MasterChef: Έπεσε η αυλαία και αποχώρησε με έντονη συγκίνηση στον εξώστη

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

MasterChef 10

Ο Βασίλης αποχώρησε από το MasterChef, μετά τη δοκιμασία αντιγραφής πιάτου που παρακολούθησαν οι τηλεθεατές στο επεισόδιο που προβλήθηκε τη νύχτα της Πέμπτης από τη συχνότητα του STAR.

Στην κουζίνα του MasterChef βρέθηκαν ταυτόχρονα τέσσερις παίκτες, ο Βασίλης, ο Φίλιπ, ο Πέτρος και η Wasan, οι οποίοι διεκδίκησαν την παραμονή τους στο ριάλιτι μαγειρικής. Οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να ξεπεράσουν τον εαυτό τους, ώστε να παρουσιάσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να αποφύγουν την αποχώρηση.

Οι τέσσερις παίκτες κλήθηκαν να αντιγράψουν ένα απαιτητικό πιάτο υψηλών προδιαγραφών του Μιχάλη Μάρθα. Οι κριτές αξιολόγησαν τις προσπάθειες στα τυφλά, όπως συμβαίνει στο συγκεκριμένο στάδιο του διαγωνισμού.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Πάνος Ιωαννίδης και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, μαζί με τον καλεσμένο σεφ, πήραν τις τελικές αποφάσεις τους και στάθηκαν μπροστά στους τέσσερις υποψήφιους προς αποχώρηση, προκειμένου να ανακοινώσουν τις βαθμολογίες.

Η Wasan και ο Φίλιπ είχαν τις καλύτερες προσπάθειες της βραδιάς και ανέβηκαν πρώτοι στον εξώστη. Έτσι, η παραμονή στο MasterChef κρίθηκε ανάμεσα στον Βασίλη και τον Πέτρο.

Τελικά, ο Βασίλης συγκέντρωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία και αποχώρησε από τον διαγωνισμό. Ο παίκτης έβγαλε τη μαύρη ποδιά και αποχαιρέτησε με χαμόγελο τους συμπαίκτες του, οι οποίοι παρακολούθησαν συγκινημένοι την ανακοίνωση από τον εξώστη.

