Ψηφιακή νομάδα από τις ΗΠΑ αποθεώνει το σύστημα περίθαλψης στην Ελλάδα – Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Psifiaki Nomada - Georgiadis

Βίντεο με μία Αμερικανίδα ψηφιακή νομάδα, η οποία ζει με την οικογένειά της στην Ελλάδα, ανάρτησε στην προσωπική του σελίδα στο X ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Στο βίντεο, η Κάρα αναφέρεται στο σύστημα περίθαλψης στην Ελλάδα και τονίζει ότι μπορεί να επισκεφθεί γιατρό χωρίς να φοβάται ότι το κόστος θα την οδηγήσει σε οικονομική επιβάρυνση. Η ίδια συγκρίνει την εμπειρία της στην Ελλάδα με την κατάσταση που αντιμετωπίζουν πολλοί πολίτες στις ΗΠΑ, όπου, σύμφωνα με όσα αναφέρει, αρκετοί καθυστερούν να ζητήσουν ιατρική φροντίδα λόγω του κόστους.

Η Κάρα σημειώνει ότι συνέστησε σε φίλη της να επισκεφθεί το τοπικό νοσοκομείο, προκειμένου να αντιμετωπίσει λοίμωξη από στρεπτόκοκκο στον λαιμό. Παράλληλα, αναφέρει ότι, σε όλες τις περιπτώσεις που η ίδια ή μέλη της οικογένειάς της χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο, το κόστος δεν ξεπέρασε τα 150 ευρώ, μαζί με τις εξετάσεις.

Σύμφωνα με την ίδια, ο υψηλότερος λογαριασμός αφορούσε την κόρη της, η οποία είχε ιογενή λοίμωξη, και ανήλθε στα 86 ευρώ. Η Κάρα προσθέτει ότι, την τελευταία φορά που χρειάστηκε να πάει η ίδια στο νοσοκομείο για μία εξέταση, η νοσοκόμα εμφανίστηκε απολογητική επειδή έπρεπε να τη χρεώσει. «Πήρα τον λογαριασμό και ήταν μόλις 6 ευρώ!».

Η ίδια αναφέρει επίσης: «Αυτή η περίπτωση μου θύμισε πόσο τραυματισμένοι είναι οι Αμερικανοί που καθυστερούν να λάβουν την φροντίδα που χρειάζονται γιατί φοβούνται τόσο πολύ το κόστος». Στη συνέχεια, σημειώνει ότι, αν δεν ταξίδευε τόσο συχνά με την οικογένειά της, θα επέλεγε τα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης που υπάρχουν στην Ελλάδα, τα οποία, όπως λέει, θα κόστιζαν περίπου 200 ευρώ ανά άτομο.

Καταλήγοντας στο βίντεο, η Κάρα υποστηρίζει: «Ειλικρινά η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή ποιοτική περίθαλψη είναι ένας μεγάλος λόγος που αποφασίσαμε να φύγουμε από τις ΗΠΑ».

