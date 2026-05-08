Σαν σήμερα 8 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Παγκόσμια Ημέρα Γαϊδάρου

Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο των Ωοθηκών

Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου

Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας (Μεσογειακής Αναιμίας)

Ώρα Μνήμης και Συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Γεγονότα

1821: Η Μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βρυώνη. Επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια.

1886: Το φαρμακείο «Τζέικομπς» στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαΐνης.

1926: Φθάνει ατμοπλοϊκώς στον Πειραιά προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους για σειρά συναυλιών με την Ορχήστρα του «Συλλόγου Συναυλιών».

1936: Ο «Μάης του '36» στη Θεσσαλονίκη. Σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες.

1980: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαιώνει την εξάλειψη της ευλογιάς.

Γεννήσεις

1828: Ερρίκος Ντινάν, ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901. (Θαν. 30/10/1910)

1899: Φρίντριχ Χάγεκ, αυστριακός οικονομολόγος και φιλόσοφος, από τους γκουρού του νεοφιλευθερισμού, βραβευμένος με Νόμπελ το 1974. (Θαν. 23/3/1992)

1945: Κιθ Τζάρετ, αμερικανός πιανίστας, από τους κορυφαίους στην ιστορία της τζαζ.

1961: Βασίλης Κούκουρας, Έλληνας ηθοποιός

1978: Λούσιο, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι