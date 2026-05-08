Metallica: Παράταση κυκλοφορίας στον ΗΣΑΠ ως τη λήξη της συναυλίας το Σάββατο

Παράταση της κυκλοφορίας στη Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ) ως τη λήξη της συναυλίας των Metallica, αύριο, στο ΟΑΚΑ και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον συρμούς, ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου, για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας Metallica στο ΟΑΚΑ, θα υπάρξει, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, παράταση κυκλοφορίας στη Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ) ως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον συρμούς».

Η ΣΤΑΣΥ υπενθυμίζει πως το Σάββατο υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ και οι θεατές- επιβάτες μπορούν να κάνουν χρήση και αυτών.