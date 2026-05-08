Ηράκλειο: Εξαρθρώθηκε σπείρα ανηλίκων που έκλεβε αυτοκίνητα – Το τροχαίο που οδήγησε σε συλλήψεις

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης ανηλίκων που δρούσε τον τελευταίο χρόνο κλέβοντας αυτοκίνητα και ταξί προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου Κρήτης.

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται ήδη δύο μέλη της σπείρας, ανήλικοι ενώ αναζητείται άλλος ένας. Σχηματίστηκε ταυτόχορνα δικογραφία σε βάρος δύο γυναικών, ηλικίας 36 και 37 ετών, για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εξιχνίαση δεκατεσσάρων περιπτώσεων κλοπών από οχήματα, καθώς και δύο κλοπών οχημάτων έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα, προανάκριση και αξιοποίηση στοιχείων. Για τις υποθέσεις ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι ημεδαποί, εκ των οποίων συνελήφθησαν οι δύο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανήλικοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα και, τουλάχιστον από τις 22.04.2025 έως τις 06.05.2026, προέβαιναν συστηματικά σε κλοπές από σταθμευμένα οχήματα στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Συνολικά διέπραξαν 14 κλοπές σε ΙΧΕ και ΔΧΕ (ταξί), εκ των οποίων επτά τετελεσμένες και επτά απόπειρες, αφαιρώντας χρηματικό ποσό 1.017 ευρώ, τέσσερις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα tablet και ένα ανταλλακτικό εξάρτημα αυτοκινήτου.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Αστυνομία, αφαίρεσαν δύο ενοικιαζόμενα ΙΧΕ οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως μέσα μετακίνησης για τη διευκόλυνση της δράσης τους. Ο ένας ανήλικος συνελήφθη κατά τις βραδινές ώρες της περασμένης Τετάρτης 6-5-2026, μετά από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα με ένα από τα κλεμμένα οχήματα, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. Μέσα σε ένα 24ωρο συνελήφθη ακόμη ένας ανήλικος (7-5-2026) ο οποίος ήταν υπό επιτήρηση και υποχρεωμένος να εμφανίζεται σε αστυνομική υπηρεσία.

Τα αφαιρεθέντα οχήματα εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους παθόντες, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Για την πλήρη διερεύνηση της δράσης της ομάδας, η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

