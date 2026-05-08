Άγιος Παντελεήμονας: «Λαβράκι» σε έλεγχο ύποπτου οχήματος – Κατασχέθηκαν πιστόλι, χρυσές λίρες και κοσμήματα – ΦΩΤΟ

Στη σύλληψη ενός 45χρονου μίας 45χρονης, οι οποίοι μετέφεραν εντός οχήματος πλήθος κοσμημάτων και τιμαλφών, προχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (7/5) αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Από έρευνα στο όχημα και το σπίτι των δραστών, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν, πιστόλι με γεμιστήρα, 19 χρυσές λίρες, 16 χρυσές αλυσίδες χειρός και λαιμού, 10 χρυσοί σταυροί, 65 ρολόγια, 20 βραχιόλια και 62 δαχτυλίδια. Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες της 7-5-2026, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, 45χρονος και 49χρονη αλλοδαποί, οι οποίοι μετέφεραν εντός οχήματος πλήθος κοσμημάτων και τιμαλφών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 7-5-2026, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα εντόπισαν τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε όχημα το οποίο έκριναν ύποπτο και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των -2.880- ευρώ,

-19- χρυσές λίρες,

μισόλιρο,

-5- χρυσές αλυσίδες χειρός,

-3- χρυσά βραχιόλια,

-5- χρυσές αλυσίδες λαιμού,

-22- χρυσά δαχτυλίδια,

-10- ασημένια δαχτυλίδια,

-10- χρυσοί σταυροί,

σετ χρυσά σκουλαρίκια,

-7- πέρλες,

-4- ασημένια σκουλαρίκια μονά και

χρυσή καρφίτσα.

Στη συνέχεια οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά.

Από έρευνα των αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας στην οικία των κατηγορουμένων, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

πιστόλι με γεμιστήρα,

-65- ρολόγια,

-20- βραχιόλια,

-52- δαχτυλίδια,

-82- σκουλαρίκια,

-6- χρυσές αλυσίδες και

-17- κολιέ.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.