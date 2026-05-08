ΑΕΚ: Τα συγχαρητήρια της ΠΑΕ για την πρόκριση της Βασίλισσας στον τελικό του Basketball Champions League

Η ΠΑΕ ΑΕΚ συνεχάρη την ομάδα μπάσκετ του συλλόγου για την πρόκρισή της στον τελικό του Basketball Champions League, μετά τη νίκη επί της Μάλαγα.

Η ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα θα διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιό της στο Basketball Champions League, μετά την κατάκτηση του 2018 στο ΟΑΚΑ, όταν είχε νικήσει τη Μονακό. Παράλληλα, η «Βασίλισσα» θα κυνηγήσει συνολικά το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του Δικεφάλου.

Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ εξέφρασε τη στήριξή της στο τμήμα μπάσκετ της Ένωσης ενόψει του τελικού με τη Ρίτας. Η ΠΑΕ ΑΕΚ έκανε σχετική ανάρτηση στα social media και συνεχάρη τη «Βασίλισσα» για τη μεγάλη επιτυχία της.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ ανέφερε:

«Μοναδική Βασίλισσα – Συγχαρητήρια! Όλοι στο πλευρό σας για την κούπα!».