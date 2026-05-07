Ο πόλεμος φέρνει αυξήσεις σε βασικά αγαθά – Στο «στόχαστρο» οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις- Όλες οι νεότερες πληροφορίες

Δημήτρης Χριστούλιας

Oικονομία

σούπερ μάρκετ
Φωτογραφία: Unsplash

Στα ράφια των σούπερ μάρκετ περνούν σταδιακά οι αυξήσεις στις τιμές σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με πληροφορίες τον τελευταίο μήνα οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με νέες ανατιμήσεις  σε βασικά αγαθά.

Ειδικότερα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται ανατιμήσεις:

  • έως 11% στα τυριά, τα έτοιμα γεύματα, τα σαπούνια και τη μαγιά ψυγείου,
  • έως 10% στις κονσέρβες,
  • έως 9% στα αλλαντικά,
  • 8% στα σοκολατοειδή και
  • 2% στο γάλα εβαπορέ.

Κάποιες από αυτές τις ανατιμήσεις μάλιστα έχουν περάσει ήδη στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Δυσοίωνες προβλέψεις

Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ανατιμήσεις γίνονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις και όχι από το σύνολο των κατηγοριών και θα περάσουν σταδιακά στα ράφια των σούπερ μάρκετ ανάλογα με τα αποθέματα που έχουν στις αποθήκες τους.

Με την ακρίβεια να συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά ορατός είναι ο κίνδυνος να υπάρξουν και νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα εξαιτίας της σημαντικής αύξησης του μεταφορικού κόστους.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι οι καταναλωτές θα έρθουν αντιμέτωποι και με νέες ανατιμήσεις εάν συνεχισθεί η εμπόλεμη κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Ήδη οι πληθωριστικές πιέσεις που απορρέουν από το πόλεμο αποτυπώνονται και στα στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, η Eurostat  για την χώρα μας τον Απρίλιο, με τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται στο 4,6% από 3,4% τον Μάρτιο, 3,1% τον Φεβρουάριο, και 2,9% τον Ιανουάριο.

Εντείνονται οι έλεγχοι

Με στόχο να αποφευχθούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή βρίσκονται βιομηχανίες τροφίμων και εμπορικές επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν προϊόντα, στα οποία καταγράφονται αδικαιολόγητες ανατιμήσεις ή σημαντικές διαφορές στις τιμές που πωλούν τα προϊόντα τους στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο νομοθετήθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης, είναι ένα «όπλο» που έχουν στα χέρια τους οι ελεγκτές για να μπορέσουν να περιορίσουν ενδεχόμενες μελλοντικές αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.

Πλαφόν που αφορά πολλά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης όπως είναι τα τρόφιμα αλλά και όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον παραγωγό, μέχρι την βιομηχανία, τις εμπορικές επιχειρήσεις και φυσικά τα καταστήματα που τα πωλούν στους καταναλωτές. Σύμφωνα με πληροφορίες το πλαφόν στα τρόφιμα θα παραταθεί και μετά το τέλος Ιουνίου, ενώ στην διάθεση των ελεγκτικών Αρχών μπορεί να είναι το επόμενο διάστημα και τα διπλά ταμπελάκια στα κρέατα, στα φρούτα και στα λαχανικά, στα οποία θα αναγράφεται εκτός από την λιανική και η τιμή του παραγωγού, έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι πόσο ξεκινάει ένα προϊόν από το χωράφι και πόσο φτάνει στα ράφια των καταστημάτων.

