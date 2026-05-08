ΗΠΑ και Ιράν: Νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ, «Η εκεχειρία εξακολουθεί να ισχύει», λέει ο Τραμπ – Για παραβίαση της εκεχειρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα σε στρατηγικές ιρανικές εγκαταστάσεις κοντά στο Στενό του Ορμούζ, μετά από σειρά επιθέσεων που η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε «απρόκλητες». Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την ισχύουσα κατάπαυση του πυρός, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ.

Σύμφωνα με την αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM), οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις που φέρονται να συνδέονται με επιθέσεις κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων. Η αμερικανική πλευρά υποστήριξε ότι ιρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυραύλους, drones και μικρά σκάφη εναντίον των αντιτορπιλικών USS Truxtun, USS Rafael Peralta και USS Mason, τα οποία διέρχονταν από το Στενό του Ορμούζ στις 7 Μαΐου.

Η απάντηση της CENTCOM και τα πλήγματα αυτοάμυνας

Η CENTCOM ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ανέκοψαν τις ιρανικές επιθέσεις και απάντησαν με πλήγματα αυτοάμυνας. Οι εγκαταστάσεις που στοχοθετήθηκαν περιλάμβαναν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, κέντρα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και κόμβους πληροφοριών, παρακολούθησης και αναγνώρισης.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις ανέκοψαν τις απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις και αντέδρασαν με πλήγματα αυτοάμυνας, καθώς τα αμερικανικά αντιτορπιλικά USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) και USS Mason (DDG 87) διέρχονταν το Στενό του Ορμούζ στις 7 Μαΐου».

Η αμερικανική διοίκηση σημείωσε ότι δεν επιδιώκει κλιμάκωση, αλλά παραμένει έτοιμη να προστατεύσει τις δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή. «Η CENTCOM δεν επιδιώκει κλιμάκωση, αλλά παραμένει σε θέση και έτοιμη να προστατεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η Τεχεράνη καταγγέλλει παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός

Η ιρανική στρατιωτική διοίκηση κατηγόρησε, από την πλευρά της, τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός. Η διοίκηση Χατάμ αλ Ανμπιγιά των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε, μέσω της κρατικής τηλεόρασης, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στοχοποίησαν πλοία κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, «παραβιάζοντας την κατάπαυση του πυρός, στοχοποίησαν ιρανικό πετρελαιοφόρο που αναχωρούσε από τις ιρανικές ακτές (…) καθώς και ακόμη ένα πλοίο», ανέφερε η ιρανική διοίκηση, σύμφωνα με το IRIB. Η ίδια πηγή κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι πραγματοποίησαν πλήγματα στο νότιο Ιράν «σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής».

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις υποστήριξαν ότι «ανταπέδωσαν αμέσως», επιτιθέμενες εναντίον «αμερικανικών πολεμικών πλοίων», στα οποία, όπως ανέφεραν, «κατάφεραν μεγάλες ζημιές».

Εκρήξεις σε Μπαντάρ Αμπάς και Κεσμ

Στο μεταξύ, εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι εκρήξεις συνδέονταν με «ανταλλαγή πυρών» ανάμεσα στις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και «εχθρικές μονάδες», χωρίς να διευκρινίζεται η ακριβής προέλευση των ήχων.

Το πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο λιμάνι και στο νησί Κεσμ, ενώ οι ιρανικές αρχές δεν έδωσαν αρχικά επίσημη εξήγηση για την προέλευσή τους. Το πρακτορείο Fars συνέδεσε τις εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς με «ανταλλαγή πυρών» κοντά στο Στενό του Ορμούζ. Η Tasnim, η οποία συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ανέφερε ότι οι εκρήξεις προήλθαν από την ενεργοποίηση της αεράμυνας για την αναχαίτιση δύο drones.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν επίσης λόγο για «σποραδικές επιθέσεις» σε περιοχές της νότιας ακτογραμμής του Ιράν. Εκρήξεις αναφέρθηκαν στο Γκατσίν, στο Μπαντάρ Καμίρ και στο Σιρίκ, ενώ υπήρξαν αναφορές για επίθεση σε εμπορικές περιοχές της προκυμαίας Μπαχμάν στο νησί Κεσμ. Ανάλογες αναφορές καταγράφηκαν και στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς.

Προειδοποιήσεις για πιθανή εμπλοκή των ΗΑΕ

Παράλληλα, ιρανικά μέσα μετέδωσαν πληροφορίες περί πιθανής εμπλοκής των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην επίθεση κατά του νησιού Κεσμ, με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι, εφόσον οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιωθούν, θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες. Οι ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι «θα πληρώσουν πολύ βαρύ τίμημα» για μια τέτοια ενέργεια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε αμερικανικό μέσο ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν ήταν ένα «φιλικό χτύπημα» και ότι η εκεχειρία εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ. Ωστόσο, λίγο αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος υιοθέτησε πιο σκληρή ρητορική σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η ανάρτηση Τραμπ για τα αμερικανικά αντιτορπιλικά

«Τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά παγκόσμιας κλάσης μόλις πέρασαν με απόλυτη επιτυχία από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ βρισκόντουσαν υπό πυρά. Δεν υπήρξε καμία ζημιά στα τρία αντιτορπιλικά, αλλά προκαλέσαμε μεγάλες ζημιές στους ιρανούς επιτιθέμενους. Αυτοί καταστράφηκαν ολοσχερώς, μαζί με πολλά μικρά σκάφη που χρησιμοποιούν για να αντικαταστήσουν το πλήρως αποκεφαλισμένο ναυτικό τους. Αυτά τα σκάφη βυθίστηκαν γρήγορα και αποτελεσματικά στη θάλασσα.

Πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς τα αντιτορπιλικά μας και καταρρίφθηκαν εύκολα. Το ίδιο συνέβη και με τα drones, τα οποία καταστράφηκαν στον αέρα και έπεσαν όμορφα στην επιφάνεια του ωκεανού, σαν πεταλούδες που πέφτουν στον τάφο τους! Μια κανονική χώρα θα είχε επιτρέψει στα αντιτορπιλικά να περάσουν, αλλά το Ιράν δεν είναι κανονική χώρα.

Ηγείται από ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ, και αν είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν πυρηνικό όπλο, θα το έκαναν χωρίς δεύτερη σκέψη – αλλά δεν θα έχουν ποτέ αυτήν την ευκαιρία και, όπως τους νικήσαμε σήμερα, θα τους νικήσουμε πολύ πιο σφοδρά και πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν τη συμφωνία ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΑ! Τα τρία αντιτορπιλικά μας, με τα υπέροχα πληρώματά τους, θα επανενωθούν τώρα με τη ναυτική μας μπλόκαδα, η οποία είναι πραγματικά ένα “τείχος από ατσάλι”».

Κινητοποίηση στο Ισραήλ μετά την ένταση

Οι εξελίξεις στο Στενό του Ορμούζ προκάλεσαν κινητοποίηση και στο Ισραήλ. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε τηλεφωνική σύσκεψη με υπουργούς που συμμετέχουν στο κλειστό Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας. Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να συγκληθεί τις επόμενες ώρες και το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για τα γεγονότα. Η Ουάσινγκτον μιλά για πλήγματα αυτοάμυνας μετά από ιρανικές επιθέσεις, ενώ η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Το Στενό του Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας, λόγω της στρατηγικής σημασίας του για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα και την ενεργειακή ασφάλεια.