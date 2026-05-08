CPJ: Ζητά από τις ΗΠΑ να ολοκληρώσουν την έρευνα για τον θάνατο της Σιρίν Αμπού Άκλεχ

Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) κάλεσε την Πέμπτη τις αμερικανικές αρχές να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν την έρευνα για τον θάνατο της Σιρίν Αμπού Άκλεχ, της γνωστής Αμερικανοπαλαιστίνιας δημοσιογράφου του Αλ Τζαζίρα, η οποία σκοτώθηκε από πυρά του ισραηλινού στρατού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη τον Μάιο του 2022.

«Αν και το FBI κατά πληροφορίες άρχισε να διενεργεί έρευνα για τη δολοφονία της τον Νοέμβριο του 2022, δεν έχει σημειωθεί καμιά εμφανής πρόοδος», επικρίνει η CPJ σε ανακοίνωσή της, σχετικά με επιστολή που απηύθυνε στον υπηρεσιακό υπουργό Δικαιοσύνης Τοντ Μπλαντς και στον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ.

«Αυτή η ανησυχητική απουσία απτής προόδου, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της Αμπού Άκλεχ, σηματοδοτεί σοβαρή αποτυχία της κυβέρνησης των ΗΠΑ να αντιδράσει άμεσα και αμερόληπτα στον φόνο Αμερικανίδας υπηκόου από ξένο στρατό», τονίζει η μη κυβερνητική οργάνωση υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου στη δισέλιδη επιστολή της.

Η Σιρίν Αμπού Άκλεχ είχε γίνει γνωστή μέσα από την κάλυψη της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης επί δύο δεκαετίες. Η δημοσιογράφος σκοτώθηκε στην είσοδο καταυλισμού Παλαιστινίων προσφύγων στην Τζενίν, στις 11 Μαΐου 2022, ενώ φορούσε κράνος και αλεξίσφαιρο γιλέκο που έφερε την ένδειξη «Τύπος».

Ο τότε πρωθυπουργός του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ, είχε υποστηρίξει αρχικά ότι η δημοσιογράφος πιθανόν σκοτώθηκε από πυρά Παλαιστινίων μαχητών. Στη συνέχεια, όμως, εσωτερική έρευνα του ισραηλινού στρατού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε «ισχυρή πιθανότητα» η 51χρονη ρεπόρτερ «να χτυπήθηκε, από ατύχημα, από σφαίρα του ισραηλινού στρατού εναντίον υπόπτων παλαιστινίων ενόπλων». Οι ισραηλινές αρχές απέρριψαν, πάντως, κάθε ενδεχόμενο διεξαγωγής ποινικής δίκης.

Δημοσιογραφικές έρευνες ανέφεραν, από την πλευρά τους, ότι η δημοσιογράφος στοχοποιήθηκε εσκεμμένα από επίλεκτο σκοπευτή.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε επίσης η CPJ, η οικογένεια της Σιρίν Αμπού Άκλεχ δήλωσε «βαθιά απογοητευμένη» εξαιτίας της «απουσίας ουσιαστικής δράσης» από τις κυβερνήσεις των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν.

«Αυτή η συνεχιζόμενη ατιμωρησία στέλνει το επικίνδυνο μήνυμα ότι οι δημοσιογράφοι μπορούν να στοχοποιούνται χωρίς καμιά συνέπεια», ανέφερε η οικογένεια.

Στην ετήσια έκθεσή της, την οποία δημοσιοποίησε τον Φεβρουάριο, η CPJ επέρριψε στον στρατό του Ισραήλ την ευθύνη για τα δύο τρίτα των 129 θανάτων δημοσιογράφων ή εργαζομένων στον Τύπο που σκοτώθηκαν το 2025 σε όλο τον κόσμο.

Ο ισραηλινός στρατός είχε απορρίψει τότε «σθεναρά» τις «κατηγορίες» της ΜΚΟ και είχε διαβεβαιώσει ότι δεν στοχοποιεί «εσκεμμένα» ούτε «δημοσιογράφους» ούτε «μέλη των οικογενειών τους».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP