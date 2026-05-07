Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (7/5) – Πού θα δείτε τον αγώνα της ΑΕΚ με την Μάλαγα για το Final 4 του BCL

Enikos Newsroom

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Αθλητικές μεταδόσεις

Το ματς Μάλαγα – ΑΕΚ για FIBA Basketball Champions League και οι αναμετρήσεις για το Europa και το Conference League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/5/2026):

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

12:30 Ποδηλασία Γύρος Ελλάδας 2ο ΕΤΑΠ

16:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς – Τόµας Μάχατς Ρώμη

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΟΦ Νέας Ιωνίας – ΠΑΟΚ Πρωτάθλημα Α1 Γυναικών

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρίτας Βίλνιους – Τενερίφη FIBA Basketball Champions League

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη

21:00 Novasports Prime Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague Playoffs

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Σαμπάμπ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD, ANT1 Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φράιμπουργκ – Μπράγκα UEFA Europa League

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί αυξάνεται ο καρκίνος στους νέους: Επιστήμονες εντοπίζουν την πιο πιθανή αιτία

Πείτε αντίο στους δύσκολους λεκέδες από φαγητό: Το απλό «κόλπο» με το βραστό νερό που αλλάζει τα πάντα

Νέο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις και τι θα ισχύσει φέτος για τα κριτήρια και ...

Ο πόλεμος φέρνει αυξήσεις σε βασικά αγαθά- Στο «στόχαστρο» οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις- Όλες οι νεότερες πληροφορίες

Η αναβάθμιση του Gemini 3.1 φέρνει νέες δυνατότητες στο Google Home

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
05:48 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Οι οικονομικές εφημερίδες 7/5/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 7/5/2026.
05:43 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Οι αθλητικές εφημερίδες 7/5/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 7/5/2026.
05:38 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Οι πολιτικές εφημερίδες 7/5/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 7/5/2026.
05:30 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Το Ποντίκι σήμερα Πέμπτη 7/5/2026

Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Το Ποντίκι» σήμερα 7/5/2026.
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή