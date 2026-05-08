Ντράγκαν Σάκοτα: «Πρέπει να σκέφτεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις το μέλλον σου μέσα από τέτοιες στιγμές»

Ντράγκαν Σάκοτα, ΑΕΚ
Η ΑΕΚ προκρίθηκε στον τελικό του BCL, καθώς ξεπέρασε το εμπόδιο της Μάλαγα στο Final Four που διεξάγεται στη Μπανταλόνα. Η «Ένωση» θα διεκδικήσει τον τίτλο απέναντι στη Ρίτας το βράδυ της 9ης Μαΐου, στις 21:00.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά την πρόκριση και στάθηκε στην αμυντική εικόνα της ομάδας του, αλλά και στο κίνητρο που εξακολουθεί να έχει έπειτα από 50 χρόνια στους πάγκους.

Ο προπονητής της ΑΕΚ ανέφερε στην αρχική τοποθέτησή του: «Αν το δούμε ως παιχνίδι μεγάλης σημασίας, πιστεύω ότι έχουμε παίξει και καλύτερα παιχνίδια, αλλά τότε δεν ήταν τόσο καλός ο αντίπαλος. Πάντα θα έχω κάποια… παράπονα. Παίξαμε σπουδαία άμυνα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Έχουμε αντιμετωπίσει αρκετές ομάδες που παίζουν σκληρά και τρέχουν. Κάθε ματς είναι διαφορετικό και έχει να κάνει και με τις δικές μας επιλογές. Με καθαρό μυαλό μπορούμε να πούμε ότι κάναμε πολύ καλό transition σήμερα».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν αποκτήσει αυτοπεποίθηση, στοιχείο που θεωρεί σημαντικό για την πορεία της ομάδας. «Έχω διαβάσει κάποιες δηλώσεις παικτών που δείχνουν αυτοπεποίθηση, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να νιώθεις καλά και να πιστεύεις στον εαυτό σου, να σκέφτεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις το μέλλον σου μέσα από τέτοιες στιγμές. Είναι μια διαδικασία που συνδέεται και με την περσινή εμπειρία, όταν φτάσαμε μέχρι εκεί που φτάσαμε (ημιτελικά)».

Ο Σάκοτα ρωτήθηκε και για το πού βρίσκει τη ζωντάνια μετά από 50 χρόνια στους πάγκους. Ο προπονητής της ΑΕΚ απάντησε: «Είναι διαφορετικές οι φάσεις στην καριέρα ενός προπονητή. Πώς ξεκινά, πώς εξελίσσεται, πώς βρίσκεται σε μια καλή ομάδα και πώς αντέχει μέσα στον χρόνο. Πρέπει να περάσει από όλα αυτά. Τώρα δεν υπάρχει για εμένα πίεση. Μπορεί να σταματήσω… αύριο, μπορεί και να συνεχίσω. Έχω δημιουργήσει ένα τιμ που με βοηθά πολύ. Και οι επιλογές παικτών που κάνουμε παίζουν ρόλο. Μπορεί να μην βγαίνουν όλες, αλλά η βελτίωση φαίνεται».

Αναφερόμενος στον τελικό με τη Ρίτας, ο Ντράγκαν Σάκοτα τόνισε ότι η αντίπαλος της ΑΕΚ έδειξε δυνατή εικόνα στον ημιτελικό της διοργάνωσης. «Πολλοί πίστευαν ότι η Τενερίφη είναι το φαβορί για τον τελικό, κι εγώ το ίδιο. Είχαν κερδίσει τη Ρεάλ μέσα στη Μαδρίτη. Όμως σήμερα η Ρίτας έπαιξε δυνατά και ουσιαστικά έλεγξε το παιχνίδι από το πρώτο λεπτό. Σίγουρα θα είναι ένας δυνατός τελικός. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε πολλούς παίκτες με λιγότερα από 20 λεπτά συμμετοχής. Θα δούμε τη συγκέντρωση και τις δυνάμεις που θα έχουμε».

Η ΑΕΚ καλείται πλέον να ολοκληρώσει την πορεία της στο Basketball Champions League με την κατάκτηση του τίτλου, απέναντι σε μια ομάδα που απέκλεισε την Τενερίφη και έδειξε ότι μπορεί να ελέγξει τον ρυθμό ενός κρίσιμου αγώνα.

