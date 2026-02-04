Γιώργος Παπαδόπουλος: «Έπαθα κρίση πανικού μέσα σε ένα ταξί – Πήγα νοσοκομείο απευθείας…»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή παραχώρησε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου. Ο γνωστός τραγουδιστής, ανάμεσα σε άλλα μίλησε και για τις κρίσεις πανικού που αντιμετωπίζει. Ακόμα, περιέγραψε ένα συγκεκριμένο περιστατικό που είχε συμβεί πριν από κάποια χρόνια, ενώ ήταν μέσα σε ένα ταξί, δηλώνοντας μάλιστα πως τότε πήγε και στο νοσοκομείο, καθώς νόμιζε ότι θα «φύγει».

«Υποφέρω χρόνια από κρίσεις πανικού. Σε σημείο που σε μία κρίση που είχα πάθει πριν από χρόνια, σοβαρή, ήμουν στη Κατεχάκη μέσα σε ένα ταξί και στον γυρισμό έπαθα κρίση πανικού. Νόμιζα ότι παθαίνω εγκεφαλικό, καρδιακό, όλα μαζί», εξομολογήθηκε ο αγαπημένος ερμηνευτής.

Στη συνέχεια ανέφερε πως: «Σταμάτησε το ταξί, κατέβηκα κάτω, ξάπλωσα στο δρόμο, και ήμουν έτοιμος να “φύγω”. Ευτυχώς ο ταξιτζής μου έριξε δύο χαστούκια και μου έδωσε και κάτι γλυκά που είχε, καλή του ώρα. Μετά πήγα νοσοκομείο απευθείας, έκανα όλες τις εξετάσεις και μου λέει ο γιατρός: “Πήγαινε σπίτι σου αγόρι μου, μια χαρά είσαι”».