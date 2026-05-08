Γκρεγκ Μπράουν: «Αυτή είναι η ατάκα που μας είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα»

Η ΑΕΚ προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Basketball Champions League, καθώς νίκησε την Ουνικάχα Μάλαγα με 78-65 στον ημιτελικό.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γκρεγκ Μπράουν μίλησε στην Cosmote TV και αναφέρθηκε στην ατάκα που είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα στους παίκτες της ΑΕΚ στα αποδυτήρια, μετά τη μεγάλη πρόκριση.

«Ο κόουτς Σάκοτα μάς είπε στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα, ότι είχε πει και ο Κόμπε Μπράιαντ: “η δουλειά δεν τελείωσε”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπράουν.

Στη συνέχεια, ο παίκτης της ΑΕΚ τόνισε ότι η ομάδα θα χαρεί την πρόκριση, αλλά δεν θα μείνει σε αυτή, καθώς έχει μπροστά της τον τελικό και τον στόχο της κατάκτησης του τροπαίου.

«Θα το χαρούμε, αλλά δεν θα το πανηγυρίσουμε γιατί έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουμε. Παλεύουμε για το δεύτερο τίτλο μας στο BCL. Θα το απολαύσουμε, εγώ προσωπικά είμαι τόσο χαρούμενος, είμαι σε σοκ! Θέλουμε να πάρουμε τον τίτλο».

Αναφερόμενος στον τελικό του Σαββάτου, ο Γκρεγκ Μπράουν στάθηκε στα στοιχεία που θα κρίνουν την αναμέτρηση και έστειλε μήνυμα για την προσπάθεια της ΑΕΚ να επιστρέψει στην Αθήνα με το Κύπελλο.

«Είναι πολύ γρήγοροι, δυνατοί και θα είναι ένα σκληρό ματς. Υπόσχομαι να φέρουμε πίσω στην Αθήνα το Κύπελλο».