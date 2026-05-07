Ρωμαϊκό μωσαϊκό με επιγραφή στα αρχαία ελληνικά βρέθηκε σε αμπελώνα – Θυμίζει την «Τσιγγάνα» του Ζεύγματος

Ένα περιστατικό αρχαιοκαπηλίας στάθηκε η αφορμή για να έρθει στο φως ένας καλλιτεχνικός θησαυρός που παρέμενε κρυμμένος για αιώνες κάτω από το έδαφος ενός αμπελώνα.

Η αποκάλυψη ενός σπάνιου ρωμαϊκού μωσαϊκό στην επαρχία Τοκάτ της Τουρκίας έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς η εκπληκτική ομοιότητά του με την εμβληματική “Τσιγγάνα” του Ζεύγματος αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την υψηλή τέχνη της ύστερης αρχαιότητας

Ένα ρωμαϊκό ψηφιδωτό απαράμιλλης τέχνης ήρθε στο φως μετά από παράνομη ανασκαφή σε αμπελώνα στο Ζίλε του Τοκάτ.

Το εύρημα προκαλεί δέος με την ελληνική του επιγραφή και την εξαιρετική του λεπτομέρεια, θυμίζοντας έντονα το πασίγνωστο ψηφιδωτό της “Τσιγγάνας” από το αρχαίο Ζεύγμα. Η «Τσιγγάνα» (Gypsy Girl) του Ζεύγματος είναι ένα από τα πιο διάσημα και εμβληματικά αρχαία ψηφιδωτά στον κόσμο, το οποίο αποτελεί το σύμβολο του Μουσείου Ψηφιδωτών του Ζεύγματος στο Γκαζιαντέπ (αρχαία Σελεύκεια του Ευφράτη) στην Τουρκία.

Το ψηφιδωτό, που ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια σωστικής ανασκαφής από ειδικούς του Αρχαιολογικού Μουσείου του Τοκάτ, φέρει την αρχαία ελληνική επιγραφή “ΤΡΥΦΗ”.

Ο όρος αυτός συνδέεται με την πολυτέλεια, την αφθονία, την απόλαυση και την ευημερία. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το ψηφιδωτό κοσμούσε το δάπεδο ενός σημαντικού κοινωνικού κτιρίου που χρονολογείται στον 2ο αιώνα μ.Χ.

Η ανακάλυψη είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή καθώς έγινε στο Ζίλε, μια περιοχή ήδη γνωστή για τη θέση της στη ρωμαϊκή ιστορία.

Οι αρχαίες πηγές συνδέουν την περιοχή με την πασίγνωστη φράση του Ιούλιου Καίσαρα “Veni, vidi, vici” (Ήλθον, είδον, ενίκησα), την οποία αναφώνησε μετά τη νίκη του επί του βασιλιά Φαρνάκη Β’ του Πόντου το 47 π.Χ.

Από την αρχαιοκαπηλία στη σωστική ανασκαφή: Πώς αποκαλύφθηκε ο θησαυρός

Το ψηφιδωτό ήρθε αρχικά στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια μιας παράνομης ανασκαφής στον κήπο μιας εξοχικής κατοικίας.

Μετά την ανακάλυψη, ειδικοί του μουσείου μετέβησαν στην περιοχή και ξεκίνησαν μια επιστημονική σωστική ανασκαφή για την προστασία και την τεκμηρίωση των ευρημάτων.

Αν και η πλήρης λειτουργία του κτιρίου δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, η ποιότητα του ψηφιδωτού υποδηλώνει ότι δεν επρόκειτο για έναν συνηθισμένο χώρο.

Η σκηνή με τις μορφές, η πολύχρωμη σύνθεση και η ελληνική επιγραφή παραπέμπουν σε ένα εκλεπτυσμένο περιβάλλον της ρωμαϊκής περιόδου, πιθανώς συνδεδεμένο με την κοινωνική ζωή της ελίτ.

Στον ρωμαϊκό κόσμο, τα ψηφιδωτά ήταν κάτι περισσότερο από διακοσμητικά δάπεδα.

Συχνά εξέφραζαν τον πλούτο, το πολιτιστικό γούστο και την κοινωνική θέση.

Το ψηφιδωτό του Ζίλε φαίνεται να ανήκει σε αυτή την οπτική γλώσσα, μετατρέποντας το δάπεδο ενός κτιρίου σε μια δήλωση ευημερίας και ταυτότητας.

Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, η επιγραφή μαρτυρά πως το ψηφιδωτό ξεπερνούσε τα όρια της απλής διακόσμησης.

Ήταν μια έμπρακτη προβολή του πλούτου, της ευημερίας και της υψηλής κοινωνικής θέσης του κατόχου του.

Η “Τρυφή” αντιπροσωπεύει την πολυτέλεια και την αφθονία

Ο Δρ. Alper Yılmaz, μέλος του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ondokuz Mayıs, εξέτασε τα ευρήματα επί τόπου και δήλωσε ότι η επιγραφή θα πρέπει να εκληφθεί ως προσωποποίηση.

Σύμφωνα με τον Yılmaz, η γυναικεία μορφή στο ψηφιδωτό πιθανότατα αναπαριστά την Τρυφή, συμβολική ενσάρκωση της πολυτέλειας, της αφθονίας και της εκλεπτυσμένης ζωής.

“Τα ψηφιδωτά φαίνεται να ανήκουν σε ένα σημαντικό οικοδόμημα της κοινωνικής αρχιτεκτονικής της ρωμαϊκής περιόδου”, δήλωσε ο Yılmaz.

“Εξετάζοντας τα τεχνοτροπικά τους χαρακτηριστικά, παρατηρούμε ότι παρουσιάζουν στοιχεία του 2ου αιώνα μ.Χ. Αυτό το ρεπερτόριο ψηφιδωτών κατέχει σημαντική θέση στην αρχαιολογία της Ανατολίας”.

Η ερμηνεία του υποδηλώνει ότι το ψηφιδωτό δεν δημιουργήθηκε μόνο για την οπτική του ομορφιά. Μετέφερε επίσης ένα κοινωνικό μήνυμα.

Η μορφή της Τρυφής ενδέχεται να αντανακλούσε τις αξίες, τις φιλοδοξίες ή τη δημόσια ταυτότητα των ανθρώπων που χρησιμοποιούσαν το κτίριο.

Δεξιοτεχνία συγκρίσιμη με το ψηφιδωτό της “Τσιγγάνας”

Μία από τις πιο εντυπωσιακές πτυχές του ψηφιδωτού του Ζίλε είναι η τεχνική του αρτιότητα. Ο Yılmaz ανέφερε ότι τα γεωμετρικά μοτίβα και οι απεικονίσεις των μορφών στο ψηφιδωτό παρουσιάζουν συγκριτικές ομοιότητες με το ψηφιδωτό της “Τσιγγάνας” που εκτίθεται στο Μουσείο Ψηφιδωτών του Ζεύγματος.

“Τα γεωμετρικά μοτίβα και οι απεικονίσεις των μορφών στα ψηφιδωτά παρουσιάζουν ομοιότητες, σε συγκριτική βάση, με το ψηφιδωτό της Τσιγγάνας που βλέπουμε στο Μουσείο Ψηφιδωτών του Ζεύγματος”, δήλωσε ο Yılmaz.

Ο ίδιος επισήμανε τη συνύπαρξη δύο σπουδαίων ρωμαϊκών τεχνικών: του “opus vermiculatum” και του “opus tessellatum”.

Η πρώτη επέτρεπε στον δημιουργό να αποδίδει με μεγάλη ακρίβεια τις λεπτομέρειες, ειδικά στις εκφράσεις των προσώπων, ενώ η δεύτερη χρησιμοποιούνταν κυρίως για την κάλυψη μεγαλύτερων επιφανειών και τη δημιουργία γεωμετρικών μοτίβων.

Ο συνδυασμός αυτών των τεχνικών υποδηλώνει ένα υψηλό επίπεδο δεξιοτεχνίας.

Ενισχύει επίσης την άποψη ότι το ψηφιδωτό του Ζίλε δημιουργήθηκε για έναν σημαντικό αρχιτεκτονικό χώρο και όχι για μια ταπεινή οικία.

Η παραλληλία με την περίφημη “Τσιγγάνα” απαιτεί προσεκτική ερμηνεία.

Το εύρημα του Ζίλε δεν αποτελεί ταυτόσημο έργο ούτε πιστό αντίγραφο· η συγγένειά τους εντοπίζεται στην υψηλή αισθητική των μορφών, τη δομή των γεωμετρικών μοτίβων και την αρτιότητα της τεχνικής τους.

Ένα νέο αποτύπωμα της Ρώμης στον τόπο του “Ήλθον, είδον, ενίκησα”

Η περιοχή του Ζίλε κατέχει διαχρονικά μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Ρώμης. Είναι ο τόπος που έχει ταυτιστεί με την αστραπιαία νίκη του Ιούλιου Καίσαρα έναντι του Φαρνάκη Β’, η οποία γέννησε μια από τις πιο εμβληματικές φράσεις επίδειξης ρωμαϊκής δύναμης.

Το νέο αυτό εύρημα εμπλουτίζει την ιστορική ταυτότητα της περιοχής, αποδεικνύοντας πως το ρωμαϊκό Ζίλε δεν ήταν μόνο τόπος μαχών και πολιτικών ανακατατάξεων.

Αντίθετα, φαίνεται πως υπήρξε ένα κέντρο όπου άκμαζε η καλλιτεχνική δημιουργία, η κοινωνική προβολή και ο εκλεπτυσμένος τρόπος ζωής της αριστοκρατίας.

Ο Yılmaz τόνισε πως το Ζίλε αποτελεί έναν από τους κορυφαίους αρχαιολογικούς οικισμούς στον Εύξεινο Πόντο, επισημαίνοντας ότι οι πρόσφατες έρευνες φέρνουν στην επιφάνεια τον τεράστιο αρχαιολογικό πλούτο που κρύβει η περιοχή.

Το θρησκευτικό και πολιτισμικό υπόβαθρο της περιοχής μπορεί να εμπλουτίσει περαιτέρω τη σημασία του ευρήματος. Ο Yılmaz επεσήμανε λατρείες που συνδέονται με τη γονιμότητα και την αφθονία, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Κυβέλης, της Μα και της Αναΐτιδας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα ψηφιδωτό που προσωποποιεί την Τρυφή αποκτά μια ευρύτερη πολιτισμική απήχηση.

Στο επίκεντρο η ρωμαϊκή κληρονομιά του Τοκάτ

Το Τοκάτ είναι ευρύτερα γνωστό για τους προϊστορικούς του λόφους, τους οικισμούς του Χαλκού, την ισλαμική του αρχιτεκτονική και σπουδαίες αρχαίες πόλεις όπως η Κόμανα και η Σεβαστούπολη.

Ωστόσο, η ανακάλυψη στο Ζίλε έρχεται να συμπληρώσει με έναν εντυπωσιακό τρόπο το ψηφιδωτό της ρωμαϊκής ιστορίας της περιοχής.

Ο Yılmaz δήλωσε ότι τα ψηφιδωτά παρέχουν σημαντικά δεδομένα για το ρεπερτόριο των ψηφιδωτών και την πολιτιστική ιστορία της Ανατολίας.

Πρόσθεσε ότι ο χώρος θα πρέπει να ανασκαφεί πλήρως, να αποκατασταθεί και να συντηρηθεί από ειδικούς προτού γίνει προσβάσιμος στους επισκέπτες.

Επί του παρόντος, τα ευρήματα φυλάσσονται από το μουσείο.

Η μελλοντική ανάδειξή τους αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τον πολιτιστικό τουρισμό της περιοχής, υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθεί η ανασκαφή και η επιστημονική τεκμηρίωση ολόκληρου του χώρου.

Μια παράνομη ενέργεια σε μια ιδιωτική αυλή κατέληξε σε έναν αρχαιολογικό θρίαμβο, φέρνοντας στο φως ένα από τα πιο αξιοσημείωτα ρωμαϊκά ψηφιδωτά που έχουν εντοπιστεί στη βόρεια Μικρά Ασία τα τελευταία έτη.

Χάρη στην ελληνική επιγραφή, τον συμβολισμό της γυναικείας μορφής και την ποιότητα κατασκευής που παραπέμπει στη διάσημη “Τσιγγάνα” του Ζεύγματος, η ανακάλυψη στο Ζίλε αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την έρευνα γύρω από την τέχνη του ψηφιδωτού στη Μικρά Ασία.