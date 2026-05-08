Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Σε εξέλιξη επιχειρήσεις αεράμυνας έπειτα από επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας επιχειρούν για την αναχαίτιση επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους cruise και drones, οι οποίες, σύμφωνα με τις αρχές, προέρχονται από το Ιράν.
Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανέφερε ότι οι ήχοι εκρήξεων που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας οφείλονται στις επιχειρήσεις αναχαίτισης από τα συστήματα αεράμυνας. Τα συστήματα αυτά εμπλέκονται ενεργά με εναέριες απειλές, καθώς οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Οι αρχές υπογράμμισαν ότι η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για πιθανές ζημιές ή θύματα.
تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران وتؤكد وزارة الدفاع أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.
— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) May 8, 2026