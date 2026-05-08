Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Σε εξέλιξη επιχειρήσεις αεράμυνας έπειτα από επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος, Στενά του Ορμούζ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας επιχειρούν για την αναχαίτιση επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους cruise και drones, οι οποίες, σύμφωνα με τις αρχές, προέρχονται από το Ιράν.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανέφερε ότι οι ήχοι εκρήξεων που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας οφείλονται στις επιχειρήσεις αναχαίτισης από τα συστήματα αεράμυνας. Τα συστήματα αυτά εμπλέκονται ενεργά με εναέριες απειλές, καθώς οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι αρχές υπογράμμισαν ότι η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για πιθανές ζημιές ή θύματα.

