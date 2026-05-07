Politico: Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΠΑ – Πιο κοντά από ποτέ οι δασμοί Τραμπ στα αυτοκίνητα

Χωρίς αποτέλεσμα έληξαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το βράδυ της Τετάρτης, καθώς δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Η εξέλιξη αυτή αφήνει την Ευρώπη εκτεθειμένη στην απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών ύψους 25% στις εισαγωγές αυτοκινήτων.

Παρά τις έξι ώρες συζητήσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, οι διαφωνίες παρέμειναν, αυξάνοντας τον κίνδυνο να προκληθεί η οργή της Ουάσινγκτον, αναφέρει το Politico.

Η συμφωνία, η οποία είχε επισφραγιστεί πέρυσι στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ στη Σκωτία, προέβλεπε την κατάργηση των ευρωπαϊκών δασμών στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, με αντάλλαγμα το ανώτατο όριο δασμών 15% από την πλευρά των ΗΠΑ.

Η πίεση της Ουάσινγκτον και οι ευρωπαϊκές ανησυχίες

Ο Αμερικανός πρέσβης στην ΕΕ, Άντριου Πάζντερ, διεμήνυσε ότι οι δασμοί στα αυτοκίνητα θα επιβληθούν «σχετικά σύντομα» εάν δεν υπάρξει άμεση πρόοδος.

Μιλώντας στο Bloomberg TV στις Βρυξέλλες, δήλωσε: «Έχετε χρόνο να το διορθώσετε, η ώρα είναι τώρα. Αν το κάνετε αυτό, εκείνος (ο Τραμπ) πιθανότατα θα το ξανακοιτούσε».

Ωστόσο, ο ίδιος προειδοποίησε ότι ολόκληρη η εμπορική συμφωνία κινδυνεύει.

«Αν μια συμφωνία δεν τηρείται, τότε νομίζω ότι οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από αυτήν», τόνισε.

Από την πλευρά της ΕΕ, η Σαμπίν Βέγιαντ, κορυφαία αξιωματούχος εμπορίου της Κομισιόν, είχε εκφράσει νωρίτερα την ελπίδα για μια συνάντηση που θα αποδείκνυε ότι η ΕΕ τηρεί τις δεσμεύσεις της.

«Είμαι βέβαιη ότι έχουμε όλα τα συστατικά που μας επιτρέπουν να δείξουμε ότι παραμένουμε ένας αξιόπιστος εταίρος, ενώ παράλληλα μας δίνονται όλα τα μέσα για να αντιδράσουμε σε οποιεσδήποτε εξελίξεις δούμε», σημείωσε.

Το «αγκάθι» του Ευρωκοινοβουλίου

Ενώ η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη επιθυμούν την οριστικοποίηση της συμφωνίας του Τέρνμπερι, οι ευρωβουλευτές εμφανίζονται διστακτικοί, επηρεασμένοι από τις απειλές Τραμπ για προσάρτηση της Γροιλανδίας αλλά και από τη δικαστική ακύρωση των αρχικών δασμών του από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο.

Η ευρωβουλευτής Καρίν Κάρλσμπρο, εκπροσωπώντας την ομάδα Renew Europe, δήλωσε: «Καλές και εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις απόψε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Είναι σημαντικό να έχουμε σε ισχύ μια συμφωνία “θωρακισμένη έναντι του Τραμπ” (Trump-proof) προτού καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία».

Ο Μπερντ Λάνγκε, επικεφαλής διαπραγματευτής του Κοινοβουλίου, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές «συγκλίνουν προς μια συμφωνία», αλλά πρόσθεσε ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος.

Επόμενα βήματα

Οι διαπραγματευτές στοχεύουν τώρα σε μια νέα συνάντηση στις 19 Μαΐου. Αν και ο στόχος είναι ένας τελικός συμβιβασμός έως τον Ιούλιο -όταν λήγουν οι προσωρινοί δασμοί των ΗΠΑ- ο Αμερικανός πρέσβης ξεκαθάρισε ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα ίσως είναι πολύ καθυστερημένο για τον Λευκό Οίκο.

Ένας αξιωματούχος του Συμβουλίου συνόψισε την κατάσταση μετά τις νυχτερινές συνομιλίες: «Υπήρξε πρόοδος και ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν σύντομα οι διαπραγματεύσεις. Όμως οι δύο πλευρές πρέπει να ελέγξουν με τις πολιτικές ομάδες και τα κράτη-μέλη αντίστοιχα για να δουν τι είναι διατεθειμένοι να αποδεχτούν».