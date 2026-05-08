Ανδρουλάκης: «Να μην επιτρέψει ο ελληνικός λαός την περαιτέρω διάβρωση των θεσμών της δημοκρατίας»

Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για πιλοτική εφαρμογή της 4ήμερης εργασίας ανέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας στην κριτική στελεχών της κυβέρνησης, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στο Μέγαρο Μαξίμου, κάνοντας λόγο για «συμμορία» που «δημιουργεί συνθήκες παρακμής στο κράτος-δικαίου».

«Η τετραήμερη εργασία εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες με εξαιρετικά αποτελέσματα. Ξεκίνησε πιλοτικά και εταιρείες οι οποίες την εφάρμοσαν διατήρησαν το μέτρο επιτυγχάνοντας αύξηση παραγωγικότητας και καλύτερες συνθήκες εργασίας» σημείωσε αναδεικνύοντας παράλληλα τη λαϊκιστική επιχειρηματολογία της κυβέρνησης», είπε ο κ. Ανδρουλάκης απαντώντας σε ερωτήσεις, στο πλαίσιο του 2ου Οικονομικού Συνεδρίου των «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», OPEN και «ΕΘΝΟΣ».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ απάντησε με αιχμές στην έντονη κριτική που άσκησαν στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Νίκη Κεραμέως, πως αν εφαρμοστεί η πρόταση «θα κλείσουν οι μισές επιχειρήσεις». «Μα αφορά τις μεσαίες επιχειρήσεις η πρόταση του ΠΑΣΟΚ; Αφορά συγκεκριμένες επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων που μπορούν να την εφαρμόσουν, για θέσεις εργασίας σε μελετητικές εταιρείες, λογιστικά γραφεία, σε υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, δημιουργικού, marketing, ανάλυσης δεδομένων. Θέσεις εργασίας εντάσεως διανοίας δηλαδή. Δεν αφορά ούτε μανάβικα ούτε ιδιωτικές κλινικές, όπως έλεγε ο κ. Γεωργιάδης, ούτε ταβέρνες όπως ακούσαμε από άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, θυμίζοντας ότι αντίστοιχα αφοριστική στάση είχε υιοθετήσει η κυβέρνηση και απέναντι στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στεγαστική κρίση.

«Ό,τι προτείνουμε εμείς, είναι για τη Νέα Δημοκρατία λαϊκισμός»

Υπογράμμισε πως το μεγαλύτερο ζήτημα, σήμερα, είναι το δικαίωμα στη στέγαση και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση. «Τα ενοίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 2022 πρόταση για δημιουργία κοινωνικών κατοικιών, κάτι που εφαρμόζεται σε Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία, Γερμανία. Την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία, την καταγγέλλει ως λαϊκιστική πρόταση, ενώ το μεγαλύτερο ζήτημα σήμερα είναι το δικαίωμα στη στέγαση. Ό,τι προτείνουμε εμείς, είναι για τη Νέα Δημοκρατία λαϊκισμός, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες;», αναρωτήθηκε.

Απαντώντας στη χθεσινή δήλωση του πρωθυπουργού ότι δεν θα γίνει η Βουλή διαρκές δικαστήριο, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε πως ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να εξηγήσει στον ελληνικό λαό, γιατί έρχονται συνεχώς δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή των Ελλήνων. «Δεν τη μετατρέπουμε εμείς τη Βουλή σε δικαστήριο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει συνεχώς δικογραφίες. Επίσης, πρέπει να εξηγήσει ο πρωθυπουργός γιατί το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το Συμβούλιο της Επικρατείας, έβγαλε αντισυνταγματικό τον νόμο Τσιάρα -με δικαίωσε- και ο πρωθυπουργός ως προϊστάμενος της ΕΥΠ δεν εφαρμόζει την απόφαση. Και τρίτον, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έβγαλε μια απόφαση και διαρρέουν ότι θα πουν “όχι” στην Εξεταστική. Να το μεταφράσω; Υπονοούν ότι η Εξεταστική για τις υποκλοπές θα πάει με 151. Γιατί, λοιπόν, θα πάει τώρα με 151 ενώ το 2022 για τα ίδια θέματα πήγε με 120; Τι άλλαξε; Και πραγματικά, από το βήμα του συνεδρίου σας, στέλνω ένα μήνυμα στον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Κακλαμάνη, ότι θα είναι εκτροπή να συναινέσει. Ενώ το 2022 πήγαμε για το ίδιο θέμα με 120, το 2026 θα πάμε με 151;», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Μην επιτρέψει ο ελληνικός λαός, την περαιτέρω διάβρωση των θεσμών της δημοκρατίας»

Αντέκρουσε το επιχείρημα της κυβερνητικής πλειοψηφίας ότι εξαντλήθηκε το θέμα στην εξεταστική του 2022, λέγοντας ότι «στο δικαστήριο κατέθεσε κάποιος που ελέγχεται από τη Δικαιοσύνη και είπε ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του είχαν δώσει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις που του έκαναν μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή. Τι σημαίνει αυτό; Ότι η Νέα Δημοκρατία έστησε την Εξεταστική Επιτροπή», μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, και συμπλήρωσε: «Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μια συμμορία υπό τον πρωθυπουργό που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνθήκες παρακμής στο κράτος-δικαίου. Η δημοκρατία πριν από δεκαετίες απειλούνταν με τανκς και με τσεκούρια. Τώρα η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση, από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων ημών. Μην επιτρέψει ο ελληνικός λαός, την περαιτέρω διάβρωση των θεσμών της δημοκρατίας στη χώρα».

«Το ξέρω ότι είναι πολύ βαρύ – και το ξέρω γιατί το έχουμε ξαναπεί. Να είστε σίγουρος ότι θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να διασφαλίσουμε και να μπούμε εμπόδιο σε όλα αυτά τα φαινόμενα που συμβαίνουν γύρω μας. Και θέλω μέχρι τώρα να μας πιστώσετε ότι το ΠΑΣΟΚ με θεσμική στάση, χωρίς λαϊκισμούς και χωρίς διχαστικό λόγο, κινήθηκε σε όλες αυτές τις υποθέσεις», απάντησε για τη χρήση του όρου εκτροπή.

Υπογράμμισε ότι τα δύο βασικά θέματα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι η μείωση του φόρου στη μισθωτή εργασία και η αύξηση των συντελεστών στα μερίσματα. «Δεν μπορεί μια μεταμνημονιακή χώρα, μια χώρα που χρεοκόπησε να έχει 5% φόρο στα μερίσματα, ενώ για τη μισθωτή εργασία έχει άλλους πολύ υψηλότερους συντελεστές. Αυτή είναι μια τεράστια κοινωνική αδικία που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, για αυτό και το είχαμε θέσει στο πρόγραμμά μας από το 2023», προσέθεσε κι επανέλαβε τις δύο προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για φορολόγηση των κερδών των τραπεζών.

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι «η χώρα χρειάζεται σοβαρή διακυβέρνηση, που θα φέρει αποτελέσματα που θα φαίνονται στην κοινωνία. Στο κόστος ζωής, στα ενοίκια, στην δημόσια υγεία, στη δημόσια παιδεία και τους θεσμούς. Αυτά είναι τα μεγάλα επίδικα και νομίζω ότι σε αυτά έχουμε απαντήσεις και με τη στήριξη του ελληνικού λαού μπορούμε να τα φέρουμε εις πέρας μετά τις εθνικές εκλογές».