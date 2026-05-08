Χανταϊός: Από τις ΗΠΑ μέχρι τη Σιγκαπούρη – Παγκόσμια μάχη για τον εντοπισμό επιβατών που έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο πριν επιβεβαιωθoύν τα κρούσματα

Οι υγειονομικές αρχές σε αρκετές χώρες αγωνίζονται να εντοπίσουν και να περιορίσουν ένα ξέσπασμα του χανταϊού, μετά την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) την Πέμπτη ότι εντοπίστηκαν πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα μεταξύ ατόμων που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Τρία άτομα – ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος – έχουν πεθάνει από τότε που το πλοίο αναχώρησε από την Αργεντινή τον περασμένο μήνα. Το πρώτο ύποπτο κρούσμα ήταν ένας 70χρονος Ολλανδός, ο οποίος αρρώστησε ξαφνικά στο πλοίο με πυρετό, πονοκέφαλο, κοιλιακό άλγος και διάρροια, δήλωσε στο CNN το Υπουργείο Υγείας της Νότιας Αφρικής. Πέθανε στο πλοίο στις 11 Απριλίου.

Εν τω μεταξύ, συνολικά 146 άτομα από 23 διαφορετικές χώρες εξακολουθούν να βρίσκονται στο πλοίο υπό «αυστηρά προληπτικά μέτρα», δήλωσε την Πέμπτη η εταιρεία Oceanwide Expeditions, η οποία διαχειρίζεται το πλοίο.

Ενώ τουλάχιστον 30 επιβάτες αποβιβάστηκαν στο απομακρυσμένο νησί της Αγίας Ελένης στον Νότιο Ατλαντικό στα τέλη Απριλίου και αρκετές κρίσιμες περιπτώσεις μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην Ευρώπη αυτή την εβδομάδα, οι υπόλοιποι επιβάτες έχουν προγραμματιστεί να φτάσουν στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας αυτό το Σαββατοκύριακο προτού επιστρέψουν αεροπορικώς στις αντίστοιχες χώρες καταγωγής τους.

Οι ισπανικές αρχές δήλωσαν στην τελευταία τους ενημέρωση ότι το πλοίο θα φτάσει στην Τενερίφη γύρω στο μεσημέρι την Κυριακή.

Επιβάτης ανέλαβε τον ρόλο του γιατρού στο κρουαζιερόπλοιο

Μιλώντας στο CNN από το πλοίο που είχε πληγεί από τον ιό, ο Stephen Kornfeld – ένας γιατρός που έκανε διακοπές στην κρουαζιέρα – περιέγραψε πώς έπρεπε να αναλάβει δράση αφού ο γιατρός του πληρώματος αρρώστησε. «Μέσα σε 12 έως 24 ώρες, έγινε σαφές ότι υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι άρρωστοι και ότι αρρώσταιναν όλο και περισσότερο. Και κατά κάποιο τρόπο ανέλαβα τον ρόλο του γιατρού του πλοίου», δήλωσε.

Ο Δρ Kornfeld, ο οποίος πέρασε τις τελευταίες πέντε εβδομάδες στο πλοίο, είπε ότι οι περισσότεροι επιβάτες είχαν ελάχιστη έως καθόλου επαφή με άτομα που εμφάνιζαν συμπτώματα λοίμωξης.

«Οι άνθρωποι στο πλοίο βρίσκονται σε καραντίνα και απομόνωση για τρεις, τέσσερις εβδομάδες, οπότε νιώθω αρκετά καλά που οι περισσότεροι άνθρωποι θα κατέβουν από το πλοίο σχετικά γρήγορα», είπε.

Η κατάσταση έχει τραβήξει τη διεθνή προσοχή, καθώς ορισμένοι επιβάτες είχαν αποβιβαστεί και διασκορπιστεί σε πολλές χώρες πριν γίνει πλήρως κατανοητή η έξαρση, ωθώντας ορισμένους να κάνουν συγκρίσεις με τις πρώτες ημέρες της πανδημίας Covid-19.

Η Oceanwide δήλωσε την Πέμπτη ότι εργάζεται για να «καθορίσει τα στοιχεία όλων των επιβατών και του πληρώματος που επιβιβάστηκαν και αποβιβάστηκαν σε διάφορες στάσεις του m/v Hondius από τις 20 Μαρτίου», εν μέσω ανησυχίας για την παγκόσμια εξάπλωση του ιού.

Ο ΠΟΥ δήλωσε την Πέμπτη ότι, ενώ αναμένει να εμφανιστούν περισσότερα κρούσματα, δεν προβλέπει μια μεγάλη επιδημία παρόμοια με την Covid και υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εκτεταμένου κινδύνου μετάδοσης.

Το ξέσπασμα έχει συνδεθεί με το στέλεχος του ιού hantavirus των Άνδεων, έναν σπάνιο αλλά δυνητικά σοβαρό ιό που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εξαπλωθεί μεταξύ ανθρώπων μέσω στενής επαφής. Δεν είναι ακόμη σαφές πώς προκλήθηκε η επιδημία. Ωστόσο, ο ΠΟΥ υποθέτει ότι το ζευγάρι Ολλανδών, που πέθανε, μολύνθηκε εκτός πλοίου, πιθανώς ενώ έκανε περιηγήσεις στην Αργεντινή πριν επιβιβαστεί στην κρουαζιέρα.

Τα δύο πρώτα κρούσματα «ταξίδεψαν μέσω Αργεντινής, Χιλής και Ουρουγουάης σε ένα ταξίδι παρατήρησης πουλιών που περιελάμβανε επισκέψεις σε τοποθεσίες όπου υπήρχε το είδος αρουραίου που είναι γνωστό ότι μεταφέρει τον ιό», δήλωσε ο Γκεμπρεγέσους στους δημοσιογράφους την Πέμπτη.

Καθώς ο ιός Hantavirus συνήθως επωάζεται για μία έως έξι εβδομάδες πριν οι ασθενείς αρχίσουν να εμφανίζουν συμπτώματα, είναι πιθανό να αρρώστησαν κάποια στιγμή μετά τη μόλυνσή τους, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους.

Ανατρέχοντας στα βήματά τους

Η Αργεντινή ανακατασκευάζει τώρα τη διαδρομή που ακολούθησε το ολλανδικό ζευγάρι πριν επιβιβαστεί στο MV Hondius στην Ουσουάια την 1η Απριλίου, σε μια προσπάθεια να προσδιορίσει την πηγή των μολύνσεων.

Το υπουργείο Υγείας της χώρας δήλωσε ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν εντοπιστεί κρούσματα που να σχετίζονται με το ξέσπασμα του κρουαζιερόπλοιου στην Αργεντινή. Ανέφερε επίσης ότι δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού hantavirus στην Ουσουάια τις τελευταίες δεκαετίες.

Ωστόσο, ο ιός ενδημεί σε ορισμένες περιοχές της χώρας και οι αρχές της Αργεντινής διαπίστωσαν ότι το ζευγάρι, μετά την άφιξή του στην Αργεντινή στις 27 Νοεμβρίου, διέσχισε επανειλημμένα τα σύνορα με τη γειτονική Χιλή πριν επιβιβαστεί στην κρουαζιέρα.

Στις 31 Ιανουαρίου, το ζευγάρι επανήλθε στην Αργεντινή από τη Χιλή μέσω της επαρχίας Νεουκέν, στην περιοχή Σουρ, και επισκέφθηκε επίσης την Μισιόνες στη βορειοανατολική Αργεντινή. Και τα δύο μέρη έχουν χαρακτηριστεί στο παρελθόν από τον ΠΟΥ ως περιοχές όπου ο χανταϊός είναι ενδημικός.

Στις 13 Μαρτίου, το ζευγάρι αναχώρησε από την Αργεντινή για την Ουρουγουάη δια ξηράς, πριν επιστρέψει στις 27 Μαρτίου για να ταξιδέψει στην Ουσουάια, από όπου η κρουαζιέρα αναχώρησε την 1η Απριλίου.

Το υπουργείο ανέφερε ότι τεχνικές ομάδες θα μεταβούν στην Ουσουάια για να παγιδεύσουν και να ελέγξουν τρωκτικά σε περιοχές που συνδέονται με τη διαδρομή του ζευγαριού, στο πλαίσιο της έρευνας.

Η Αργεντινή, η οποία ανακοίνωσε πέρυσι ότι θα αποχωρήσει από τον ΠΟΥ , θα στείλει βιολογικό υλικό και εργαστηριακά αντιδραστήρια στην Ισπανία, τη Σενεγάλη, τη Νότια Αφρική, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο για να βοηθήσει στη διάγνωση και τη μελέτη των κρουσμάτων.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , ο ΠΟΥ ανέφερε ότι «συνεργάζεται με τις αρμόδιες χώρες για να υποστηρίξει τη διεθνή ιχνηλάτηση επαφών, ώστε να διασφαλιστεί ότι όσοι ενδεχομένως εκτίθενται παρακολουθούνται και ότι περιορίζεται οποιαδήποτε περαιτέρω εξάπλωση της νόσου».