γραμμή, ότι γνωρίζει πώς να θέτει όρους και κανόνες. Η συζήτηση που αφορά τον Χάρη Καστανίδη, είναι μια συζήτηση που έγινε πριν από αρκετές μέρες, δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό στην κουβέντα την οποία κάνουμε, δεν υπάρχει καμία προσωπική πρόβλεψη για ένα πρόσωπο. Είναι μια θεσμική απόφαση την οποία πήραν πάνω από 5.000 σύνεδροι στο τελευταίο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να εφαρμόζονται οι θητείες. Αυτό είναι το οποίο έχουμε συζητήσει και από εκεί πέρα θέλω να σας πω ότι στις επόμενες ημέρες και επόμενες εβδομάδες, η Επιτροπή Διεύρυνσης υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη, θα κάνει και άλλες ανακοινώσεις, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να ανοιχτούμε σε επίπεδο παραταξιακό».

«Αυτή η διεύρυνση πρέπει να είναι μια διεύρυνση, η οποία πρωτίστως αφορά τους πολίτες, τους ανθρώπους εκείνους που ζητούν ένα άλλο μοντέλο εξουσίας και διακυβέρνησης και επομένως τα μηνύματα, εκτός από τα γνωστά πρόσωπα, τους πρώην βουλευτές, τους πρώην υπουργούς, τους γνωστούς στη δημόσια σφαίρα πολιτικούς, αφορά κυρίως τους ανθρώπους οποίοι είναι σήμερα αόρατοι, αγωνίζονται και μας ακούν αυτή τη στιγμή και στους οποίους απευθύνουμε ένα πολύ μεγάλο κάλεσμα και τέτοιου είδους κάλεσμα ήταν και η πρόταση που κάναμε για τα εργασιακά» κατέληξε ο κ. Χρηστίδης.

Τέλος, σχετικά με την τελετή αναγόρευσης του Ευάγγελου Βενιζέλου σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής και Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ και αν η παρουσίας προσώπων από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, όπως τη ΝΔ, δίνει τον τόνο για μία ενδεχόμενη μελλοντική αξιοποίησή του, σχολίασε: «O κ. Βενιζέλος είναι μια σπουδαία προσωπικότητα και ειλικρινά στον χώρο τον ακαδημαϊκό, τον πολιτικό αλλά και τον κοινωνικό, νομίζω όλοι αντιλαμβανόμαστε τις δυνατότητες, αλλά και τον τρόπο τον οποίο έχει, να εκφράζει πολλές φορές πράγματα. Επομένως, η παρουσία τόσων πολλών ανθρώπων στην Ακαδημία, ήταν κάτι το οποίο έγινε για να τιμήσει τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος ειδικά στο κομμάτι Θεολογίας γνωρίζει σπουδαίες πληροφορίες, άρα εγώ δεν θα ήθελα να βιαστώ να βγάλω συμπεράσματα, πολιτικά και κομματικά. Θα έλεγα ότι αυτό που έγινε, είναι κάτι το οποίο του αξίζει, και το λέω εκφράζοντας αν θέλετε και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και φυσικά το όλον ΠΑΣΟΚ».