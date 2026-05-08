Λίβανος: Τουλάχιστον 12 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς παρά την κατάπαυση του πυρός

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη στον νότιο Λίβανο από αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι συνεχίζει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, παρά την κατάπαυση του πυρός που έχει τεθεί σε ισχύ.

Οι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν ενώ αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε τη διεξαγωγή «συνομιλιών ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ» στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, με στόχο να ανοίξει ο δρόμος για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Οι δύο πλευρές έχουν ήδη πραγματοποιήσει δύο συναντήσεις σε επίπεδο πρεσβευτών. Η πρώτη έγινε στις 14 Απριλίου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η δεύτερη στις 23 Απριλίου στον Λευκό Οίκο. Μετά τις συναντήσεις αυτές, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου, αν και οι συγκρούσεις συνεχίζονται.

Ο Λίβανος και το Ισραήλ παραμένουν τυπικά σε εμπόλεμη κατάσταση από το 1948. Οι συναντήσεις του Απριλίου ήταν οι πρώτες ανάμεσα στις δύο πλευρές έπειτα από 33 χρόνια.

Παρά την ανακωχή, οι εχθροπραξίες ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ συνεχίζονται. Η ισραηλινή αεροπορία στοχοποίησε την Πέμπτη κοινότητες στον νότιο Λίβανο, αφού προηγουμένως εξέδωσε διαταγές άμεσης απομάκρυνσης των αμάχων από τις περιοχές αυτές.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς που έπληξαν τρία χωριά στη Ναμπάτια.

Άλλος βομβαρδισμός στη Μαρτζαγιούν προκάλεσε τον θάνατο μέλους πληρώματος ασθενοφόρου της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας, υπηρεσίας άμεσης βοήθειας που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ακόμη ένα μέλος του πληρώματος τραυματίστηκε.

Την Τετάρτη, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο και στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές.

Την ίδια ημέρα, το Ισραήλ έβαλε στο στόχαστρο, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν έναν μήνα, τον νότιο τομέα της Βηρυτού, που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την «εξάλειψη» ανώτερου αξιωματικού του στρατιωτικού βραχίονα του σιιτικού κινήματος.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δήλωσε τη Δευτέρα ότι πρέπει να υπογραφεί συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ και να υπάρξει «τερματισμός των ισραηλινών επιθέσεων», προτού προγραμματιστεί συνάντηση κορυφής ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η Χεζμπολάχ, την οποία πολιτικοί αντίπαλοί της κατηγορούν ότι έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, σε υποστήριξη του Ιράν, αποδίδει στην κυβέρνηση της Βηρυτού επιλογή «παράδοση».

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί και οι χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 2.700 ανθρώπων. Οι επιθέσεις έχουν τραυματίσει περισσότερους από 8.200 ανθρώπους και έχουν αναγκάσει πάνω από ένα εκατομμύριο κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους μέσα σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο των δύο μηνών.