Μαρία Γεωργιάδου: «Χάρηκα που εργαστήκαμε μαζί με τον γιο μου – Είναι ένας τρόπος να δένεσαι»

Η Μαρία Γεωργιάδου μίλησε στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ για τη συνεργασία της με τον γιο της, Αλκιβιάδη, στη σειρά «Από Ήλιο σε ήλιο». Η ηθοποιός και σεναριογράφος αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στην επιμέλεια του σεναρίου, αλλά και στη σχέση που έχουν και οι δύο με τη Σέριφο.

«Πήρε μέρος και ο Αλκιβιάδης. Έκανε την επιμέλεια του σεναρίου. Τώρα με τα κομπιούτερ γίνονται όλα. Η ταχύτητα μάς εξυπηρετεί και γενικά είναι εύκολο, δηλαδή εύκολα διορθώνεις λάθη. Εγώ θυμάμαι ότι ξεκίνησα την εποχή που τα γράφαμε, τα εκτυπώναμε μετά και τα πηγαίναμε στο κανάλι. Πόσο χαρτί χαμένο… Τώρα είναι πολύ πιο εύκολο», ανέφερε αρχικά η Μαρία Γεωργιάδου.

Η ίδια σημείωσε ότι η συνεργασία με τον γιο της αποτέλεσε για εκείνη μια θετική εμπειρία. Η Μαρία Γεωργιάδου τόνισε ότι η κοινή δουλειά δημιουργεί πιο στενή σχέση, καθώς δίνει χώρο στην ανταλλαγή ιδεών και στη δημιουργική επικοινωνία.

«Χάρηκα πολύ που εργαστήκαμε μαζί. Είναι ένας τρόπος να δένεσαι και να μαθαίνει ο ένας από τον άλλον. Να συζητάμε, πρέπει να δημιουργηθεί μια συγγένεια, μια κοινή συγκίνηση. Εμείς εδώ είμαστε λίγο εμπειρικοί. Ξεκινήσαμε ως ηθοποιοί, από τα θεατρικά μάθαμε τον διάλογο, από τα μυθιστορήματα μάθαμε τι σημαίνει πλοκή και ανατροπή. Ο Αλκιβιάδης αυτό το σπούδασε εξαρχής. Του έμαθε κάποιους νόμους, τους οποίους φυσικά μπορείς να τους υπερβείς, αλλά είναι σημαντικό να τους ξέρεις», σημείωσε η Μαρία Γεωργιάδου.

Στη συνέχεια, η Μαρία Γεωργιάδου αναφέρθηκε στη Σέριφο, εξηγώντας ότι το νησί έχει ιδιαίτερη σημασία για την ίδια και τον γιο της. Όπως είπε, επισκέπτεται τη Σέριφο εδώ και πολλά χρόνια, ενώ ο Αλκιβιάδης πέρασε εκεί μεγάλο μέρος των παιδικών του χρόνων.

«Ο Αλκιβιάδης γνωρίζει πολύ καλά το νησί, γιατί πηγαίνω εκεί τριάντα πέντε χρόνια και τα παιδικά του χρόνια τα ζήσαμε στη Σέριφο. Θυμάμαι ότι, όταν φεύγαμε, ήταν τριών-τεσσάρων χρονών και έλεγε “φεύγουμε από τη Σέριφο, γυρνάμε στην Ελλάδα”. Με το παιδικό του μυαλό, του φαινόταν ότι κάναμε υπερπόντιο ταξίδι και χαίρομαι που γράψαμε κάτι γι’ αυτόν τον τόπο, που έτσι κι αλλιώς αγαπούσαμε», ανέφερε η Μαρία Γεωργιάδου.