Τραγωδία στην Φθιώτιδα: Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Φθιώτιδα, όταν ξέσπασε φωτιά σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Δομοκού.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έσπευσαν 3 οχήματα με 7 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν σορό αγνώστων στοιχείων μέσα στο όχημα.
Οι Αρχές διενεργούν προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 8, 2026