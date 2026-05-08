Εύα Κοτανίδη: «Υπήρχε γόητρο γύρω από τον πατέρα μου – Οι συμμαθήτριές μου μου έλεγαν “θέλεις να γίνω μητριά σου;”»

Η Εύα Κοτανίδη μίλησε για τη συμμετοχή της στην παράσταση «Η ζωή στα χέρια της», για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα στον χώρο της, για την εξωτερική εμφάνιση και για την απώλεια του πατέρα της, Γιώργου Κοτανίδη.

Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στη late night εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα στο Action 24 και αναφέρθηκε στην πορεία της, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται σήμερα τη σχέση των ανθρώπων με τη δημοσιότητα και τα social media.

«Τα πρώτα χρόνια ήμουν στον κόσμο μου. Τα έχω βρει και σκούρα με το σύστημα, τα έχω βρει και φωτεινά. Εξαρτάται από το πώς θέλεις να ενταχθείς. Εγώ πιστεύω ότι το επιλέγουμε. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι στον κόσμο τους και το σύστημα τους εκμεταλλεύεται. Πλέον δεν νομίζω ότι είμαστε θύματα εκμετάλλευσης, γιατί είναι τόσο ισχυρά τα social media. Χρειάζεται να είμαστε πολύ συνειδητοί και όλοι προβάλλονται τελικά. Αλλά και εμείς το εκμεταλλευόμαστε. Και σε ορίζει και το ορίζεις», δήλωσε η Εύα Κοτανίδη.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην εικόνα της, εξηγώντας ότι προσέχει τη διατροφή της όταν αντιλαμβάνεται αλλαγές στο σώμα της. «Είμαι συνέχεια συν πλην τρία και είμαι συνέχεια σε διατροφές. Φορώ τα ίδια τζιν εδώ και καμιά 20αριά χρόνια. Με το που δω ότι έχει σφίξει η κατάσταση… διατροφή», πρόσθεσε.

Η Εύα Κοτανίδη μίλησε και για την απώλεια του πατέρα της, Γιώργου Κοτανίδη, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο η μνήμη του παραμένει παρούσα στη ζωή της. «Κάθε φορά που το συνειδητοποιώ, διαλύομαι. Νιώθω ότι με καθοδηγεί και είναι το αγγελάκι μου. Ψάχνω απαντήσεις και τον βλέπω στον ύπνο μου να μου τις δίνει. Ο πατέρας μου είχε πνευματικότητα, σοφία και χιούμορ που τα έσωζε όλα. Όταν έχεις ένα ισχυρό πρότυπο πατέρα, καθορίζει την εικόνα σου απέναντι στο αρσενικό. Υπήρχε ένα γόητρο γύρω από τον πατέρα μου. Οι συμμαθήτριές μου μου έλεγαν “θέλεις να γίνω μητριά σου;”».