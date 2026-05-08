Ελ Νίνιο: Πιθανό νέο παγκόσμιο ρεκόρ ζέστης το 2027

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

AP24156119730800, COPERNICUS

Το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, η εκδήλωση του οποίου θεωρείται πιθανή τους επόμενους μήνες, μπορεί να οδηγήσει σε νέα άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας και να φέρει τον πλανήτη αντιμέτωπο με θερμοκρασίες-ρεκόρ.

Η Σαμάνθα Μπέρτζες, κλιματολόγος του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus, δήλωσε ότι το φαινόμενο απειλεί να ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ.

«Είναι πιθανό το 2027 να ξεπεράσει το 2024 και να γίνει η πιο θερμή χρονιά που καταγράφηκε ποτέ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η αξιωματούχος που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση του κλίματος στο ευρωπαϊκό κέντρο μεσοπρόθεσμων μετεωρολογικών προβλέψεων, το οποίο επιβλέπει το παρατηρητήριο Copernicus.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

