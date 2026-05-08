Κερατσίνι: Άνδρας πέταγε πράγματα από το μπαλκόνι και στη συνέχεια πήδηξε στο κενό

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κερατσίνι, Άνδρας πέταγε αντικείμενα
Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Πέμπτης, 7 Μαΐου 2026, στο Κερατσίνι, όταν ένας άνδρας πήδηξε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου εγκαταλελειμμένου κτιρίου και τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή αντιλήφθηκαν τον άνδρα να πετά αντικείμενα από το μπαλκόνι προς τον δρόμο. Η ενέργειά του δημιουργούσε κίνδυνο για διερχόμενους πολίτες και οχήματα.

Οι αστυνομικοί πλησίασαν άμεσα και με την απαιτούμενη προσοχή το σημείο, προκειμένου να αποτρέψουν περαιτέρω κίνδυνο. Κατά την προσέγγισή τους, ο άνδρας, με δική του ενέργεια, πήδηξε από το μπαλκόνι στον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ το Αστυνομικό Τμήμα Κερατσινίου – Δραπετσώνας διενεργεί προανάκριση.

