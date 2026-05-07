Βουλή: Τα «πηγαδάκια» των βουλευτών της ΝΔ για το λάθος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το… πείραγμα Μηταράκη στον Χαρακόπουλο

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Η Βουλή γέμισε από νωρίς με τους βουλευτές της ΝΔ και δεν άργησαν να δημιουργηθούν «πηγαδάκια» στο εντευκτήριο της Βουλής. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης δεν έλειψαν τα χαμόγελα, οι αγκαλιές και οι selfies.

Οι περισσότεροι βουλευτές ασχολήθηκαν με το σφάλμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις κλήσεις που απηύθυνε σε κάποιους τους 9 γαλάζιους βουλευτές που βρίσκονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό το θέμα συζητήθηκε αρκετά στο «πηγαδάκι» που σχημάτισαν ο Γιάννης Κεφαλογιάννης με τον Θεόφιλο Λεονταρίδη και την Μαρία Κεφάλα. Σε άλλα «πηγαδάκια» συζητήθηκε το «μασάζ» που προηγήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπήρξε και μία αστεία συζήτηση που είχε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, και ο Νότης Μηταράκης.

Όταν ρωτήθηκε ο κ. Χαρακόπουλος πόσο θα διαρκέσει η ομιλία του, εκείνος απάντησε «5 λεπτά για να δώσω το καλό παράδειγμα στους βουλευτές». «Ο κ. Χαρακόπουλος έχει πλέον απολέσει τη θέση του στην εργατική τάξη» απάντησε ο Νότης Μηταράκης θέλοντας να πειράξει τον γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ.

Τα μηνύματα Μητσοτάκη στους βουλευτές και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του, απέδωσε τα εύσημα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ για τη στάση της, στις πρόσφατες υποθέσεις με τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας χαρακτηριστικά «Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται». Υπογράμμισε δε με έμφαση ότι δεν θα διακινδυνεύσει η θέση στα ψηφοδέλτια της ΝΔ των βουλευτών, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στις δικογραφίες και οι οποίοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές.

Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός έστειλε και ένα σαφές μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τονίζοντας ότι όσο καθαρή ήταν η στάση της ΝΔ, άλλο τόσο γρήγορη θα πρέπει να είναι και η διερεύνηση της υπόθεσης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χωρίς επιλεκτικές διαρροές και χωρίς στάση, που όπως είπε, αφήνουν υπόνοιες ότι μπορεί να εμπλέκεται στην κομματική αντιπαράθεση.

«Θέλω δημόσια να πω κάτι το οποίο έχω πει σε πολλούς από εσάς κατ’ ιδίαν: να συγχαρώ την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεκατρείς βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους τον δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος, πρέπει να είναι σαφής, πρέπει να είναι απρόσκοπτος. Έχω πει, άλλωστε, ότι άλλο το εύλογο ενδιαφέρον ενός εκλεγμένου εκπροσώπου για την υπόθεση κάποιου πολίτη και τελείως άλλο μια πράξη παρεκτροπής από τα καθήκοντά του.

Όπως, λοιπόν, οι βουλευτές μας αντέδρασαν αμέσως και με θάρρος -πραγματικά νομίζω ότι όποιος παρακολούθησε τη συζήτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας των συναδέλφων βουλευτών, είδε στους λόγους τους και την αξιοπρέπεια αλλά και τη δικαιολογημένη πίκρα ότι έπρεπε αυτή τη στιγμή να βρεθούν σε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση, έκαναν, όμως, το σωστό-, όπως, λοιπόν, οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με την ίδια ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.

Περιμένω, συνεπώς, σύντομα να διαλυθούν οι σκιές πάνω από τα στελέχη μας. Και το ξαναλέω ανοιχτά και δημόσια, σας το έχω πει και κατ’ ιδίαν: όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους, αλλά θα ήταν προσβλητική και για τους ψηφοφόρους μας.

Είμαστε μια “γροθιά” και προχωράμε σαν μια “γροθιά”. Είμαστε, όμως, και δύναμη ευθύνης. Γι’ αυτό και στο εξής δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς» είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δείτε φωτογραφίες από τη Βουλή