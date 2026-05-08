e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Τελευταία ημέρα πληρωμών σήμερα

Enikos Newsroom

Oικονομία

πληρωμές
Photo: Freepik

Συνεχίζονται οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως σήμερα (8/5).

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 91.703.000 ευρώ σε 107.160 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Έως σήμερα θα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 13.000.000 ευρώ σε 18.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βγάλτε τον Ηρακλή Πουαρώ από μέσα σας και εντοπίστε στην εικόνα ποια γυναίκα λέει ψέματα

Ο χρυσός σπόρος που μπορεί να εξισορροπήσει το σάκχαρο και να μειώσει το σπλαχνικό λίπος

Πώς θα βάλετε φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι σας – Αναλυτικός οδηγός από τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη

Αγορά ακινήτων: Τα 25.000 διατηρητέα κτήρια και τα αιτήματα των ιδιοκτητών για στήριξη και επανάχρηση

Google: Δίνει 1,5 εκατ. δολάρια σε όποιον βρει «κενό ασφαλείας» στα κινητά Pixel

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
07:29 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Πώς να βάλετε φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι σας – Αναλυτικός οδηγός από τον ενεργειακό επιθεωρητή, Μιχάλη Χριστοδουλίδη

Την δυνατότητα να μειώσουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό έως 25% έχουν πλέον τ...
23:20 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Fitch: Εύσημα στην Ελλάδα για τα στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους

Τα μέτρα που λαμβάνουν ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων α...
17:44 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου: O ρόλος του τραπεζικού συστήματος στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας

Το θέμα του ρόλου του τραπεζικού συστήματος στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, τέθη...
12:50 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Χιόνης στον Realfm 97,8: Ο πληθωρισμός είναι δυναμίτης στα θεμέλια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης – Δεν θα είναι παροδικό φαινόμενο

Για τις οικονομικές συνέπειες της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τα μέτρα στήριξης ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή