Ρωσία: Αναχαιτίστηκαν 20 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι δυνάμεις αεράμυνας αναχαίτισαν συνολικά 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, μέσα στις δύο πρώτες ώρες από την έναρξη της μονομερούς εκεχειρίας.

Σύμφωνα με διαδοχικές αναρτήσεις του δημάρχου Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, οι δυνάμεις αεράμυνας του ρωσικού υπουργείου Άμυνας κατέρριψαν τρία ακόμη UAV, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των αναχαιτίσεων στα 20.

Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ότι τα drones είχαν προορισμό τη ρωσική πρωτεύουσα. Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο των αναφορών για την εφαρμογή της μονομερούς εκεχειρίας.

