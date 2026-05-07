Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ αίρουν τους περιορισμούς για χρήση βάσεων και εναέριου χώρου από τις ΗΠΑ

Η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ ήραν τους περιορισμούς στη χρήση στρατιωτικών βάσεων και εναέριου χώρου από τις ΗΠΑ για επιχειρήσεις που συνδέονται με τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η εξέλιξη αυτή απομακρύνει ένα σημαντικό εμπόδιο για την αμερικανική προσπάθεια επανεκκίνησης των συνοδευόμενων εμπορικών αποστολών μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Το «Project Freedom» και η εξάρτηση από βάσεις στον Κόλπο

Οι ΗΠΑ είχαν «παγώσει» το «Project Freedom» λίγο μετά την έναρξή του, καθώς η επιχείρηση βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στις σαουδαραβικές και κουβεϊτιανές βάσεις και στον εναέριο χώρο των δύο χωρών, λόγω του μεγάλου αριθμού αμερικανικών αεροσκαφών που παρείχαν προστασία στα πλοία.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι έχει δημιουργηθεί ένας «ισχυρός κόκκινος, λευκός και μπλε θόλος» (τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας) πάνω από τα Στενά του Ορμούζ.

«Αμερικανικά αντιτορπιλικά βρίσκονται σε θέσεις μάχης, υποστηριζόμενα από εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, drones και αεροσκάφη επιτήρησης, παρέχοντας 24ωρη κάλυψη σε ειρηνικά εμπορικά πλοία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανοικτό το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών βομβαρδισμών

Η άρση των περιορισμών από Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ ενδέχεται επίσης να διευρύνει τις επιλογές των ΗΠΑ σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να επανεκκινήσει τους βομβαρδισμούς, κάτι που έχει ήδη δηλώσει ότι θα πράξει αν δεν υπάρξει συμφωνία με το Ιράν.