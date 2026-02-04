Γιώργος Παπαδόπουλος: «Έπαθα κρίση πανικού μέσα σε ένα ταξί – Πήγα νοσοκομείο απευθείας…»

Σύνοψη από το

  • Ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Παπαδόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, όπου μίλησε για τις κρίσεις πανικού που αντιμετωπίζει.
  • Περιέγραψε ένα σοβαρό περιστατικό που είχε πριν από χρόνια, όταν μέσα σε ένα ταξί στη Κατεχάκη «έπαθα κρίση πανικού», νομίζοντας ότι «παθαίνω εγκεφαλικό, καρδιακό, όλα μαζί».
  • Μετά την κρίση πήγε απευθείας στο νοσοκομείο, όπου ο γιατρός του είπε: «Πήγαινε σπίτι σου αγόρι μου, μια χαρά είσαι».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιώργος Παπαδόπουλος
Φωτογραφία: Instagram/giorgospapadopoulosofficial

Συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή παραχώρησε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου. Ο γνωστός τραγουδιστής, ανάμεσα σε άλλα μίλησε και για τις κρίσεις πανικού που αντιμετωπίζει. Ακόμα, περιέγραψε ένα συγκεκριμένο περιστατικό που είχε συμβεί πριν από κάποια χρόνια, ενώ ήταν μέσα σε ένα ταξί, δηλώνοντας μάλιστα πως τότε πήγε και στο νοσοκομείο, καθώς νόμιζε ότι θα «φύγει».

«Υποφέρω χρόνια από κρίσεις πανικού. Σε σημείο που σε μία κρίση που είχα πάθει πριν από χρόνια, σοβαρή, ήμουν στη Κατεχάκη μέσα σε ένα ταξί και στον γυρισμό έπαθα κρίση πανικού. Νόμιζα ότι παθαίνω εγκεφαλικό, καρδιακό, όλα μαζί», εξομολογήθηκε ο αγαπημένος ερμηνευτής.

Στη συνέχεια ανέφερε πως: «Σταμάτησε το ταξί, κατέβηκα κάτω, ξάπλωσα στο δρόμο, και ήμουν έτοιμος να “φύγω”. Ευτυχώς ο ταξιτζής μου έριξε δύο χαστούκια και μου έδωσε και κάτι γλυκά που είχε, καλή του ώρα. Μετά πήγα νοσοκομείο απευθείας, έκανα όλες τις εξετάσεις και μου λέει ο γιατρός: “Πήγαινε σπίτι σου αγόρι μου, μια χαρά είσαι”».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΕ: Ολιστική στρατηγική απέναντι στον καρκίνο με επίκεντρο τον άνθρωπο

ΕΚΑΒ: Ολοκληρώθηκε η αεροδιακομιδή και του τρίτου τραυματία φιλάθλου του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία

Έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ: Αποκαλυπτικά στοιχεία για την παραμονή και την ημερήσια δαπάνη των τουριστών στην Ελλάδα

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 2.217 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο: Μπείτε εδώ για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα – Ποιους αφορά

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
19:11 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

JFK Jr – Carolyn Bessette: H ιστορία αγάπης του χρυσού ζευγαριού των ’90s στη μεγάλη οθόνη – Δείτε το τρέιλερ

Στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της νέας σειράς του FX, «Love St...
17:55 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Αντώνης Καρυστινός: Η συγκινητική εξομολόγηση για την κόρη του – «Προσπαθούσα να συγκρατώ τις στιγμές και το θυμάμαι αυτό, το είχα αγωνία»

Η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου, υποδέχτηκε στην εκπομπή της τον Αντ...
12:18 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Η Σάρον Όσμπορν «σκέφτεται σοβαρά» να πολιτευτεί στο Μπέρμιγχαμ – Πρόσκληση από τους Συντηρητικούς για τις τοπικές εκλογές

Η Σάρον Όσμπορν δήλωσε ότι «σκέφτεται σοβαρά» να θέσει υποψηφιότητα στο Μπέρμιγχαμ, ενώ παράλλ...
09:40 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Χρήστος Μάστορας: Ακύρωσε την εμφάνισή του σε φιλανθρωπική συναυλία την τελευταία στιγμή

Η φιλανθρωπική συναυλία για τη Στέγη Θηλέων «Άγιος Αλέξανδρος», που πραγματοποιήθηκε το βράδυ ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα