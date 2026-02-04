Τα 4 ζώδια που προσελκύουν μεγάλη αφθονία και τύχη σ’ όλη τη διάρκεια του μήνα – «Το σύμπαν σας ευνοεί»

Τέσσερα ζώδια προσελκύουν αφθονία και τύχη καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεβρουαρίου 2026, καθώς οι πλανήτες ευθυγραμμίζονται προς όφελός τους.

Η Αφροδίτη και ο Άρης μετακινούνται μαζί στον Υδροχόο κατά το πρώτο μισό του μήνα, ενώ ο Κρόνος εγκαταλείπει τους Ιχθύες ύστερα από μια μακρά τριετή διέλευση από το δωδέκατο ζώδιο, συναντώντας τον Ποσειδώνα, ο οποίος μόλις εισήλθε στον Κριό.

Ο Ήλιος και η Αφροδίτη μετακινούνται από τον Υδροχόο στους Ιχθύες. Βιώνουμε μια Πανσέληνο στο μεγαλοπρεπές ζώδιο του Λέοντα στις 3 Φεβρουαρίου και την πρώτη έκλειψη του 2026, μια ηλιακή έκλειψη στις 29 μοίρες του Υδροχόου

Τέσσερα ζώδια προσελκύουν μεγάλη αφθονία και τύχη σ’ όλη τη διάρκεια του μήνα – “Σας ευνοούν οι πλανήτες”

Υδροχόος,

Ιχθύς,

Αιγόκερως,

Καρκίνος

Υδροχόος

Υδροχόε, βιώνεις έναν νέο διετή κύκλο του Άρη στο ζώδιό σου, ο οποίος μπορεί να δώσει τον τόνο στις δράσεις και τα επιτεύγματά σου για τα επόμενα αρκετά χρόνια. Ο Άρης συνοδεύεται από την Αφροδίτη, τον πλανήτη της αγάπης, της ομορφιάς, του χρήματος και των αξιών. Όταν αυτοί οι δύο πλανήτες συνταξιδεύουν, προσελκύεις την αφθονία και τη τύχη στη ζωή σου. Αν είσαι ελεύθερος, αυτός ο συνδυασμός είναι ευνοϊκός για να γνωρίσεις κάποιο νέο πρόσωπο που θα σου κεντρίσει το ενδιαφέρον.

Η Αφροδίτη περνά στους Ιχθύες στις 9 Φεβρουαρίου και παραμένει σε αυτό το ζώδιο μέχρι τις 5 Μαρτίου. Η Αφροδίτη νιώθει πολύ άνετα στο ζώδιο των Ιχθύων και θα διασχίσει τον 2ο οίκο σου, που αφορά το χρήμα. Αυτό μπορεί να σου δώσει μια οικονομική ώθηση, και επειδή ο 2ος οίκος κυβερνά επίσης την αυτοεκτίμηση, μπορεί να βελτιώσει τον τρόπο που σε αντιλαμβάνονται οι άλλοι.

Η Πανσέληνος αυτού του μήνα πέφτει στον Λέοντα, στον 7ο οίκο των συνεργατών και των σχέσεων, όπου στρέφεται η προσοχή σου· αυτό θα μπορούσε να αφορά έναν προσωπικό σύντροφο ή μια επαγγελματική σχέση. Η Νέα Σελήνη είναι μια ισχυρή ηλιακή έκλειψη που πραγματοποιείται στις 29 μοίρες του Υδροχόου. Μια Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου λειτουργεί συχνά ως μια προσωπική επανεκκίνηση, αλλά αυτή είναι μια “υπερφορτισμένη” επανεκκίνηση, που εστιάζει αποκλειστικά σε εσένα!

Τέλος, τα τελευταία αρκετά χρόνια διαχειρίζεσαι οικονομικά ζητήματα και στις 13 Φεβρουαρίου ο Κρόνος, ο πλανήτης των καθυστερήσεων και των περιορισμών, εγκαταλείπει τον 2ο οίκο του χρήματος και εισέρχεται στον 3ο οίκο της επικοινωνίας, μαζί με τον Ποσειδώνα. Αυτό σημαίνει ότι τα οικονομικά θέματα γίνονται πιο εύκολα και δεν θα είσαι πλέον τόσο προσηλωμένος στο χρήμα.

Ο Φεβρουάριος αναμένεται να είναι ένας εξαιρετικός μήνας για εσένα, Υδροχόε, με κάθε ευκαιρία να προσελκύσεις την αφθονία!

Ιχθύς

Ιχθύες, ο Κρόνος εγκαταλείπει επιτέλους το ζώδιό σας αυτόν τον μήνα, έπειτα από μια τριετή θητεία στον πρώτο σας οίκο, ο οποίος κυβερνά εσάς προσωπικά. Αυτό συμβαίνει κάθε 30 χρόνια και δεν είναι ποτέ ιδιαίτερα εύκολο. Ο Κρόνος θα εισέλθει στον Κριό, στον 2ο οίκο σας, στις 13 Φεβρουαρίου, ο οποίος κυβερνά τα οικονομικά σας. Μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, θα εστιάσετε στην επίτευξη σταθερότητας και μεγαλύτερης οικονομικής ασφάλειας.

Αυτός είναι ο μήνας της αφθονίας και της τύχης για εσάς, Ιχθύες, ειδικά όταν ο Ήλιος εισέλθει στο ζώδιό σας από τις 18 Φεβρουαρίου έως τις 19 Μαρτίου. Κάθε χρόνο, όταν ο Ήλιος μπαίνει στο ζώδιό σας, συνήθως νιώθετε πιο άνετα και περισσότερο ο εαυτός σας. Η Αφροδίτη συναντά τον Ήλιο στις 10 Φεβρουαρίου, εισερχόμενη στον 1ο οίκο σας, κάτι που σας δίνει μια προσωπική ώθηση—είναι η περίοδος που γενικά δείχνουμε και νιώθουμε στα καλύτερά μας. Ο Ερμής εισέρχεται επίσης στο ζώδιό σας στις 10 Φεβρουαρίου, καθιστώντας την επικοινωνία πιο σημαντική αυτόν τον μήνα και ενθαρρύνοντας την περιέργειά σας για νέους τρόπους προσέγγισης των πραγμάτων μέσα από νέες προοπτικές.

Παρόλο που ο Δίας είναι ανάδρομος, διασχίζει τον 5ο οίκο σας αυτόν τον μήνα. Αν και ορισμένες από τις ευεργετικές του ακτίνες είναι πανίσχυρες, ποτέ μην υποτιμάτε τη δύναμη του Δία και όλα όσα μπορεί να καταφέρει. Θα βρίσκεται στον 5ο οίκο σας μέχρι τον Ιούλιο, ο οποίος κυβερνά τους φίλους, τα παιδιά και τον έρωτα. Όταν ο Δίας είναι ανάδρομος, συνήθως μετατοπίζει την εστίαση από το εξωτερικό στο εσωτερικό περιβάλλον. Αυτό σας δίνει την ευκαιρία να αποφασίσετε αν οι άνθρωποι στη ζωή σας ευθυγραμμίζονται με τις βασικές σας αξίες και με αυτό που πραγματικά αναζητάτε.

Η Πανσέληνος στις 3 Φεβρουαρίου πέφτει στον 6ο οίκο της εργασίας και της υγείας σας. Αυτό σας θέτει στο επίκεντρο της προσοχής σε ό,τι αφορά τα εργασιακά. Η ηλιακή έκλειψη πέφτει στον 12ο οίκο σας, γεγονός που σημαίνει ότι έχει έναν πιο αναδρομικό χαρακτήρα και σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε και να απελευθερωθείτε από παλιές σκέψεις και μοτίβα που δεν σας ωφελούν. Όλα αυτά καθιστούν τον Φεβρουάριο έναν πολύ τυχερό και σημαντικό μήνα!

Αιγόκερως

Αιγόκερε, ο Κρόνος διέρχεται από τον 4ο οίκο σου εδώ και τρία χρόνια. Αυτό σε οδήγησε στο να εστιάσεις στο σπίτι και την οικογένεια, και υπήρξαν στιγμές που τα πράγματα ήταν δύσκολα. Ίσως βοήθησες στη φροντίδα ηλικιωμένων συγγενών, έχασες κάποιο κοντινό σου πρόσωπο ή αντιμετώπισες δαπανηρές επισκευές στο σπίτι ή στην ακίνητη περιουσία σου. Στις 13 Φεβρουαρίου, ο Κρόνος εισέρχεται στον Κριό και στον 5ο οίκο σου, που αφορά τον έρωτα, τα παιδιά και τις φιλίες, όπου και θα παραμείνει μέχρι τον Απρίλιο του 2028. Η κύρια προσοχή σου μετατοπίζεται στα παιδιά (αν έχεις ή επιθυμείς), στις φιλίες και ίσως στη σταθεροποίηση μιας σημαντικής ερωτικής σχέσης.

Τόσο ο Άρης όσο και η Αφροδίτη διασχίζουν τον 2ο οίκο σου, που αφορά το χρήμα. Ενώ ο Άρης μπορεί να κρατά την προσοχή σου στραμμένη στα οικονομικά, η Αφροδίτη μπορεί να σου δώσει μια οικονομική ώθηση, ενισχύοντας όχι μόνο το πορτοφόλι σου αλλά και την αυτοεκτίμησή σου. Όταν η Αφροδίτη εγκαταλείψει τον Υδροχόο για τους Ιχθύες στις 10 Φεβρουαρίου, εισέρχεται σε ένα ζώδιο που είναι ιδιαίτερα συμβατό με το δικό σου και διασχίζει τον 3ο οίκο σου, των ιδεών και της επικοινωνίας, καθιστώντας την επαφή με τους άλλους πολύ σημαντική αυτόν τον μήνα. Ο Ήλιος εισέρχεται στους Ιχθύες στις 18 Φεβρουαρίου, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στις ουσιαστικές επικοινωνίες.

Η Πανσέληνος του Φεβρουαρίου στον Λέοντα πέφτει στον 8ο οίκο σου, ο οποίος κυβερνά τις επενδύσεις, τα χρήματα τρίτων και το πώς νιώθεις μέσα σε μια σχέση. Όταν μια Πανσέληνος συμβαίνει σε αυτό το ζώδιο, κάτι μπορεί να ευοδωθεί οικονομικά για εσένα ή για τον σύντροφό σου, αν έχεις.

Η ηλιακή έκλειψη πραγματοποιείται στον 2ο οίκο σου, που αφορά τα χρήματα και το εισόδημά σου. Υπάρχει μια αύξηση στο μέλλον σου ή μια ευκαιρία να βελτιώσεις τα οικονομικά σου. Τώρα είναι η στιγμή να εστιάσεις στα προσωπικά σου οικονομικά, στις επενδύσεις και σε όσα θα ήθελες να επιτύχεις σε αυτούς τους τομείς. Συνολικά, όλα αυτά καθιστούν τον Φεβρουάριο έναν τυχερό, αν όχι άφθονο μήνα για τον Αιγόκερω!

Καρκίνος

Ο Δίας διασχίζει επί του παρόντος τον 1ο οίκο σου, Καρκίνε, κάτι που σημαίνει ότι θα είναι μια καλή χρονιά για ανάπτυξη κάθε είδους. Κατά την περίοδο που ο Δίας είναι ανάδρομος, μπορείς να αναθεωρήσεις όσα έχεις επιτύχει και να κάνεις προσαρμογές ώστε να προχωρήσεις με αποτελεσματικό τρόπο. Εφόσον ο πρώτος οίκος κυβερνά τον εαυτό, αυτή η πλανητική θέση προσφέρει επίσης μια μορφή προσωπικής προστασίας.

Καθώς ξεκινά ο μήνας, τόσο ο Άρης όσο και η Αφροδίτη βρίσκονται στον 8ο οίκο σου, ο οποίος κυβερνά τις επενδύσεις, τα δάνεια και τα χρήματα τρίτων. Αυτή είναι συχνά μια ευνοϊκή διέλευση που μπορεί να υποδηλώνει αύξηση των οικονομικών σου ή, αν έχεις σύντροφο, αύξηση των δικών του οικονομικών.

Όταν η Αφροδίτη εγκαταλείψει τον Υδροχόο για τους Ιχθύες στις 10 Μαρτίου, εισέρχεται στον 9ο οίκο σου, που αφορά τα ταξίδια, την κοσμοθεωρία και την εκπαίδευση. Όχι μόνο μπορεί να διευρυνθούν οι ορίζοντές σου, αλλά μπορεί επίσης να σχεδιάζεις ένα ταξίδι μέσα στις επόμενες 3-4 εβδομάδες. Αν είσαι ελεύθερος, θα μπορούσες να γνωρίσεις κάποιον από μακριά. Οι Ιχθύες είναι ένα ζώδιο ιδιαίτερα συμβατό με το δικό σου και, πριν τελειώσει ο μήνας, η Αφροδίτη θα σχηματίσει τρίγωνο με τον Ήλιο σου, κάτι που μπορεί να αποτελέσει μια πολύ ευεργετική ημέρα.

Η Νέα Σελήνη στον Λέοντα πέφτει στον 2ο οίκο σου στις 3 Φεβρουαρίου, ακολουθούμενη από μια ηλιακή έκλειψη στις 17 του μηνός στον 8ο οίκο σου, που αφορά τα χρήματα τρίτων. Η εστίαση αυτόν τον μήνα θα είναι στα οικονομικά και, με τον Δία να διασχίζει τον 1ο οίκο σου, είναι πολύ πιθανό να δεις κάποιο οικονομικό όφελος, καθιστώντας αυτόν τον μήνα τυχερό και γεμάτο αφθονία!