Δολοφονία στην Κρήτη: Βίντεο-ντοκουμέντο από το τροχαίο που σκοτώθηκε ο γιος του 54χρονου δράστη

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Κρήτη, Δολοφονία, τροχαίο 2023

Ένα βίντεο-σοκ από τη νύχτα του μοιραίου τροχαίου στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου Κρήτης, που έμελλε να αποτελέσει την αφετηρία μιας εφιαλτικής «αλυσίδας» γεγονότων, με αποκορύφωμα την εν ψυχρώ εκτέλεση του 21χρονου, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Τη νύχτα της 20ής Οκτωβρίου 2023, στο αυτοκίνητο επέβαινε ως συνοδηγός ο 17χρονος γιος του 54χρονου, ενώ στο τιμόνι βρισκόταν ο τότε 18χρονος Νικήστρατος.

Όπως φαίνεται στα πλάνα που παρουσιάζει το cretalive.gr, το όχημα κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην παραλιακή λεωφόρο όταν ξαφνικά ξεφεύγει της πορείας του και προσκρούει με σφοδρότητα σε κολώνα φωτισμού στη διαχωριστική νησίδα.

Δείτε το βίντεο από το τροχαίο:

Από την τρομακτική πρόσκρουση ο 17χρονος υπέστη βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Έδωσε μάχη για τη ζωή του για 19 ημέρες στη ΜΕΘ του Βενιζελείου όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Στο ίδιο τροχαίο είχε τραυματιστεί σοβαρά και ο Νικήστρατος, ο οποίος επίσης χρειάστηκε να νοσηλευθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν συνήλθε και άνοιξε τα μάτια του, το πρώτο πράγμα που ρώτησε ήταν για τον φίλο του, τον Γιώργο.

Ο 21χρονος φέρεται να επιζητούσε την εκδίκαση της υπόθεσης καθώς ήλπιζε, όπως έλεγε, ότι θα ο πατέρας του Γιώργου θα καταλάβαινε ότι δεν έφταιγε εκείνος.

