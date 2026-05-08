Αγγλία: Θα έχει εκπρόσωπο και στους τρεις ευρωπαϊκούς τελικούς

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Άρσεναλ, Άστον Βίλα, Κρίσταλ Πάλας

Τρεις αγγλικές ομάδες θα διεκδικήσουν φέτος ευρωπαϊκό τρόπαιο, καθώς η Άρσεναλ, η Άστον Βίλα και η Κρίσταλ Πάλας εξασφάλισαν παρουσία στους τελικούς των διοργανώσεων της UEFA.

Η φετινή σεζόν εξελίχθηκε ιδιαίτερα θετικά για το αγγλικό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, καθώς η Αγγλία έχει εκπρόσωπο και στις τρεις διασυλλογικές διοργανώσεις. Η Άρσεναλ θα αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League, με στόχο την κατάκτηση του κορυφαίου ευρωπαϊκού τίτλου.

Στο Europa League, η παρουσία αγγλικής ομάδας στον τελικό είχε εξασφαλιστεί από τη στιγμή που η Άστον Βίλα και η Νότιγχαμ Φόρεστ συναντήθηκαν στα ημιτελικά. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι πήρε την πρόκριση και θα διεκδικήσει το τρόπαιο στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Παράλληλα, η Κρίσταλ Πάλας θα αγωνιστεί στον τελικό του Conference League, έχοντας και εκείνη την ευκαιρία να κατακτήσει έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Έτσι, το αγγλικό ποδόσφαιρο βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο να πετύχει το απόλυτο 3/3 στους φετινούς ευρωπαϊκούς τελικούς.

Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί τη σεζόν 1989/90, όταν η Ιταλία είχε πανηγυρίσει την κατάκτηση και των τριών ευρωπαϊκών τροπαίων της εποχής. Η Μίλαν είχε κατακτήσει το Κύπελλο Πρωταθλητριών, η Γιουβέντους είχε πάρει το Κύπελλο UEFA και η Σαμπντόρια είχε σηκώσει το Κύπελλο Κυπελλούχων.

