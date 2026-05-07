Δολοφονία στην Κρήτη: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 21χρονο Νικήτα – Επιχείρησε να σταματήσει τον 54χρονο με κλωτσιά

Σε βαρύ και ασήκωτο κλίμα πένθους αποχαιρετούν σήμερα συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής τον 21χρονο, ο οποίος έπεσε νεκρός το απόγευμα της Τρίτης στην Αμμουδάρα από τα πυρά του 54χρονου, σε μία υπόθεση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα.

Η κηδεία του 21χρονου θα τελεστεί σήμερα, Πέμπτη 7 Μαΐου, με την εξόδιο ακολουθία να ψάλλεται στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, στον Χώνος του Δήμου Μυλοποτάμου. Συγγενείς και φίλοι αναμένεται να τον συνοδεύσουν το νεαρό στην τελευταία του κατοικία μέσα σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα.

Επιχείρησε να σταματήσει τον 54χρονο με κλωτσιά

Την ίδια ώρα, το φως της δημοσιότητας βλέπουν νέες πληροφορίες για τα όσα διαδραματίστηκαν το απόγευμα της Τρίτης.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ένας άνδρας που πήγαινε για ένα test drive, έγινε αυτόπτης μάρτυρας της εκτέλεσης του 21χρονου. Είναι ο άνθρωπος που είδε καρέ-καρέ όλη την σκηνή του εγκλήματος καθώς ακριβώς μπροστά του κινείτο το μαύρο αυτοκίνητο του 54χρονου, με συνεπιβάτιδα την 56χρονη σύζυγο του.

Όπως περιγράφει, ο δρόμος είχε κίνηση και γι’ αυτό όλα τα οχήματα κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα. Ξαφνικά ο οδηγός του προπορευόμενου οχήματος, ο 54χρονος, έκανε απότομα έναν ελιγμό προς τα αριστερά και έπεσε πάνω σε ένα κόκκινο αυτοκίνητο που κινείτο στο αντίθετο ρεύμα, το αυτοκίνητο του άτυχου 21χρονου «Η όλη κίνηση έμοιαζε σαν να το έκανε επίτηδες» αναφέρει στην κατάθεση του ο μάρτυρας που περιγράφει ότι οι δύο οδηγοί κατέβηκαν ταυτόχρονα.

Η περιγραφή του είναι συγκλονιστική καθώς αποτυπώνει τα όσα διαδραματίστηκαν εκείνα τα μοιραία δευτερόλεπτα και την απέλπιδα προσπάθεια που έκανε το αδικοχαμένο παλικάρι για να σώσει τη ζωή του. Ο 21χρονος αντί να φύγει προς την αντίθετη κατεύθυνση, αρχικώς έτρεξε κατά πάνω του, κάτι που προκάλεσε μεγάλη αίσθηση σε όσους είδαν και το επίμαχο βίντεο.

«Είδα τον νεαρό, πως με το που κοίταξε τον έτερο οδηγό, αντιλήφθηκε πιθανόν κάτι και έτρεξε αμέσως κατά πάνω του και προσπάθησε με κλωτσιά στον αέρα και με τα δύο του πόδια να τον απωθήσει. Η προσπάθεια του αυτή δεν ήταν αποτελεσματική καθώς ο οδηγός του μαύρου αυτοκινήτου δεν κουνήθηκε σχεδόν καθόλου. Σε σχεδόν ταυτόχρονο χρόνο και έχοντας μία απόσταση ο ένας από τον άλλον είδα τον οδηγό του μαύρου αυτοκινήτου, να προτάσσει εναντίον του νεαρού ένα περίστροφο όπλο, απ’ όσο μπορούσα να καταλάβω και να τον πυροβολεί τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές. Ο νεαρός απευθείας έπεσε κάτω και ο άλλος συνέχισε να τον πυροβολεί» περιγράφει o αυτόπτης μάρτυρας.

«Στα μάτια μου ήταν χτυπήματα απαξίωσης…»

Όπως έγινε γνωστό χθες, ο 54χρονος αφού άδειασε όλο το περίστροφο, πυροβολώντας έξι φορές τον 21χρονι, πλησίασε και κλώτσησε με μανία το παλικάρι που κείτονταν αιμόφυρτο στο οδόστρωμα. Είναι σκληρές εικόνες που καταγράφονται από κάμερα ασφαλείας αλλά επιβεβαιώνονται και από την αποκαλυπτική κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος περιγράφει: «Ήταν χαρακτηριστική η κίνηση που συνέχιζε να πατάει την σκανδάλη και το όπλο δεν είχε πλέον σφαίρες για να ρίξει. Μετά και αφού ο νεαρός βρισκόταν στο οδόστρωμα τραυματισμένος, το άτομο αυτό πήγε από πάνω του και του κατάφερε δύο κλωτσιές στον κορμό απ’ όσο θυμάμαι. Φάνηκαν στα μάτια μου ως χτυπήματα απαξίωσης, σύμφωνα με την όλη στάση και βλέμμα που είχε ο δράστης. Αφού έγιναν αυτά ο άνθρωπος τράπηκε σε φυγή με το αυτοκίνητο του αλλά δεν πρόλαβα να δω παραπάνω καθώς η κοπέλα που είχα στο αυτοκίνητο βρισκόταν σε σοκ και προσπαθούσα να την ηρεμήσω».