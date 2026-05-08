Τραγωδία στην Φθιώτιδα: Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Πυροσβεστική
Φωτογραφία Αρχείου

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Φθιώτιδα, όταν ξέσπασε φωτιά σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Δομοκού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έσπευσαν 3 οχήματα με 7 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν σορό αγνώστων στοιχείων μέσα στο όχημα.

Οι Αρχές διενεργούν προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού.

