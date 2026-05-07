Βρετανία: 32χρονη εγκλωβίστηκε σε βράχια και πνίγηκε – Το μοιραίο λάθος της υπηρεσίας ασθενοφόρων

Μια 32χρονη μητέρα πνίγηκε μπροστά στα μάτια της κόρης της, όταν εγκλωβίστηκε με το κεφάλι προς τα κάτω σε βράχια κυματοθραύστη, στο Λόουεστοφτ του Σάφολκ, στη Βρετανία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ιατροδικαστική έρευνα, η τραγωδία οφείλεται σε μια σειρά παρεξηγήσεων και καθυστερήσεων από την υπηρεσία ασθενοφόρων, καθώς ο χειριστής των κλήσεων έκτακτης ανάγκης (999) δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι η παλίρροια ανέβαινε.

Η Saffron Cole-Nottage, μητέρα έξι παιδιών, γλίστρησε και έπεσε σε ένα κενό ανάμεσα στα βράχια ενώ έβγαζε βόλτα τον σκύλο της το βράδυ της 2ας Φεβρουαρίου του περασμένου έτους.

Παρά τις προσπάθειες περαστικών και της κόρης της να την απεγκλωβίσουν, η γυναίκα πνίγηκε καθώς το νερό την κάλυψε πριν φτάσουν οι διασώστες.

Το χρονικό της μοιραίας καθυστέρησης

Η κλήση στο 999 έγινε στις 7:52 μ.μ. τοπική ώρα από μια φίλη ενός εκ των παρευρισκόμενων.

Σύμφωνα με την απομαγνητοφώνηση, η καλούσα εξήγησε ότι μια γυναίκα «είχε πέσει από τον προβλήτα και ήταν εγκλωβισμένη ανάμεσα σε βράχια και δεν μπορούσε να βγει».

Παρά την κρισιμότητα της κατάστασης, χρειάστηκαν τέσσερα λεπτά μόνο για τον ακριβή εντοπισμό της τοποθεσίας.

Ο χειριστής της κλήσης, Daniel Joy, κατέγραψε το περιστατικό ως «εγκλωβισμό», αλλά δεν σημείωσε ότι χρειαζόταν ειδική ομάδα διάσωσης.

Ενώ η καλούσα επαναλάμβανε πως «Έπεσε με το κεφάλι μέσα στα βράχια στην παραλία. Δύο άτομα την τραβούν προς τα πάνω», ο χειριστής, πιστεύοντας λανθασμένα ότι δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος, έδωσε την οδηγία: «Μην επιχειρήσετε να τη διασώσετε… μην τη μετακινήσετε. Μείνετε στη γραμμή, θα σας πω εγώ τι να κάνετε. Περιμένετε να φτάσει το πλήρωμα του ασθενοφόρου και πείτε της να μην κινείται».

«Θα πνιγεί σύντομα»

Στις 7:59 μ.μ., η κατάσταση κλιμακώθηκε δραματικά όταν αναφέρθηκε ότι το κεφάλι της Saffron άρχισε να καλύπτεται από το νερό.

«Ίσως πρόκειται να πνιγεί σύντομα», προειδοποίησε η γυναίκα που κάλεσε στο 999.

Λίγα λεπτά αργότερα, η ίδια πρόσθεσε με απόγνωση: «Είναι τώρα κάτω από το νερό και έχει λιποθυμήσει… Δεν ανταποκρίνεται».

Παρά τις προειδοποιήσεις, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε από την υπηρεσία ασθενοφόρων μόλις στις 8:04 μ.μ., δώδεκα ολόκληρα λεπτά μετά την έναρξη της κλήσης.

Η καλούσα, βλέποντας την καθυστέρηση, ρώτησε: «Πόση ώρα θα κάνει ακόμα γιατί νομίζω ότι θα πεθάνει. Δεν ξέρουμε αν θα πνιγεί επειδή το σώμα της δεν αντιδρά καθόλου. Δεν μπορείς να δεις το πρόσωπό της».

Οι αδυναμίες του συστήματος

Ο Christopher Strutt, επικεφαλής των χειριστών κλήσεων, παραδέχθηκε στην κατάθεσή του ότι η Πυροσβεστική έπρεπε να είχε κληθεί μέσα σε δευτερόλεπτα.

Απέδωσε την καθυστέρηση στο γεγονός ότι οι χειριστές είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν έναν «αλγόριθμο» ερωτήσεων του υπολογιστή, ο οποίος βασίζεται σε λογισμικό από τις ΗΠΑ που δεν ταιριάζει απόλυτα στο βρετανικό σύστημα.

Ο ιατροδικαστής Darren Stewart χαρακτήρισε το σύστημα «δυσκίνητο» και την απόκριση των αρχών «συγκεχυμένη».

Ο Strutt παραδέχθηκε ότι όταν τελικά κλήθηκε η Πυροσβεστική, «ήταν σχεδόν πολύ αργά για να παρέμβουν».

Ένα δυσαναπλήρωτο κενό

Η έρευνα έδειξε ότι η 32χρονη είχε υψηλά επίπεδα αλκοόλ στο αίμα της, κάτι που πιθανώς συνέβαλε στην πτώση της.

Η οικογένειά της, σε δήλωσή της, την περιέγραψε ως μια «στοργική μητέρα που ήταν απόλυτα αφοσιωμένη στα παιδιά της».

«Η “Saff” ήταν πραγματικά μοναδική. Ήταν γεμάτη ζωή και είχε την ικανότητα να φωτίζει κάθε δωμάτιο. Η καρδιά της ήταν πάντα ανοιχτή και θα έκανε τα πάντα για τον οποιονδήποτε. Άφησε πίσω της όχι μόνο αγαπημένες αναμνήσεις, αλλά υπέροχα παιδιά».

Η ιατροδικαστική έρευνα συνεχίζεται.

Με πληροφορίες από: Daily Mail