Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 54χρονος και η σύζυγός του για την δολοφονία του 21χρονου – Κάτω από άκρα μυστικότητα οι απολογίες

Στη φυλακή οδηγούνται τόσο ο 54χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα, όσο και η 56χρονη σύζυγός του, η οποία βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο την ώρα του αιματηρού περιστατικού.

Οι απολογίες των δύο πραγματοποιήθηκαν κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στα γραφεία της Ασφάλειας Ηρακλείου. Όπως σημειώνει το Cretalive, για λόγους ασφαλείας είχε διαρρεύσει αρχικά ότι η διαδικασία θα γινόταν τη Δευτέρα.

Πραγματοποιήθηκε όμως σήμερα Πέμπτη, παρουσία των συνηγόρων υπεράσπισής.

«Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιου μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου», φέρεται να ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, σε μια απολογία – εξομολόγηση ο 54χρονος.

«Κατάφερα να ουρλιάξω αλλά ήταν αργά»

Από την πλευρά της, η 56χρονη εμφανίζεται να υποστήριξε:

«Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κατάφερα να ουρλιάξω “Κώστα, μη, μη, μη!”, αλλά ήταν πλέον αργά. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του Κωστή μου. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον».

Πρόσωπα από το στενό συγγενικό περιβάλλον των δύο κατηγορουμένων, διαμηνύουν στον ANT1 πως θέλουν να κλείσει εδώ ο κύκλος του αίματος.

Αξίζει να σημειωθεί πως ανήμερα της κηδείας του 21χρονου Νικήτα, έγινε γνωστό πως προσδιορίστηκε η δίκη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του ίδιου και της αδελφής του, με κατηγορούμενο τον 54χρονο δράστη. Το περιστατικό είχε συμβεί τον Δεκέμβριο του 2024 και η δίκη προσδιορίστηκε για τις 15 Ιανουαρίου του 2027.

Η στιγμή της έντασης συγγενών με αστυνομικούς στην κηδεία του 21χρονου

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε την Πέμπτη 7 Μαΐου, στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στον Χώνο του Δήμου Μυλοποτάμου, η κηδεία του 21χρονου που δολοφονήθηκε την Τρίτη (5/5) στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με το «creta24.gr», την ημέρα της κηδείας του 21χρονου Νικήτα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν στο χωριό. Το συγκεκριμένο γεγονός προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών του θύματος, οι οποίοι καταφέρθηκαν λεκτικά κατά των αστυνομικών, λέγοντάς τους πως όσο ο 21χρονος ζητούσε βοήθεια για να προστατευτεί από τον 54χρονο, εκείνοι δεν έκαναν τίποτα.

Μάλιστα, ο πατέρας του νέου κατά την άφιξη της σορού του γιου του στην εκκλησία, απευθύνθηκε στους αστυνομικούς λέγοντάς τους «Από το χωριό να φύγετε».