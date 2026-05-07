Δολοφονία στην Κρήτη: Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου θύματος – «Αν ήταν να γύρναγε το παιδί του πίσω, ας το σκότωνε το δικό μου»

Ελένη Φλισκουνάκη

Κοινωνία

Δολοφονία, Κρήτη,

Η είδηση της δολοφονίας του 21χρονου, στην Αμμουδάρα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, «πάγωσε» το πανελλήνιο την Τρίτη 5 Μαΐου. Ο πατέρας του θύματος μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και τα όσα είπε συγκλονίζουν.

Δολοφονία στην Κρήτη: Βίντεο-ντοκουμέντο από το τροχαίο που σκοτώθηκε ο γιος του 54χρονου δράστη

«Όταν συναντηθήκαμε στο νοσοκομείο, όταν έγινε το ατύχημα, του είπα ότι προτιμούσα να ήταν το παιδί μου σκοτωμένο, από το δικό του. Έχω να πάω τρία χρόνια σε χαρές. Πενθούσα το παιδί τρία χρόνια», ανέφερε αρχικά στις δηλώσεις του, ο πατέρας του 21χρονου.

«Τρεις απόπειρες έχει κάνει, να μου σκοτώσει το παιδί»

Συνεχίζοντας, ο γονέας του θύματος είπε ότι: «Κοιμόμουν στο καναπέ με τα παπούτσια να τον περιμένω να έρθει, να μας πάρει τηλέφωνο ότι έρχεται, να τον προστατέψω. Μου έχει κάνει τρεις απόπειρες. Τρεις απόπειρες έχει κάνει, να μου σκοτώσει το παιδί. Έχουμε κάνει τρεις καταγγελίες στο αστυνομικό τμήμα της Αμμουδάρας. Έχει κάποιον που τον καλύπτει, σας το λέω».

Δολοφονία στην Κρήτη: Με δάκρυα και ένα απέραντο «γιατί» το τελευταίο αντίο στον 21χρονο – Ένταση συγγενών με αστυνομικούς

«Αν ήταν να γύρναγε το παιδί του πίσω, ας το σκότωνε το παιδί μου. Ας το σκότωνε, αν ήταν να γυρίσει», κατέληξε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειρήνη Αγαπηδάκη: «Στην Ελλάδα αποφασίσαμε να απαντήσουμε στα καρδιαγγειακά νοσήματα»

Ηλεκτρικό πατίνι: Ένα ακόμη παιδί στη ΜΕΘ μετά από σοβαρό τροχαίο

Πετρέλαιο: Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Κ/2026 για 1.696 μόνιμες προσλήψεις στο ΕΣΥ: Από αύριο η επίκληση

Το τηλεσκόπιο Subaru αποκαλύπτει νέα δεδομένα για τη σύσταση του κομήτη 3I/ATLAS

WaiV Robotics: Η νέα τεχνολογία που φέρνει την επανάσταση στην «προσθαλάσσωση» drones
περισσότερα
16:11 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο στο παλιό 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο – 29χρονος επιτέθηκε σε στρατιωτικούς

Σοβαρό επεισόδιο έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης (7/5) στο παλιό 424 Στρατιωτικό Νοσοκομε...
16:05 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Πάτρα: Συνελήφθη πατέρας που παρότρυνε και βιντεοσκόπησε τον 12χρονο γιο του να πυροβολεί από το παράθυρο

Χειροπέδες πέρασε στην Πάτρα η αστυνομία σε έναν άνδρα, ο οποίος φέρεται να παρότρυνε τον 12χρ...
15:48 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Δολοφονία Μοσχούρη: Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα κατά των συλληφθέντων

Ποινική δίωξη για βαρύτατα αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες για την υπό...
13:28 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

«Κιβωτός του Κόσμου»: Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη στο ΜΟΔ του πατέρα Αντωνίου για ασέλγεια σε βάρος δύο αγοριών τροφίμων

Κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί με απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (ΜΟΔ) η δίκη του...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή