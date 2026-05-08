Ρωσία: Ο Πούτιν δηλώνει έτοιμος για συνομιλίες με την ΕΕ αλλά «δεν θα κάνει την πρώτη κίνηση»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί με «όλους», συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαίων, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Κρεμλίνο, μετά από δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για ενδεχόμενες συνομιλίες με τη Μόσχα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η μεταστροφή αυτή της ΕΕ οφείλεται στην αυξανόμενη ευρωπαϊκή απογοήτευση από τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, οι οποίες μέχρι σήμερα καθοδηγούνται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Πούτιν είναι έτοιμος να μιλήσει με όλους»

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι βλέπει «περιθώριο» για διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τον Πούτιν και ότι το μπλοκ διαθέτει τη στήριξη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για μια τέτοια πρωτοβουλία, σύμφωνα με τους Financial Times.

«Ο Πούτιν είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί με όλους. Το έχει δηλώσει επανειλημμένα», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Reuters.

«Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε τον διάλογο στον βαθμό που και οι Ευρωπαίοι θα είναι έτοιμοι να το κάνουν. Ωστόσο, όπως έχει πει επανειλημμένα ο Πούτιν, δεν θα αναλάβουμε εμείς την πρωτοβουλία για τέτοιες επαφές μετά τη στάση που κράτησαν οι Ευρωπαίοι», πρόσθεσε.

Η Μόσχα ζητά «πρώτη κίνηση» από την Ευρώπη

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι εκείνες που πρέπει να κάνουν το πρώτο βήμα, καθώς αυτές ήταν που διέκοψαν τις επαφές με τη Μόσχα το 2022 μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η ρωσική πλευρά δεν ήταν αυτή που ξεκίνησε την πλήρη διακοπή των σχέσεών μας με την ΕΕ», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Αυτό ξεκίνησε από τις Βρυξέλλες και από επιμέρους ευρωπαϊκές πρωτεύουσες».

Οι αλληλοκατηγορίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι η Ρωσία πρέπει να ηττηθεί στην Ουκρανία, ενώ παρουσιάζουν τον Πούτιν ως εγκληματία πολέμου και αυταρχικό ηγέτη που θα μπορούσε στο μέλλον να απειλήσει ακόμη και κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ αν επικρατήσει στον πόλεμο.

Η Μόσχα απορρίπτει αυτούς τους ισχυρισμούς ως «ανοησίες».

Ο Πούτιν, ο οποίος έδωσε εντολή για την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, κατηγορεί τις ευρωπαϊκές δυνάμεις ότι λειτουργούν ως «υποκινητές πολέμου», λόγω της στρατιωτικής, οικονομικής και πληροφοριακής στήριξης δισεκατομμυρίων δολαρίων που παρέχουν στο Κίεβο.