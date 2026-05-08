UFO και στην Ελλάδα είδαν πιλότοι των ΗΠΑ – Το Πεντάγωνο δημοσιοποίησε δεκάδες αρχεία και βίντεο για «εξωγήινη ζωή»

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερα από 160 αρχεία που σχετίζονται με θεάσεις UFO και ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα (UAP), ορισμένα από τα οποία χρονολογούνται σχεδόν 80 χρόνια πίσω.

Η αποδέσμευση των 162 φακέλων από το Πεντάγωνο έρχεται δύο ημέρες μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι «νομίζω πως κάποια από αυτά θα είναι πολύ ενδιαφέροντα για τον κόσμο».

Η κίνηση ακολουθεί προεδρική εντολή που υπεγράφη τον Φεβρουάριο και ζητούσε μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από «εξωγήινη και εξωγήινη ζωή, άγνωστα εναέρια φαινόμενα (UAP) και UFO».

«Όλα τα αποχαρακτηρισμένα αρχεία σε ένα σημείο»

«Ο αμερικανικός λαός μπορεί πλέον να έχει άμεση πρόσβαση στα αποχαρακτηρισμένα αρχεία UAP της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Τα πιο πρόσφατα βίντεο, φωτογραφίες και πρωτογενή έγγραφα από ολόκληρη την κυβέρνηση των ΗΠΑ βρίσκονται πλέον σε ένα σημείο – χωρίς να απαιτείται ειδική άδεια πρόσβασης», ανέφερε το Πεντάγωνο σε ανάρτησή του στο X.

«Ενώ προηγούμενες κυβερνήσεις προσπάθησαν να δυσφημίσουν ή να αποθαρρύνουν τον αμερικανικό λαό, ο πρόεδρος Τραμπ επικεντρώνεται στη μέγιστη διαφάνεια προς το κοινό, το οποίο μπορεί τελικά να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα για τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα αρχεία», πρόσθεσε.

Βίντεο από Ελλάδα, Ιράκ και Ιαπωνία

Ανάμεσα στα αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν περιλαμβάνονται βίντεο με παράξενα αντικείμενα που καταγράφηκαν στους ουρανούς της Ελλάδας, του Ιράκ, της Ιαπωνίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και των ΗΠΑ.

Σε μία από τις καταγραφές, στρατιωτικός χειριστής των ΗΠΑ φέρεται να κατέγραψε UAP να κινείται πάνω από τη θάλασσα κοντά στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2023.

Άλλο υλικό περιλαμβάνει θερμικές λήψεις από αντικείμενα που πετούν πάνω από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, αλλά και εικόνες από αμερικανικά στρατιωτικά συστήματα στόχευσης.

Άγνωστο εναέριο φαινόμενο εντοπίστηκε πάνω από την Ελλάδα το 2023

Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) υπέβαλε αναφορά για άγνωστο ανώμαλο φαινόμενο (UAP) στο Γραφείο Επίλυσης Ανωμάλων Φαινομένων Όλων των Πεδίων (AARO), η οποία περιλάμβανε βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων από υπέρυθρο αισθητήρα αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας το 2023.

Συνοδευτική αναφορά αποστολής με κωδικό DoW-UAP-D35 περιέγραφε το UAP ως μικρό και κυκλικό, να πετά κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας προς την ξηρά.

Περιγραφή βίντεο:

00:02: Ο αισθητήρας περιορίζει το οπτικό του πεδίο για να πραγματοποιήσει ζουμ σε περιοχή αντίθεσης κοντά στο κέντρο της οθόνης.

00:03-00:19: Ο αισθητήρας παρακολουθεί την περιοχή αντίθεσης καθώς κινείται πάνω από το φόντο του ωκεανού.

00:20: Καθώς το φόντο μεταβαίνει από κυρίως υδάτινο σε χερσαίο, η περιοχή αντίθεσης γίνεται δυσδιάκριτη.

Άλλα δύο βίντεο με άγνωστα ανώμαλα φαινόμενα κοντά στην Ελλάδα περιλαμβάνονται στα αρχεία του Πενταγώνου

Στα νέα αποχαρακτηρισμένα αρχεία του Πενταγώνου περιλαμβάνονται ακόμη δύο βίντεο με άγνωστα ανώμαλα φαινόμενα (UAP) που καταγράφηκαν κοντά στην Ελλάδα από αισθητήρες αμερικανικών στρατιωτικών πλατφορμών το 2023 και το 2024.

Στο πρώτο βίντεο, το αντικείμενο περιγράφεται ως «διαμαντόσχημο» και φέρεται να κινούνταν με ταχύτητα περίπου 434 κόμβων. Σύμφωνα με τη συνοδευτική αναφορά, ήταν ορατό μόνο μέσω αισθητήρα βραχέων υπερύθρων (SWIR), ενώ σε κάποια σημεία έμοιαζε με ανεστραμμένη σταγόνα με γραμμικό ίχνος από κάτω.

Στο δεύτερο βίντεο, το UAP φέρεται να πετούσε πολύ κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, πραγματοποιώντας πολλαπλές στροφές 90 μοιρών με ταχύτητα περίπου 80 μιλίων την ώρα, ενώ ο αισθητήρας προσπαθούσε να το παρακολουθήσει πριν τελικά χάσει το «κλείδωμα» πάνω στο αντικείμενο.

Αναφορές πρακτόρων του FBI και αποστολής Apollo 17

Στους φακέλους περιλαμβάνονται επίσης αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών και υποθέσεις του FBI με μαρτυρίες αυτοπτών και δημόσιες καταγγελίες για πιθανές θεάσεις UFO μέσα στις δεκαετίες.

Ορισμένα έγγραφα συνοδεύονται από σημείωση ότι πληροφορίες είχαν ήδη δοθεί «μερικώς» στη δημοσιότητα στο παρελθόν.

Δημοσιοποιήθηκε ακόμη απομαγνητοφώνηση συνομιλίας των αστροναυτών της αποστολής Apollo 17, οι οποίοι περιέγραφαν «πολύ φωτεινά σωματίδια ή θραύσματα» να αιωρούνται δίπλα στο σκάφος τους.

«Μοιάζει με 4η Ιουλίου έξω από το παράθυρο του Ρον Έβανς… Είναι πολύ οδοντωτά, γωνιώδη θραύσματα που περιστρέφονται», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο.

«Μην περιμένετε αποδείξεις εξωγήινων»

Παρά τη δημοσιοποίηση των αρχείων, ο Σον Κερκπάτρικ, πρώην επικεφαλής του γραφείου AARO του Πενταγώνου για τα ανεξήγητα φαινόμενα, υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν «συγκλονιστικές αποκαλύψεις».

«Ο κόσμος δεν πρέπει να περιμένει κάποιο έγγραφο με φωτογραφίες ή συνεντεύξεις εξωγήινων που προσγειώθηκαν στη Γη. Αυτό απλώς δεν υπάρχει», δήλωσε στο Associated Press.

Ο ίδιος εξήγησε ότι πολλά βίντεο που παρουσιάζονται ως εξωγήινη τεχνολογία έχουν στην πραγματικότητα πιο πεζές εξηγήσεις, σημειώνοντας ότι οι σύγχρονες υπέρυθρες κάμερες του αμερικανικού στρατού συχνά καταγράφουν θερμικά ίχνη κινητήρων αεροσκαφών, δημιουργώντας την εντύπωση αντικειμένων που κινούνται αφύσικα γρήγορα.

Θεωρίες για «διαστασιακά όντα» και νέο κύμα ενδιαφέροντος

Παρά τις διαψεύσεις, Ρεπουμπλικανοί πολιτικοί συνεχίζουν να μιλούν ανοιχτά για πιθανή απόκρυψη στοιχείων.

Η βουλευτής Άννα Παουλίνα Λούνα είχε δηλώσει πέρυσι στο podcast του Τζο Ρόγκαν ότι έχει δει στοιχεία για «διαστασιακά όντα», κατηγορώντας το Πεντάγωνο για ελλιπή διαφάνεια.

Ακόμη και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έχει δηλώσει ότι είναι «παθιασμένος» με τα αρχεία για τα UFO.

«Έχω ακόμη τρία χρόνια ως αντιπρόεδρος. Θα φτάσω στην αλήθεια για τα αρχεία UFO», είχε πει τον Μάρτιο.