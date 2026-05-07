Τσουκαλάς: «Η ομιλία Μητσοτάκη είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιωκτισμού»

«Η ομιλία του πρωθυπουργού σήμερα είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιωκτισμού. Αυτά που προκρίνει λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΚΟ της ΝΔ και τις αναφορές του στη συνταγματική αναθεώρηση.

Μιλώντας στο Open, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφερόμενος στο άρθρο 86, τόνισε ότι «επί της υποθέσεως των κκ Καραμανλή και Τριαντόπουλου, η κυβέρνηση έλεγε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί γιατί οι βουλευτές δεν είναι ανακριτές και ζητούσε fast track διαδικασία προς το δικαστικό συμβούλιο» και πως, όμως «τώρα, ενώ ακόμη και η κ. Αραμπατζή ζητούσε από τους συναδέλφους της να ψηφίσουν τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής ώστε να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες εις βάρος της είναι άδικες, η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το άρθρο 86 και υποστηρίζει ότι οι βουλευτές πρέπει να ασκήσουν ανακριτικά καθήκοντα και καταψηφίσουν την πρόταση σύστασης». «Η κυβέρνηση μάλιστα φαίνεται να γράφει στα παλιά της τα παπούτσια το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», πρόσθεσε.

«Σχετικά με το άρθρο 16, η ίδια κυβέρνηση έφερε νόμο που το αντιστρατεύεται», είπε ακόμη, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι «δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του».

«Αναφορικά με τις αιχμές του Κυριάκου Μητσοτάκη περί υπαναχώρησης του Νίκου Ανδρουλάκη στο ζήτημα των Ανεξάρτητων Αρχών», ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι «αυτός που υπαναχώρησε ήταν ο κ. Μητσοτάκης», καθώς «υπήρχαν τα 3/5 της πλειοψηφίας για την κ. Συγγούνα». Πρόσθεσε ότι «πρόκειται για την Αρχή στην οποία θα μπορούν να απευθυνθούν οι συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη αν παρακολουθηθούν» και κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «επιχείρησε να στήσει παγίδα και τελικά έπεσε η ίδια μέσα σε αυτή».

Παράλληλα, «σε ερώτηση σχετικά με ισχυρισμούς του κυβερνητικού εκπροσώπου περί συνομιλιών», όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, κάλεσε τον κ. Χατζηδάκη «να δώσει στη δημοσιότητα τα μηνύματα που επικαλείται ο κ. Μαρινάκης». Ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε ότι «το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο που πρότεινε τη διαδικασία των ανοιχτών βιογραφικών. Εμείς είπαμε ξεκάθαρα να υπάρχουν προκηρυγμένες θέσεις και βιογραφικά ώστε ο καθένας να έχει καθαρή θέση». Έθεσε δε το ερώτημα, «πού ακριβώς προβλέπει το Σύνταγμα ότι αν δεν κλείσουν “πακέτο” οι Ανεξάρτητες Αρχές δεν μπορεί να πληρωθεί μεμονωμένα μία θέση».

Μεταξύ άλλων σχολίασε πως «όσο και να μας ικετεύει η Νέα Δημοκρατία, δεν θα συγκυβερνήσουμε. Αυτές οι συζητήσεις περί συγκυβέρνησης είναι ονειρώξεις».

Σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποφύγει οποιαδήποτε περαιτέρω διερεύνηση ενόψει εκλογών: «Τι μας είπε προχθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος; Ότι δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές με ανοιχτά θέματα στη δικαιοσύνη. Άρα, επειδή πλησιάζουν εκλογές, παρότι υπάρχουν στοιχεία, γράφουν στα παπούτσια τους τη Δικαιοσύνη, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ακόμη και την κ. Αραμπατζή», ανέφερε. «Είναι πλέον επίσημη θέση της κυβέρνησης πως επειδή πλησιάζουν εκλογές δεν θα γίνει άλλη έρευνα για σκάνδαλα που αποκαλύπτονται καθημερινά», τόνισε, ενώ μεταξύ άλλων διερωτήθηκε αν «στην υποτιθέμενη συνομωσία κατά της κυβέρνησης συμμετέχουν και το Μονομελές Πλημμελειοδικείο και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».