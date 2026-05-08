Αυστρία: Ένας 88χρονος σκότωσε τη σύζυγο και την κόρη τους και ακολούθως αυτοκτόνησε

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Αυστρία, Αστυνομία

Ένας 88χρονος άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε σήμερα την 89χρονη σύζυγό του και την 61χρονη κόρη τους σε δρόμο της πόλης Λιντς, στην Αυστρία, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, σύμφωνα με την αυστριακή αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από πανδοχείο, όπου οι αρχές εντόπισαν και μία επιστολή που είχε γράψει ο δράστης και αυτόχειρας. Η αστυνομία δεν ανακοίνωσε ποιο μπορεί να ήταν το κίνητρο του 88χρονου.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο γυναίκες κατοικούσαν στη Γερμανία και βρίσκονταν στο Λιντς για επίσκεψη. Στο σημείο βρέθηκε και το όπλο του εγκλήματος, ένα παλιό πιστόλι, για το οποίο ο 88χρονος είχε άδεια.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Άννα Σπόρερ και η υπουργός για τα δικαιώματα των γυναικών Εύα-Μαρία Χολτσλάιτνερ δήλωσαν συγκλονισμένες από τη διπλή γυναικοκτονία.

