Γιώργος Παπαδόπουλος για Γαλάτεια Βασιλειάδη: «Έπειτα από 10 χρόνια κατάλαβα ότι ταιριάζουμε τελικά»

Με τα ιερά δεσμά του γάμου πρόκειται να ενωθούν ο Γιώργος Παπαδόπουλος και η Γαλάτεια Βασιλειάδη, οι οποίοι είναι μαζί από το 2016 και έχουν αποκτήσει δύο γιους. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για τη συνοδοιπόρο του σε αυτή τη ζωή, σε συνέντευξή του στη «Super Κατερίνα».

Αναφερόμενος στην Γαλάτεια Βασιλειάδη και την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει, ο Γιώργος Παπαδόπουλος είπε: «Η οικογενειακή ζωή είναι και πολύ ωραία και πολύ δύσκολη. Είπαμε να το επισημοποιήσουμε κιόλας, με παπά και με κουμπάρο. Τον Δεκέμβριο στην Κύπρο θα παντρευτούμε».

Σε ερώτηση για το πώς αποφάσισαν τώρα να παντρευτούν, ο καλλιτέχνης απάντησε: «Είμαστε μαζί 10 χρόνια. Ή θα χωρίζαμε ή θα παντρευόμασταν, ύστερα από 10 χρόνια. Επίσης, έπειτα από 10 χρόνια κατάλαβα ότι ταιριάζουμε τελικά. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα βρεθεί άνθρωπος, που θα πω “πρέπει να συμβιβαστείς, να κάνεις πίσω”. Και υποχωρώ πρώτος πλέον».