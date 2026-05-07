Κίνηση… παντού: Απροσπέλαστος ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα σε Κηφισίας, κέντρο Αθήνας και Πειραιά – Καθυστερήσεις στην Αττική οδό

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Κηφισός κίνηση

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αττικής το πρωί της Πέμπτης 7 Μαΐου, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό, στη λεωφόρο Κηφισίας, στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισού, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.

Προβλήματα καταγράφονται στην Πέτρου Ράλλη, στην Αλεξάνδρας, στην Μεσογείων, στην Κατεχάκη (στο ρεύμα από Ηλιούπολη), στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, στην Βασ. Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Λ. Συγγρού, στην Σταδίου, στην Βασ. Αμαλίας και στην Ηλιουπόλεως.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Λεωφόρο Ποσειδώνος, στην Βάρης-Κορωπίου και στην Λ. Σχιστου.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική οδό

 

