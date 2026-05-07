Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (7/5) – Πού θα δείτε τον αγώνα της ΑΕΚ με την Μάλαγα για το Final 4 του BCL

Το ματς Μάλαγα – ΑΕΚ για FIBA Basketball Champions League και οι αναμετρήσεις για το Europa και το Conference League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/5/2026):
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
12:30 Ποδηλασία Γύρος Ελλάδας 2ο ΕΤΑΠ
16:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς – Τόµας Μάχατς Ρώμη
17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΟΦ Νέας Ιωνίας – ΠΑΟΚ Πρωτάθλημα Α1 Γυναικών
18:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρίτας Βίλνιους – Τενερίφη FIBA Basketball Champions League
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη
21:00 Novasports Prime Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague Playoffs
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Σαμπάμπ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD, ANT1 Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φράιμπουργκ – Μπράγκα UEFA Europa League