Άγιος Παντελεήμονας: «Λαβράκι» σε έλεγχο ύποπτου οχήματος – Κατασχέθηκαν πιστόλι, χρυσές λίρες και κοσμήματα – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

Κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Στη σύλληψη ενός 45χρονου μίας 45χρονης, οι οποίοι μετέφεραν εντός οχήματος πλήθος κοσμημάτων και τιμαλφών, προχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (7/5) αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Από έρευνα στο όχημα και το σπίτι των δραστών, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν, πιστόλι με γεμιστήρα, 19 χρυσές λίρες, 16 χρυσές αλυσίδες χειρός και λαιμού, 10 χρυσοί σταυροί,  65 ρολόγια, 20 βραχιόλια και 62 δαχτυλίδια. Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες της 7-5-2026, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, 45χρονος και 49χρονη αλλοδαποί, οι οποίοι μετέφεραν εντός οχήματος πλήθος κοσμημάτων και τιμαλφών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 7-5-2026, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα εντόπισαν τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε όχημα το οποίο έκριναν ύποπτο και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των -2.880- ευρώ,
-19- χρυσές λίρες,
μισόλιρο,
-5- χρυσές αλυσίδες χειρός,
-3- χρυσά βραχιόλια,
-5- χρυσές αλυσίδες λαιμού,
-22- χρυσά δαχτυλίδια,
-10- ασημένια δαχτυλίδια,
-10- χρυσοί σταυροί,
σετ χρυσά σκουλαρίκια,
-7- πέρλες,
-4- ασημένια σκουλαρίκια μονά και
χρυσή καρφίτσα.

Στη συνέχεια οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά.

Από έρευνα των αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας στην οικία των κατηγορουμένων, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

πιστόλι με γεμιστήρα,
-65- ρολόγια,
-20- βραχιόλια,
-52- δαχτυλίδια,
-82- σκουλαρίκια,
-6- χρυσές αλυσίδες και
-17- κολιέ.
Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μάριος Θεμιστοκλέους: Εντός 4 μηνών 3.000 προσλήψεις επικουρικών στο ΕΣΥ

Γυναικά σοκάρει με την εμπειρία της με τον χανταϊό: «Είχα παραισθήσεις και οι γιατροί με έδεσαν»

Κοινωνική Αντιπαροχή: Τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ που γίνονται κοινωνικές κατοικίες

Φορολογικές απαλλαγές: Ποιοι θα λάβουν ειδοποίηση για την κοινοποίηση της νέας πράξης προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ

Οι «χορευτικοί πίδακες» μιας μαύρης τρύπας – Εντυπωσιακή ανακάλυψη στο σύστημα Cygnus X-1

Remarkable Paper Pure: Η απόλυτη ψηφιακή εμπειρία γραφής χωρίς περισπασμούς
περισσότερα
16:30 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Νεκρό αρκουδάκι στην Εγνατία Οδό – Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Ένα αρσενικό αρκουδάκι περίπου 1,5 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο, στον άξονα Σιάτιστας-Κρυσταλλοπη...
16:06 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Κρήτη: «Προσχεδιασμένη εκτέλεση» η δολοφονία του 21χρονου, λέει η δικηγόρος της οικογένειας – Έκκληση για ψυχραιμία από τον συνήγορο των κατηγορουμένων

«Προσχεδιασμένη εκτέλεση» χαρακτήρισε η δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου τη δολοφονία το...
15:40 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Νέα Φιλαδέλφεια: Στη φυλακή ο 25χρονος για την επίθεση σε βάρος 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού – «Ντρέπομαι, ήταν τεράστιο λάθος μου»

Στη φυλακή οδηγείται ο 25χρονος που κατηγορείται για την άγρια επίθεση σε 17χρονο, που είναι σ...
15:26 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Ryanair: Ανακοίνωσε την παύση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για την χειμερινή περίοδο του 2026

Την παύση λειτουργίας της βάσης της στην Θεσσαλονίκη για την χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοί...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή