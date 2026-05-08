Ηλεκτρικά Πατίνια: «Δεν είναι παιχνίδι, να μην υποκύπτουν οι γονείς στις πιέσεις των παιδιών» λένε οι ειδικοί – Έρχεται πλήρης απαγόρευση για ανηλίκους

Στους κινδύνους, το νομικό πλαίσιο που τα διέπει, αλλά και τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, σχετικά με τα ηλεκτρικά πατίνια, αναφέρθηκαν η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», Βασιλική Δανέλλη – Μυλωνά, και ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας Περιφέρειας Αττικής, Κωνσταντίνος Ιαβέρης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, και οι δύο εστίασαν στον καταλυτικό ρόλο που επιβάλλεται να έχουν οι γονείς, τονίζοντας ότι τα πατίνια δεν είναι παιχνίδι, αλλά έχουν εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας που πρέπει να επιλυθεί.

«Τα πατίνια δεν είναι παιχνίδι»

«Είναι ένα σύγχρονο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Πάνω από 400 παιδιά κάθε χρόνο, τραυματίζονται σοβαρά, άλλα σοβαρότερα όπως ο 12χρονος και εύχομαι, ελπίζω τα καλύτερα αποτελέσματα να επανέλθει και να βγει από την καταστολή, στην κατάσταση που βρίσκεται» δήλωσε ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «τα πατίνια δεν είναι παιχνίδι. Είναι ένα σύγχρονο μεταφορικό μέσο, εναλλακτικό όπως ονομάζεται και πρέπει κάποιος για να το οδηγήσει να πληρούνται κάποιες προδιαγραφές. Ο νόμος είναι σαφής. Δεν επιτρέπεται σε παιδιά κάτω των 15 ετών να οδηγούν πατίνι σε δρόμο όπου κυκλοφορούν αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και άλλα οχήματα».

Όπως είπε, «επιτρέπεται σε 12χρονους μέχρι 15χρονους, σε πατίνι το οποίο κινείται μέχρι 6 χιλιόμετρα σε πλατείες ή σε ποδηλατοδρόμους που θεωρείται πεζός, αυστηρά. Για μένα ακόμα και τα 12χρονα δεν θα έπρεπε να οδηγούν τέτοιο πατίνι, διότι πάρα πολύ εύκολα μπορούν να κατέβουν από το πεζοδρόμιο και να βρεθούν στον δρόμο, εφόσον δεν υπάρχει εποπτεία από τους γονείς ή τους κηδεμόνες».

Tα μέτρα ασφαλείας

Ο κ. Ιαβέρης συνέχισε λέγοντας πως: «Ο νόμος επιτρέπει από 15χρονο που έχει κλείσει το 15ο έτος να οδηγεί φορώντας κράνος δεμένο, να μην είναι δικάβαλο. Να μην φοράει ακουστικά, Να μην κάνει χρήση κινητού και, βέβαια, να μην έχουν καταναλώσει αλκοόλ. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι στους γονείς ότι αυτό δεν είναι παιχνίδι. Να μην υποκύπτουν στις πιέσεις των παιδιών τους επειδή κάποιο άλλο παιδί διαθέτει τέτοιο όχημα. Θα πρέπει να πιέσουν και να αποφασίσουν αυτοί ότι δεν θα τους επιβληθεί το παιδί, όπως και σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή, να πω, απλά γιατί δεν του δίνουν και τσιγάρα στο τέλος-τέλος του δεκάχρονου; Του δίνουν ένα πάρα πολύ επικίνδυνο μεταφορικό μέσο που έχει πολύ υψηλό κέντρο βάρους, έχει αστάθεια, δεν έχει καλά συστήματα πέδησης, φρένα, αναρτήσεις. Δεν είναι ένα όχημα το οποίο μπορείς να το πεις ασφαλές. Όμως για να μην πούμε τα καταργούμε τελείως, με προδιαγραφές πρέπει να κυκλοφορούν».

Σύμφωνα με τον ίδιο «ενδεχομένως θα έπρεπε να έχουν και ένα σημείο ταυτοποίησης, μια πινακίδα θα έλεγα και όπως οι 16χρονοι που καλούνται να δώσουν έστω για το δίπλωμα της μοτοσυκλέτας μέχρι 50 κυβικά. Θα πρέπει κάποιος που βγαίνει στον δρόμο να ξέρει και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και την σήμανση, που σημαίνει ότι ξέρει πώς κινείται ένα όχημα μαζί με τα άλλα […] Και εννοείται ότι απαγορεύεται τέτοια τέτοια οχήματα να κυκλοφορούν στις λεωφόρους όπως η Κηφισίας, η Μεσογείων, η Αλεξάνδρας ή Συγγρού. Δεν μπορεί ένα παιδί 8, 10, 12 χρονών να διαθέτει 500, 600, 1000, 1500 ευρώ να προμηθευτεί ένα τέτοιο όχημα. Άρα, απευθύνομαι στους γονείς».

Τέλος, ο κ. Ιαβέρης επισήμανε ότι: «Και να σας πω την αλήθεια δηλαδή βάζουμε κι άλλον έναν μπελά και στην Τροχαία, η οποία το τελευταίο χρόνο έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες μαζί με το Υπουργείο Μεταφορών και έχουμε δει σοβαρή μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, να έρχεται ένα νέο πρόβλημα, ένα νέο μεταφορικό μέσο το οποίο είναι εναλλακτικό και μπορεί να βοηθήσει εφόσον υπάρχουν και οι προδιαγραφές και υπάρχουν και οι κατάλληλοι δρόμοι. Να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να αποσυμφορήσει το κυκλοφοριακό, αυτό που λέγεται ποδηλατόδρομος και να μπορούν μέσα από τα ΣΒΑΚ ή μέσα από μεγάλους άξονες να κυκλοφορούν αυτά με ασφάλεια».

Το μισό ποσοστό των χρηστών χρησιμοποιούν πατίνι για να πάνε στη δουλειά τους

Από την πλευρά της η Βασιλική Δανέλλη – Μυλωνά, σχολίασε πως «είναι κυρίως θέμα ενημέρωσης και είναι θέμα παιδείας και πολιτισμού το να χρησιμοποιούμε σωστά το πατίνι, το οποίο δεν είναι παιχνίδι, αλλά είναι ένα όχημα και η κυκλοφορία του υπόκειται σε κανόνες και ήδη από το 2021 που υπήρξε η πρόβλεψη στην ελληνική νομοθεσία, καθορίστηκαν οι όροι για το πώς πρέπει να κυκλοφορούν: Πού πρέπει να κυκλοφορούν τα όρια με τις ταχύτητες, με την ηλικία, τον εξοπλισμό και τους κανόνες γενικότερα. Αυτό όμως δεν έχει γίνει κτήμα του γενικότερου πληθυσμού και επειδή δυστυχώς δεν έχουμε και μεγάλο δίκτυο με ποδηλατόδρομους, είναι λίγες οι πόλεις όπου θα μπορούσαν να κυκλοφορούν νόμιμα τα πατίνια».

Μιλώντας για το έργο του Ινστιτούτου επισήμανε ότι ακόμη από την περίοδο του κορονοϊού, εντόπισαν το πρόβλημα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Μάλιστα, όπως είπε, συμμετέχει και στην επιτροπή του ΟΗΕ για τα θέματα της κινητικότητας. «Όπως και να το κάνουμε το πατίνι είναι από τα μέσα που προωθούνται για τα θέματα της βιώσιμης κινητικότητας, γιατί είναι φιλικό στο περιβάλλον. Σε ένα περιβάλλον που είναι κορεσμένο με την κυκλοφορία, πολλοί το χρησιμοποιούν για τη δουλειά τους και κάναμε και μία έρευνα για χρήστες πατίνια αλλά και για το γενικότερο πληθυσμό», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια, το μισό ποσοστό των χρηστών το χρησιμοποιούν για να πάνε στη δουλειά τους, είτε γιατί θέλουν να φτάσουν πιο γρήγορα, να αποφύγουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση, είτε είναι μέσα στις αστικές περιοχές, είτε και στις αγροτικές περιοχές που βλέπουμε εργάτες το πρωί να πηγαίνουν στη δουλειά τους.

Και τόνισε: «Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν ακολουθούν τους κανόνες, δεν γνωρίζουν τους κανόνες, Δεν φοράνε κράνος που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι περισσότερες, οι περισσότεροι τραυματισμοί γίνονται στο κεφάλι και στα άνω άκρα και εκεί είναι μεγάλη επικινδυνότητα. Δεν έχουν το ανακλαστικό φως μπροστά και πίσω όπως προβλέπεται. Δεν φοράνε ανακλαστικά στοιχεία που θα πρέπει για να φαίνονται. Βλέπουμε πολλές φορές στο δρόμο, ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες ή και το βράδυ, νεαροί φορούν συνήθως και μαύρα ρούχα και δεν τους βλέπεις. Κινδυνεύεις να γίνεις κι εσύ θύτης. Είναι το θέμα αυτό, όταν συνυπάρχουν με πεζούς, θα πρέπει να υπάρχει και ένα κουδούνι που και αυτό δεν είναι κάτι αστείο ή παιχνίδι».

Μικρά οχήματα – Μεγάλη ευθύνη

Συνέχισε λέγοντας πως: «Εμείς στο Ινστιτούτο, βλέποντας όλα αυτά τα στοιχεία από την έρευνα και με τη βοήθεια της IBM, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, αναπτύξαμε ένα πρόγραμμα. Το ονομάζουμε Life is Responsibility, “Μικρά οχήματα – Μεγάλη ευθύνη”. Ένα πρόγραμμα που το κάνουμε συνήθως στα γυμνάσια για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πραγματικά βλέπουμε ότι τα παιδιά δεν γνωρίζουν.

Αυτή την περίοδο, το πρόγραμμα αυτό γίνεται στη Δυτική Ελλάδα με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στους τρεις νομούς Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία και επίσης στη Βόρειο Ελλάδα στο Κέντρο Οδικής Ασφάλειας που έχουμε κάνει και φιλοξενεί ο ΤΙΤΑΝ στην Ευκαρπία, στη Θεσσαλονίκη και έρχονται σχολεία, σημείωσε.

Και όπως είπε, «καθημερινά έρχονται σχολεία, πηγαίνουμε και εμείς στα σχολεία και τα παιδιά ενημερώνονται γιατί έχουμε έλλειμμα κυρίως παιδείας και πολιτισμού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να πάμε προς τα πίσω να κάνουμε απαγορεύσεις. Σίγουρα όμως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο».

Τέλος η κ. Δανέλλη-Μυλωνά επισήμανε ότι: «Να πω και για τους δήμους, έχουν και εκείνοι μια ευθύνη. Είναι κάτι που το θέσαμε και στον κύριο Δούκα όταν ακούσαμε ότι γίνονται σταθμοί για τα πατίνια και είπαμε ότι και η συνεργασία με τις εταιρείες που προμηθεύουν αυτά τα πατίνια τα τοποθετούν, θα πρέπει να υποχρεώνει είτε τον Δήμο είτε αυτούς τους προμηθευτές να ενημερώνουν. Δεν μπορεί να βάζουν τα πατίνια στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, σε σταθμούς, σε χώρους στάθμευσης και να μην υπάρχει ενημέρωση. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και βέβαια το πού κυκλοφορούν αυτά που κυκλοφορούν. Και να πούμε ακόμη ότι σε κάποιες χώρες είναι υποχρεωτική η ασφάλιση. Στη Γερμανία για παράδειγμα, που είναι οργανωμένο το σύστημα και οι πινακίδες, υπάρχει καταχώριση των πινακίδων στη Γερμανία υπάρχει ασφάλιση».

Χρυσοχοΐδης: Έρχεται πλήρης απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών για ανηλίκους

Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει άμεσα σε αυστηρότερη ρύθμιση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, με βασικό άξονα την απαγόρευσή τους για ανηλίκους, ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο υπουργός χαρακτήρισε «ιδιαίτερο και δύσκολο» το ζήτημα της κυκλοφορίας των πατινιών, σημειώνοντας ότι απαιτείται άμεση παρέμβαση για λόγους ασφάλειας. «Ο χειρισμός του ζητήματος με τα πατίνια ιδιαίτερος και δύσκολος. Είναι ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους. Δεύτερον, αν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι ποιος θα σε αποζημιώσει; Πολλαπλασιάζονται τα ατυχήματα. Χρειάζεται υποχρεωτική ασφάλιση. Αυτό το φαινόμενο που τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι, εκατοντάδες πατίνια σε κεντρικούς δρόμους, πρέπει να τελειώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, το νέο πλαίσιο αναμένεται να προωθηθεί άμεσα, ενώ ευθύνη θα έχουν και οι δήμοι ως προς τον έλεγχο της στάθμευσης και του αριθμού των διαθέσιμων πατινιών. «Τα ζητήματα αυτά θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης και αν χρειάζεται να περιορίσουν και τον αριθμό των πατινιών», επισήμανε.

Δίκτυο 1.574 θέσεων στάθμευσης για πατίνια στην Αθήνα – Το βίντεο του Χάρη Δούκα

O Δήμος Αθηναίων, δημιουργεί ένα οργανωμένο δίκτυο 1.574 θέσεων στάθμευσης, για πατίνια, σε 124 ζώνες σε όλη την Αθήνα, όπως αποκάλυψε με βίντεο στα social media ο Χάρης Δούκας.

«Η Αθήνα βάζει τάξη στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με κανόνες που προστατεύουν πρώτα τον πεζό, τα άτομα με αναπηρία, αλλά και τους ίδιους τους χρήστες. Για πρώτη φορά δημιουργούμε ένα οργανωμένο δίκτυο 1.574 θέσεων στάθμευσης σε 124 ζώνες σε όλη την Αθήνα, ώστε να σταματήσει η εικόνα εγκατάλειψης πατινιών πάνω σε πεζοδρόμια, ράμπες ΑμεΑ και πλατείες» αναφέρει ο Χάρης Δούκας στο βίντεο.

«Κινούμαστε σε πεζοδρόμους και πλατείες με 6 χλμ/ώρα, όσο κι ένας πεζός, με μεγάλη προσοχή και φοράμε πάντα κράνος» πρόσθεσε ο Δήμαρχος και προειδοποίησε ότι όσοι δεν τηρούν τα μέτρα θα τιμωρούνται με αυστηρά πρόστιμα. «Θέλουμε μια πόλη ασφαλή και λειτουργική για όλους».