Λευκάδα: Το επικρατέστερο σενάριο για το φορτωμένο με εκρηκτικά «θαλάσσιο drone» – Μεταφέρεται σε ειδικά εργαστήρια των Ενόπλων Δυνάμεων

Χρήστος Μαζανίτης

Πολιτική

Λευκάδα drone

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr το ΓΕΕΘΑ αναλαμβάνει τις έρευνες πλέον για το μυστηριώδες θαλάσσιο drone, που εντοπίστηκε σε σπηλιά της Λευκάδας, στο Ακρωτήριο του Δουκάτου κοντά στη Βασιλική. Πριν από λίγο επιβεβαιώθηκε ότι έφερε εκρηκτικά.

Οπλισμένο κι έτοιμο να χτυπήσει θαλάσσιο στόχο επιφανείας ή παράκτιες εγκαταστάσεις ήταν το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στη Λευκάδα από ψαρά, σε σπηλιά στο Ακρωτήριο του Δουκάτου, δίπλα στην Βασιλική.

Πλέον, επιβεβαιώνονται τα σενάρια ότι ήταν ουκρανικής σχεδίασης – τύπου MAGURA V5, παρόμοια με αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί σε χτυπήματα στην Μαύρη Θάλασσα.

Όπως μεταδώσαμε νωρίτερα στο enikos.gr μεταφέρθηκε στο Πλατηγυάλι, δίπλα στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας. Εκεί διαπιστώθηκε από κλιμάκιο του ΤΕΝΞ ότι έφερε εκρηκτικά αλλά και πυροκροτητές. 

Το σενάριο που προκρίνεται ως το επικρατέστερο είναι να συνδέεται με επιχειρήσεις κατά του λεγόμενου σκιώδους στόλου των ρωσικών δεξαμενόπλοιων. Εκτιμάται ότι το drone ίσως συμμετείχε σε επιχείρηση εντοπισμού ή παρενόχλησης πλοίων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο κατά παράβαση των κυρώσεων και για κάποιο τεχνικό λόγο έχασε την επικοινωνία με τον σταθμό βάσης του, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί προς την σπηλιά, νότια της Λευκάδας, όπου χάθηκε η δορυφορική επικοινωνία.

Τις επόμενες ώρες πρόκειται να μεταφερθεί σε ειδικά εργαστήρια των Ενόπλων Δυνάμεων στην Αθήνα προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής διαδρομή που ακολούθησε και να ταυτοποιηθεί ο χειριστής του, καθώς η παρουσία τέτοιου εξοπλισμού σε ελληνικά ύδατα αποτελεί σοβαρό περιστατικό που άπτεται της εθνικής ασφάλειας.

Θα γίνει φύλλο και φτερό από τους ειδικούς ερευνητές ενώ το γεγονός ότι έχει βρεθεί αυτούσιο κι εν λειτουργία αποτελεί σημαντικό εύρημα.

