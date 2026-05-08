Η Πολεμική Αεροπορία παίρνει μεταχειρισμένα μεταγωγικά C-390 από την Πορτογαλία και ιπτάμενο τάνκερ

Η Ελλάδα προχωρά σε στρατηγική συμφωνία με την Πορτογαλία και αποφασίζει να αλλάξει τελείως φιλοσοφία στον μεταγωγικό της στόλο, εισάγοντας τους κινητήρες τζετ αντί των turboprop, που έχουν τα C-130 και τα C-27. Κατά την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στη Λισαβόνα, αποφασίστηκε να προχωρήσουν οι συζητήσεις και για την προμήθεια του ιπτάμενου τάνκερ KC-390.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Κατά την επίσκεψή του στην Πορτογαλία, χθες, ο Νίκος Δένδιας συμφώνησε με τον ομόλογό του, Nuno Melo, για την αγορά μεταχειρισμένων μεταγωγικών αεροσκαφών C-390.

«Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας επιβεβαιώσαμε αυτές τις πολύ ισχυρές σχέσεις και φυσικά είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τη δυνατότητα στενότερης συνεργασίας σε πολλά θέματα, όπως η παραγωγή στην Πορτογαλία και η αγορά από την Ελλάδα του Embraer C-390, είναι ένα από αυτά. Και σας ευχαριστώ για το θετικό πνεύμα που επιδεικνύετε όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας», ανέφερε κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας με τον Πορτογάλο ομόλογό του.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, η χώρα μας αναμένεται να προμηθευτεί συνολικά έξι αεροσκάφη, εκ των οποίων τα πρώτα τρία θα προέλθουν μέσω διακρατικής συμφωνίας με την Πορτογαλία.

Η επιλογή αυτή επιτρέπει στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία να παραλάβει τα αεροσκάφη πολύ συντομότερα από ό,τι αν τα παρήγγελλε απευθείας από τη γραμμή παραγωγής, καθώς η Πορτογαλία έχει ήδη παραλάβει τα δικά της και λειτουργεί ως «πύλη» για το πρόγραμμα στην Ευρώπη.

Ουσιαστικά, η Πορτογαλία παραχώρησε θέσεις στη γραμμή παραγωγής ή και έτοιμα αεροσκάφη από την αρχική της παραγγελία, για να διευκολύνει τις άμεσες ελληνικές ανάγκες, ενώ παράλληλα παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εκπαίδευση ως ο πρώτος ευρωπαϊκός χρήστης του τύπου.

Το C-390 Millennium κατασκευάζεται στη Βραζιλία από την εταιρεία Embraer, στις εγκαταστάσεις της στο Gavião Peixoto. Πρόκειται για ένα αεροσκάφος που έχει σχεδιαστεί ως το αντίπαλον δέος του αμερικανικού C-130 Hercules, προσφέροντας μεγαλύτερη ταχύτητα και σύγχρονα συστήματα ελέγχου fly-by-wire.

Παρόλο που η κατασκευή γίνεται στη Βραζιλία, η Πορτογαλία έχει ενεργό ρόλο στην παραγωγή τμημάτων του αεροσκάφους μέσω της εταιρείας OGMA, η οποία ανήκει στον όμιλο της Embraer και εδρεύει στην Alverca.

Όσον αφορά την πρόωση, το C-390 χρησιμοποιεί δύο στροβιλοκινητήρες διπλής ροής (turbofans) International Aero Engines (IAE) V2500-E5. Οι κινητήρες αυτοί είναι ιδιαίτερα αξιόπιστοι και ευρέως διαδεδομένοι στην πολιτική αεροπορία, καθώς χρησιμοποιούνται σε αεροσκάφη της οικογένειας Airbus A320. Η χρήση αυτών των κινητήρων επιτρέπει στο C-390 να επιτυγχάνει υψηλές ταχύτητες πλεύσης, που αγγίζουν τα 870 χιλιόμετρα την ώρα, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο των αποστολών σε σύγκριση με τα παλαιότερα ελικοφόρα μεταγωγικά.

Σύμφωνα με τους κατασκευαστές, η επιλογή της συγκεκριμένης μονάδας ισχύος προσφέρει επίσης ευκολία στη συντήρηση και στην εύρεση ανταλλακτικών, λόγω της τεράστιας παγκόσμιας εμπορικής βάσης της.

Ωστόσο, αυτό που δεν έχει γίνει γνωστό είναι πώς θα καλυφθεί το 25% συμμετοχής της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας σε αυτή την προμήθεια, που πλέον αποτελεί νόμο του κράτους.

Υπενθυμίζεται ότι στην ΕΑΒ λειτουργεί μονάδα παραγωγής μέρους της ατράκτου του παγκόσμιου στόλου των C-130J, καθώς και πιστοποιημένο εργοστάσιο συντήρησης. Παράλληλα, το Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπορίας, στην 112 Πτέρυγα Μάχης, μπορεί να συντηρεί τα C-130.

Παράλληλα με τα C-390, η Πολεμική Αεροπορία σχεδιάζει να προμηθευτεί τα KC-390, που επίσης κατασκευάζονται στην Πορτογαλία. Η σχεδίαση του αεροσκάφους επιτρέπει την ταχεία μετατροπή του από μεταγωγικό σε δεξαμενόπλοιο μέσα σε λίγες ώρες, προσφέροντας στις αεροπορικές δυνάμεις τη δυνατότητα να προσαρμόζονται άμεσα στις ανάγκες της αποστολής.

Το αεροσκάφος είναι εξοπλισμένο με δύο υποπτερύγιες δεξαμενές (pods) της Cobham, μοντέλο 912E, οι οποίες χρησιμοποιούν το σύστημα «probe-and-drogue», δηλαδή αναπτυσσόμενο σωλήνα με καλάθι. Κάθε τέτοιο σύστημα μπορεί να μεταφέρει καύσιμο με ρυθμό έως και 1.500 λίτρα το λεπτό. Για την αύξηση της διαθέσιμης ποσότητας καυσίμου προς μετάγγιση, το KC-390 μπορεί να δεχθεί στο εσωτερικό της ατράκτου του έως και δύο επιπλέον αφαιρούμενες δεξαμενές καυσίμου (roll-on/roll-off), οι οποίες τοποθετούνται στον χώρο του φορτίου χωρίς να απαιτούν μόνιμες τροποποιήσεις.

Χάρη στους κινητήρες jet και το εξελιγμένο σύστημα fly-by-wire, μπορεί να πετά με χαμηλές ταχύτητες, περίπου 120 κόμβων, για να ανεφοδιάζει ελικόπτερα, αλλά και με υψηλές ταχύτητες, έως 300 κόμβους, για τον ανεφοδιασμό σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών, όπως το F-16 ή το Rafale.

Όπως ανέφερε χθες ο ίδιος ο Πορτογάλος υπουργός Άμυνας, Νούνο Μέλο, από τη Λισαβόνα μετέβη με τον Νίκο Δένδια στην Μπέζα, «εκεί ο κύριος υπουργός θα έχει την ευκαιρία να δει ποιες είναι μερικές από τις δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας. Ειδικότερα, την απόδοση ενός από τα αεροσκάφη, στην παραγωγή του οποίου συμβάλλει και η Πορτογαλία, του KC-390, καθώς και το πρόγραμμα εκπαίδευσης πιλότων».

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα επρόκειτο να αποκτήσει μεταχειρισμένα KC-135 από τις ΗΠΑ, όμως τελικά, τον Αύγουστο του 2025, η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να μην αποσύρει τα αεροπλάνα που είχαν αρχικά σχεδιαστεί, με αποτέλεσμα να ναυαγήσουν οι συζητήσεις.