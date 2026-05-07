Washington Post: Η CIA εκτιμά ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει τον αμερικανικό αποκλεισμό έως και 4 μήνες – «Διατηρεί το 70% των πυραύλων του»

Το Ιράν εκτιμάται ότι μπορεί να αντέξει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ για διάστημα τριών έως τεσσάρων μηνών πριν βρεθεί αντιμέτωπο με σοβαρές οικονομικές πιέσεις, σύμφωνα με εμπιστευτική ανάλυση της CIA που παραδόθηκε αυτή την εβδομάδα σε στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης.

Όπως αναφέρει η Washington Post, επικαλούμενη τέσσερις πηγές με γνώση του εγγράφου, η εκτίμηση αυτή φαίνεται να αμφισβητεί τις δημόσιες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί άμεσης κατάρρευσης της Τεχεράνης μέσω του αποκλεισμού.

Η Τεχεράνη διατηρεί ισχυρές στρατιωτικές δυνατότητες

Η ανάλυση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλήγει επίσης στο συμπέρασμα ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων παρά τις συνεχείς επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η Τεχεράνη διατηρεί περίπου το 75% των κινητών εκτοξευτών που διέθετε πριν από τον πόλεμο, καθώς και περίπου το 70% του πυραυλικού της αποθέματος.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ιρανικό καθεστώς έχει κατορθώσει να επαναλειτουργήσει σχεδόν όλες τις υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, να αποκαταστήσει ζημιές σε πυραύλους και να ολοκληρώσει τη συναρμολόγηση νέων συστημάτων που βρίσκονταν ήδη σε προχωρημένο στάδιο όταν ξέσπασε ο πόλεμος.

Διαφορετική εικόνα από αυτή που παρουσιάζει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε σαφώς πιο αισιόδοξος στις δηλώσεις του από το Οβάλ Γραφείο, υποστηρίζοντας ότι «Οι πύραυλοί τους έχουν σχεδόν εξαλειφθεί, διαθέτουν πιθανώς το 18 ή 19% αλλά δεν είναι πολλοί σε σύγκριση με όσους είχαν».

Τρία εν ενεργεία στελέχη και ένας πρώην αξιωματούχος των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν στη Washington Post τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης της CIA.

«Ο αποκλεισμός προκαλεί επιδεινούμενη ζημιά»

Ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός έχει ήδη σοβαρό αντίκτυπο στην ιρανική οικονομία.

«Ο αποκλεισμός που έχει επιβάλλει ο πρόεδρος προκαλεί πραγματική, επιδεινούμενη ζημιά — διακόπτοντας το εμπόριο, συνθλίβοντας τα έσοδα και επιταχύνοντας τη συστημική οικονομική κατάρρευση. Ο στρατός του Ιράν έχει υποστεί σοβαρή υποβάθμιση, το ναυτικό του έχει καταστραφεί και οι ηγέτες του κρύβονται», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «Αυτό που απομένει είναι η δίψα του καθεστώτος για την ταλαιπωρία των αμάχων — να λιμοκτονεί τον ίδιο του τον λαό για να παρατείνει έναν πόλεμο που έχει ήδη χάσει».

Η CIA θεωρεί ότι ίσως υποτιμάται η αντοχή του Ιράν

Ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε ότι η πραγματική αντοχή της Τεχεράνης ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη από εκείνη που αποτυπώνεται στην έκθεση της CIA.

«Η ηγεσία έχει γίνει πιο ριζοσπαστική, αποφασιστική και όλο και πιο σίγουρη ότι μπορεί να αντέξει περισσότερο από την πολιτική βούληση των ΗΠΑ και να διατηρήσει την εσωτερική καταστολή για να περιορίσει κάθε αντίσταση», σημείωσε.

Στενά του Ορμούζ και «Επιχείρηση Ελευθερία»

Από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, το Ιράν έχει ουσιαστικά διακόψει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.

Μετά την αποτυχία των συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν, ο Τραμπ επέβαλε ναυτικό αποκλεισμό σε όλα τα πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια.

Στη συνέχεια ανακοινώθηκε η αμερικανική «Επιχείρηση Ελευθερία», με στόχο τη συνοδεία εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ από μονάδες του αμερικανικού ναυτικού.

Ωστόσο, την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η επιχείρηση αναστέλλεται προσωρινά λόγω «μεγάλης προόδου» στις επαφές με την Τεχεράνη.

Φόβοι για drones και πλήγμα στη ναυσιπλοΐα

Σύμφωνα με την έκθεση, η Τεχεράνη ενδέχεται να περιορίσει μέρος των οικονομικών απωλειών μέσω λαθρεμπορίου πετρελαίου από χερσαίες διαδρομές και σιδηροδρομικές συνδέσεις μέσω Κεντρικής Ασίας.

Παράλληλα, αναλυτές προειδοποιούν ότι τα drones αποτελούν ίσως τη μεγαλύτερη απειλή για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

«Αρκεί ένα μόνο drone να χτυπήσει ένα πλοίο και κανείς δεν θα δώσει ασφάλιση» στα πετρελαιοφόρα, δήλωσε ο Ντάνι Σιτρίνοβιτς, ερευνητής του Ινστιτούτου Μελετών Εθνικής Ασφάλειας στο Τελ Αβίβ.

«Το καθεστώς μπορεί να βγει ισχυρότερο»

Η Washington Post αναφέρει επίσης ότι ιρανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει ζημιές ή καταστροφές σε τουλάχιστον 228 κτίρια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Ο Σιτρίνοβιτς εκτίμησε ότι ακόμη και ένας παρατεταμένος αποκλεισμός ίσως δεν αρκεί για να αναγκάσει την Τεχεράνη να υποχωρήσει.

«Το πρόβλημα είναι ότι δεν πιστεύουν ότι πρέπει να συνθηκολογήσουν», ανέφερε.

Καταλήγοντας, προειδοποίησε ότι η έκβαση του πολέμου ενδέχεται να εξελιχθεί σε στρατηγικό αδιέξοδο για ΗΠΑ και Ισραήλ.

«Αυτό που ξεκίνησε ως ένας πόλεμος που υποτίθεται ότι είχε ως στόχο την ανατροπή του καθεστώτος και την εξουδετέρωση των πυρηνικών και βαλλιστικών πυραυλικών δυνατοτήτων του», έγραψε, «μπορεί αντίθετα να αφήσει το ιρανικό καθεστώς ισχυρότερο από πριν — ενισχυμένο από την άρση των κυρώσεων, διατηρώντας ακόμα σημαντικές πυραυλικές δυνατότητες, συνεχίζοντας την υποστήριξη προς τους αντιπροσώπους του και σχεδόν σίγουρα διατηρώντας τον εμπλουτισμό ουρανίου στο έδαφός του».