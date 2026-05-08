Μαρία Γεωργιάδου: «Χάρηκα που εργαστήκαμε μαζί με τον γιο μου – Είναι ένας τρόπος να δένεσαι»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Lifestyle

Μαρία Γεωργιάδου

Η Μαρία Γεωργιάδου μίλησε στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ για τη συνεργασία της με τον γιο της, Αλκιβιάδη, στη σειρά «Από Ήλιο σε ήλιο». Η ηθοποιός και σεναριογράφος αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στην επιμέλεια του σεναρίου, αλλά και στη σχέση που έχουν και οι δύο με τη Σέριφο.

«Πήρε μέρος και ο Αλκιβιάδης. Έκανε την επιμέλεια του σεναρίου. Τώρα με τα κομπιούτερ γίνονται όλα. Η ταχύτητα μάς εξυπηρετεί και γενικά είναι εύκολο, δηλαδή εύκολα διορθώνεις λάθη. Εγώ θυμάμαι ότι ξεκίνησα την εποχή που τα γράφαμε, τα εκτυπώναμε μετά και τα πηγαίναμε στο κανάλι. Πόσο χαρτί χαμένο… Τώρα είναι πολύ πιο εύκολο», ανέφερε αρχικά η Μαρία Γεωργιάδου.

Η ίδια σημείωσε ότι η συνεργασία με τον γιο της αποτέλεσε για εκείνη μια θετική εμπειρία. Η Μαρία Γεωργιάδου τόνισε ότι η κοινή δουλειά δημιουργεί πιο στενή σχέση, καθώς δίνει χώρο στην ανταλλαγή ιδεών και στη δημιουργική επικοινωνία.

«Χάρηκα πολύ που εργαστήκαμε μαζί. Είναι ένας τρόπος να δένεσαι και να μαθαίνει ο ένας από τον άλλον. Να συζητάμε, πρέπει να δημιουργηθεί μια συγγένεια, μια κοινή συγκίνηση. Εμείς εδώ είμαστε λίγο εμπειρικοί. Ξεκινήσαμε ως ηθοποιοί, από τα θεατρικά μάθαμε τον διάλογο, από τα μυθιστορήματα μάθαμε τι σημαίνει πλοκή και ανατροπή. Ο Αλκιβιάδης αυτό το σπούδασε εξαρχής. Του έμαθε κάποιους νόμους, τους οποίους φυσικά μπορείς να τους υπερβείς, αλλά είναι σημαντικό να τους ξέρεις», σημείωσε η Μαρία Γεωργιάδου.

Στη συνέχεια, η Μαρία Γεωργιάδου αναφέρθηκε στη Σέριφο, εξηγώντας ότι το νησί έχει ιδιαίτερη σημασία για την ίδια και τον γιο της. Όπως είπε, επισκέπτεται τη Σέριφο εδώ και πολλά χρόνια, ενώ ο Αλκιβιάδης πέρασε εκεί μεγάλο μέρος των παιδικών του χρόνων.

«Ο Αλκιβιάδης γνωρίζει πολύ καλά το νησί, γιατί πηγαίνω εκεί τριάντα πέντε χρόνια και τα παιδικά του χρόνια τα ζήσαμε στη Σέριφο. Θυμάμαι ότι, όταν φεύγαμε, ήταν τριών-τεσσάρων χρονών και έλεγε “φεύγουμε από τη Σέριφο, γυρνάμε στην Ελλάδα”. Με το παιδικό του μυαλό, του φαινόταν ότι κάναμε υπερπόντιο ταξίδι και χαίρομαι που γράψαμε κάτι γι’ αυτόν τον τόπο, που έτσι κι αλλιώς αγαπούσαμε», ανέφερε η Μαρία Γεωργιάδου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βγάλτε τον Ηρακλή Πουαρώ από μέσα σας και εντοπίστε στην εικόνα ποια γυναίκα λέει ψέματα

Ο χρυσός σπόρος που μπορεί να εξισορροπήσει το σάκχαρο και να μειώσει το σπλαχνικό λίπος

Πώς θα βάλετε φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι σας – Αναλυτικός οδηγός από τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη

Αγορά ακινήτων: Τα 25.000 διατηρητέα κτήρια και τα αιτήματα των ιδιοκτητών για στήριξη και επανάχρηση

Google: Δίνει 1,5 εκατ. δολάρια σε όποιον βρει «κενό ασφαλείας» στα κινητά Pixel

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
03:08 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Εύα Κοτανίδη: «Υπήρχε γόητρο γύρω από τον πατέρα μου – Οι συμμαθήτριές μου μου έλεγαν “θέλεις να γίνω μητριά σου;”»

Η Εύα Κοτανίδη μίλησε για τη συμμετοχή της στην παράσταση «Η ζωή στα χέρια της», για τον τρόπο...
22:45 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Σ’ αγάπησα όπως δεν θα μπορούσα να φανταστώ ποτέ» – Το συγκινητικό μήνυμα για τα γενέθλια του γιου της

Τα γενέθλιά του είχε την Τετάρτη (6/5) ο γιος της Ευδοκίας Ρουμελιώτη. Το παιδί της ηθοποιού έ...
21:49 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Μπόνι Τάιλερ: Νοσηλεύεται ύστερα από επείγουσα χειρουργική επέμβαση στην Πορτογαλία

Η Μπόνι Τάιλερ αναρρώνει σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβασ...
20:23 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Γιώργος Παπαδόπουλος για Γαλάτεια Βασιλειάδη: «Έπειτα από 10 χρόνια κατάλαβα ότι ταιριάζουμε τελικά»

Με τα ιερά δεσμά του γάμου πρόκειται να ενωθούν ο Γιώργος Παπαδόπουλος και η Γαλάτεια Βασιλειά...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή