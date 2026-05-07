Δολοφονία στην Κρήτη: Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου θύματος – «Αν ήταν να γύρναγε το παιδί του πίσω, ας το σκότωνε το δικό μου»

Η είδηση της δολοφονίας του 21χρονου, στην Αμμουδάρα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, «πάγωσε» το πανελλήνιο την Τρίτη 5 Μαΐου. Ο πατέρας του θύματος μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και τα όσα είπε συγκλονίζουν.

«Όταν συναντηθήκαμε στο νοσοκομείο, όταν έγινε το ατύχημα, του είπα ότι προτιμούσα να ήταν το παιδί μου σκοτωμένο, από το δικό του. Έχω να πάω τρία χρόνια σε χαρές. Πενθούσα το παιδί τρία χρόνια», ανέφερε αρχικά στις δηλώσεις του, ο πατέρας του 21χρονου.

«Τρεις απόπειρες έχει κάνει, να μου σκοτώσει το παιδί»

Συνεχίζοντας, ο γονέας του θύματος είπε ότι: «Κοιμόμουν στο καναπέ με τα παπούτσια να τον περιμένω να έρθει, να μας πάρει τηλέφωνο ότι έρχεται, να τον προστατέψω. Μου έχει κάνει τρεις απόπειρες. Τρεις απόπειρες έχει κάνει, να μου σκοτώσει το παιδί. Έχουμε κάνει τρεις καταγγελίες στο αστυνομικό τμήμα της Αμμουδάρας. Έχει κάποιον που τον καλύπτει, σας το λέω».

«Αν ήταν να γύρναγε το παιδί του πίσω, ας το σκότωνε το παιδί μου. Ας το σκότωνε, αν ήταν να γυρίσει», κατέληξε.