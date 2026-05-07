Δολοφονία στην Κρήτη: «Ενημέρωσα ότι ο φονιάς έχει όπλο και αστυνομικός μου είπε: “Δεν σας σκότωσαν κιόλας”», λέει η αδελφή του θύματος

Στο «Live News» μίλησε την Πέμπτη 7 Μαΐου, η μεγάλη αδελφή του Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός σε ηλικία μόλις 21 ετών, από τις σφαίρες του 54χρονου στην Αμμουδάρα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, την Τρίτη (5/5).

Η αδελφή του νέου που δολοφονήθηκε πριν από λίγες ημέρες και σήμερα τελέστηκε η κηδεία του, περιέγραψε τον εφιάλτη που ζούσε το θύμα αλλά και όλη του οικογένεια, τα τελευταία τρία χρόνια.

Μιλώντας για το δυστύχημα που έγινε το 2023, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο γιος του 54χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη, η αδελφή του 21χρονου είπε πως: «Ήταν ένα δυστύχημα που δυστυχώς ήταν η μοίρα του αδελφού μου να οδηγεί εκείνο το μοιραίο αυτοκίνητο, που δεν ήταν και δικό του.

Εξυπηρέτηση σε ένα άλλο παλικάρι έκανε, που είχε πιει, και ο Γιώργος μπήκε μαζί του για να του κάνει παρέα. Ο αδελφός μου και δίπλωμα είχε, και δεν είχε πιει, και ζώνη φορούσε, και όλα. Απλά ήταν άπειρος οδηγός, εκεί που είναι κακός ο δρόμος φρέναρε, το αυτοκίνητο ήταν παλιό, δεν είχε αμορτισέρ, δεν είχε όλα αυτά τα σωστά πράγματα που πρέπει να έχουν τα αυτοκίνητα, και πάνω στον πανικό του υποθέτουμε ότι έκανε κάποια κίνηση που δεν έπρεπε, το αυτοκίνητο βρέθηκε στην κολώνα που ούτε αυτή έπρεπε να υπάρχει. Ούτε το κράσπεδο θα έπρεπε να είναι τόσο υψηλό, και όλα αυτά που σας λέω ήταν σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες της Τροχαίας, όχι δικά μου πράγματα».

Αμέσως μετά, εξήγησε ότι: «Από εκεί και μετά η ζωή μας άρχισε να παίρνει άλλη τροπή. Απειλές, φόβοι, μας έπιαναν γνωστοί και άγνωστοι και μας έλεγαν να πάρουμε το παιδί και να φύγουμε, να μετακομίσουμε, γιατί κινδυνεύουμε. Μας έλεγαν ότι είναι αποφασισμένοι για όλα, και κυρίως εκείνη, η γυναίκα του, αυτή τα κάνει όλα».

«Εμείς λέγαμε ότι πού να πάμε; Ο αδελφός μου έλεγε “μα δεν έφταιγα, ατύχημα ήταν, να γίνει το δικαστήριο, να πάρω την ποινή που πρέπει. Γιατί να φύγω; Δεν είμαι φονιάς. Να τιμωρηθώ όπως πρέπει”. Μας έλεγαν να φύγει και μόνο του το παιδί. Δεν γινόταν να φύγει μόνο του. Από δύο ετών ταλαιπωρείται στα νοσοκομεία, ταλαιπωριόταν. Είχε πάθει Kawasaki και είχε 8 ανευρύσματα στα στεφανιαία αγγεία. Τον Δεκέμβριο έκανε διπλό μπαλονάκι με στεντ. Αυτό τα λέει όλα νομίζω», πρόσθεσε.

«Ο αδελφός σου φταίει, πρέπει να τιμωρηθεί»

Περιγράφοντας την πρώτη φορά που είχε απευθυνθεί η ίδια στην αστυνομία, η Ελέανα Γεμιστού ανέφερε ότι: «Όσον αφορά την αστυνομία, την πρώτη φορά πήγα τον Ιούλιο του 2024. Εγώ μόνη μου, κρυφά, γιατί οι δικοί μου δεν ήθελαν να θεωρούν οι απέναντι ότι προκαλούμε. Έλεγαν ότι προκαλούμε, που δεν προκαλούσαμε. Ο αδελφός μου ήταν το καλύτερο παιδί. Πήγα λοιπόν και μίλησα με τον διοικητή νομίζω. Του είπα τι με απασχολεί και μου απάντησε να φέρω τη μητέρα μου και την αδελφή μου, για να του μιλήσουν και εκείνες και να του πουν ότι φοβούνται».

«Όπως και έγινε τρεις ημέρες μετά. Μιλήσαμε σε έναν αστυνομικό, παρουσία και κάποιου άλλου αστυνομικού. Ενώ λέγαμε για ποιο λόγο φοβόμαστε, τι συμβαίνει και τους ενημέρωσα ότι ο φονιάς έχει όπλο, γιατί το ξέραμε από γνωστούς ότι περηφανεύεται πως έχει όπλο και θα τον σκοτώσει, γύρισε και μας είπε ο δεύτερος αστυνομικός: “Ε δεν σας σκότωσαν κιόλας. Δηλαδή τι ήρθες;”. Του απάντησα ότι δεν είναι αυτή η λύση και ο αδελφός μου πρέπει να δικαστεί όπως πρέπει. Γύρισε και μου είπε: “Ο αδελφός σου φταίει, πρέπει να τιμωρηθεί”. Ο αστυνομικός μου το είπε αυτό», συνέχισε.

Σε ερώτηση για το εάν θεωρεί ότι ο δράστης παρακολουθούσε τον αδελφό της την ημέρα της δολοφονίας, η αδελφή του θύματος απάντησε: «Ναι. Δεν ήταν τυχαίο. Ξέρουμε από γνωστούς ότι είχε τσιλιαδόρους. Οικογενειακά του πρόσωπα, δεν ξέρω ποιους. Οι γνωστοί μας, μας έπιασαν και μας είπαν ότι είχε δύο-τρία άτομα που τον παρακολουθούσαν».

«Ασχοληθήκαμε αρκετά χρόνια με αυτές τις δύο οικογένειες»

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο «Live News», είπε ότι: «Ασχοληθήκαμε αρκετά χρόνια με αυτές τις δύο οικογένειες, με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι εκεί που φτάνει η αρμοδιότητα της ελληνικής αστυνομίας, και παραπάνω όπως θα σας εξηγήσω στη συνέχεια. Θα σας αναφέρω κάποια πράγματα για το συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, για το ΑΤ Μαλεβιζίου, γιατί έχουν ακουστεί πολλά. Γνωρίζετε καλά ότι εγώ είμαι η πρώτη που δεν θα δικαιολογήσω ποτέ κανέναν συνάδελφό μου, ο οποίος μπορεί να ολιγώρησε, μπορεί να μην έκανε σωστά τη δουλειά του, πόσω μάλλον όταν έχει “χαθεί” τόσο άδικα ένα 21χρονο παιδί».

«Καταλαβαίνουμε απόλυτα τον πόνο όλων των μελών της οικογένειας. Άλλωστε ξαναλέω ότι η τοπική αστυνομία είχε επικοινωνήσει και είχε έρθει σε επαφή πολλές φορές με αυτή την οικογένεια. Και νομίζω ότι προκύπτει και από τα επίσημα έγγραφα της ελληνικής αστυνομίας, ότι κάθε φορά που απευθυνόταν στην αστυνομία με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, για οποιοδήποτε αδίκημα, εμείς σχηματίζαμε δικογραφία, μέσα σε τρεις ώρες ο δράστης βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα, ταυτοποιούνταν και συλλαμβάνονταν από τους αστυνομικούς. Στην αυτόφωρη διαδικασία αυτό είναι το δυσκολότερο, το να εντοπιστεί και να συλληφθεί ο δράστης», συμπλήρωσε.

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι: «Ο συγκεκριμένος διοικητής, αυτού του αστυνομικού τμήματος, είχε δώσει το προσωπικό του κινητό τηλέφωνο στο παιδί αυτό, επειδή ο ίδιος του είχε αποκαλύψει ότι φοβόταν τον δράστη. Μάλιστα, συζητούσε μαζί του για το πώς θα μπορούσε να λάβει και κάποια άδεια οπλοφορίας, με νόμιμη διαδικασία βέβαια, επειδή ακριβώς φοβόταν για τη ζωή του και την σωματική του ακεραιότητα».