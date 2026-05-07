Πάτρα: Συνελήφθη πατέρας που παρότρυνε και βιντεοσκόπησε τον 12χρονο γιο του να πυροβολεί από το παράθυρο

Χειροπέδες πέρασε στην Πάτρα η αστυνομία σε έναν άνδρα, ο οποίος φέρεται να παρότρυνε τον 12χρονο γιο του να πυροβολήσει από το παράθυρο του σπιτιού τους, όπως αποδεικνύεται μέσα και από την ύπαρξη σχετικού βίντεο, αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Ο πατέρας φέρεται να έδωσε όπλο στον ανήλικο γιο του και τον παρότρυνε να πυροβολήσει έξω από το παράθυρο του σπιτιού του, καταγράφοντας το «κατόρθωμα» του σε βίντεο που στην συνέχεια το ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό συνέβη στην Πάτρα και ο πατέρας καταγγέλθηκε τόσο στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών μέσω της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αλλά και στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο άντρας συνελήφθη το πρωί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και σε σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και έκθεση ανηλίκου.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του κατηγορούμενου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

1 πυροβόλο όπλο (πιστόλι κρότου λάμψης),

1 αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα,

1- φυσίγγια κρότου λάμψης,

2 κάλυκες και -2- αμπούλες αερίου διοξειδίου του άνθρακα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Συνελήφθη, σήμερα το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και έκθεση ανηλίκου.

Η σύλληψη του άνδρα πραγματοποιήθηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και οπτικοακουστικού υλικού που περιήλθαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών μέσω της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Στο υλικό απεικονιζόταν ανήλικος (12 ετών) να προβαίνει σε πυροβολισμούς από παράθυρο οικίας, υπό την παρότρυνση του κατηγορούμενου πατέρα του.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του κατηγορούμενου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

-1- πυροβόλο όπλο (πιστόλι κρότου λάμψης),

-1- αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα,

-13- φυσίγγια κρότου λάμψης,

-2- κάλυκες και -2- αμπούλες αερίου διοξειδίου του άνθρακα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.