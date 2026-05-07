Politico: Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΠΑ – Πιο κοντά από ποτέ οι δασμοί Τραμπ στα αυτοκίνητα

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

ΕΕ ΗΠΑ
Φωτογραφία: Reuters

Χωρίς αποτέλεσμα έληξαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το βράδυ της Τετάρτης, καθώς δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Η εξέλιξη αυτή αφήνει την Ευρώπη εκτεθειμένη στην απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών ύψους 25% στις εισαγωγές αυτοκινήτων.

Παρά τις έξι ώρες συζητήσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, οι διαφωνίες παρέμειναν, αυξάνοντας τον κίνδυνο να προκληθεί η οργή της Ουάσινγκτον, αναφέρει το Politico.

Η συμφωνία, η οποία είχε επισφραγιστεί πέρυσι στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ στη Σκωτία, προέβλεπε την κατάργηση των ευρωπαϊκών δασμών στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, με αντάλλαγμα το ανώτατο όριο δασμών 15% από την πλευρά των ΗΠΑ.

Η πίεση της Ουάσινγκτον και οι ευρωπαϊκές ανησυχίες

Ο Αμερικανός πρέσβης στην ΕΕ, Άντριου Πάζντερ, διεμήνυσε ότι οι δασμοί στα αυτοκίνητα θα επιβληθούν «σχετικά σύντομα» εάν δεν υπάρξει άμεση πρόοδος.

Μιλώντας στο Bloomberg TV στις Βρυξέλλες, δήλωσε: «Έχετε χρόνο να το διορθώσετε, η ώρα είναι τώρα. Αν το κάνετε αυτό, εκείνος (ο Τραμπ) πιθανότατα θα το ξανακοιτούσε».

Ωστόσο, ο ίδιος προειδοποίησε ότι ολόκληρη η εμπορική συμφωνία κινδυνεύει.

«Αν μια συμφωνία δεν τηρείται, τότε νομίζω ότι οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από αυτήν», τόνισε.

Από την πλευρά της ΕΕ, η Σαμπίν Βέγιαντ, κορυφαία αξιωματούχος εμπορίου της Κομισιόν, είχε εκφράσει νωρίτερα την ελπίδα για μια συνάντηση που θα αποδείκνυε ότι η ΕΕ τηρεί τις δεσμεύσεις της.

«Είμαι βέβαιη ότι έχουμε όλα τα συστατικά που μας επιτρέπουν να δείξουμε ότι παραμένουμε ένας αξιόπιστος εταίρος, ενώ παράλληλα μας δίνονται όλα τα μέσα για να αντιδράσουμε σε οποιεσδήποτε εξελίξεις δούμε», σημείωσε.

Το «αγκάθι» του Ευρωκοινοβουλίου

Ενώ η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη επιθυμούν την οριστικοποίηση της συμφωνίας του Τέρνμπερι, οι ευρωβουλευτές εμφανίζονται διστακτικοί, επηρεασμένοι από τις απειλές Τραμπ για προσάρτηση της Γροιλανδίας αλλά και από τη δικαστική ακύρωση των αρχικών δασμών του από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο.

Η ευρωβουλευτής Καρίν Κάρλσμπρο, εκπροσωπώντας την ομάδα Renew Europe, δήλωσε: «Καλές και εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις απόψε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Είναι σημαντικό να έχουμε σε ισχύ μια συμφωνία “θωρακισμένη έναντι του Τραμπ” (Trump-proof) προτού καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία».

Ο Μπερντ Λάνγκε, επικεφαλής διαπραγματευτής του Κοινοβουλίου, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές «συγκλίνουν προς μια συμφωνία», αλλά πρόσθεσε ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος.

Επόμενα βήματα

Οι διαπραγματευτές στοχεύουν τώρα σε μια νέα συνάντηση στις 19 Μαΐου. Αν και ο στόχος είναι ένας τελικός συμβιβασμός έως τον Ιούλιο -όταν λήγουν οι προσωρινοί δασμοί των ΗΠΑ- ο Αμερικανός πρέσβης ξεκαθάρισε ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα ίσως είναι πολύ καθυστερημένο για τον Λευκό Οίκο.

Ένας αξιωματούχος του Συμβουλίου συνόψισε την κατάσταση μετά τις νυχτερινές συνομιλίες: «Υπήρξε πρόοδος και ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν σύντομα οι διαπραγματεύσεις. Όμως οι δύο πλευρές πρέπει να ελέγξουν με τις πολιτικές ομάδες και τα κράτη-μέλη αντίστοιχα για να δουν τι είναι διατεθειμένοι να αποδεχτούν».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε οριακή κατάσταση το νοσοκομείο της Λήμνου- Σοβαρές ελλείψεις γιατρών και καμία νέα προκήρυξη

Το απρόσμενο σημάδι στη συμπεριφορά που μπορεί να σχετίζεται με αυτοκτονικές σκέψεις

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Τουρισμού: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων και ποιες ειδικότητες αφορά

Νέο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις και τι θα ισχύσει φέτος για τα κριτήρια και ...

Η αναβάθμιση του Gemini 3.1 φέρνει νέες δυνατότητες στο Google Home

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
09:16 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Βίντεο: 18χρονος έσπειρε τον πανικό με κλεμμένο όχημα – Κατέληξε σε αυλή δημοτικού σχολείου

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν την Τρίτη στη γειτονιά Κίνγκσεσινγκ στις ΗΠΑ, όταν ένας 18χρονος, ο...
08:21 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

NBC: Η Σαουδική Αραβία «μπλόκαρε» το «Project Freedom» του Τραμπ – Δεν επέτρεψε στις ΗΠΑ τη χρήση του εναέριου χώρου της

Η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αναστείλει την επιχείρηση «Project Freedom»...
08:19 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Χανταϊός: Το κρουαζιερόπλοιο κατευθύνεται στην Ισπανία – Τι γνωρίζουν οι γιατροί για τον τρόπο εξάπλωσης του στελέχους των Άνδεων

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που επλήγη από θανατηφόρο ξέσπασμα χανταϊού και ήταν ακινητοποιη...
07:39 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

LIVE – 69η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε «πολύ πιθανή» μια συ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή