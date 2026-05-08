Θεσσαλονίκη: Με κατάγματα στο νοσοκομείο 45χρονη που παρασύρθηκε από το αυτοκίνητό της – Λύθηκε το χειρόφρενο

Τρομακτικό τροχαίο συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (8/5) στη Θεσσαλονίκη και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά μία 45χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Το τροχαίο συνέβη όταν η 45χρονη παρασύρθηκε από το αυτοκίνητό της, καθώς λύθηκε το χειρόφρενό του και άρχισε να κυλάει, στο Παλαιόκαστρο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την τραυματία και την μετέφερε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για τις πρώτες βοήθειες.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα φέρει κατάγματα στο σώμα της, χωρίς, ευτυχώς, να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διενεργεί η Τροχαία.